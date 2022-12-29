Приглашаем познакомиться с историей города. Это компактная экскурсия по Ульяновску и по времени, и по объёму информации. Это то, что вам нужно, когда вы впервые приезжаете в город и нужно узнать все самое главное!

Если у вас есть немного времени после деловой программы или нужно скоротать время до отправления поезда или отлета самолета - приглашаем на прогулку по городу.

Вы познакомитесь: с историей города, от его основания и до нашего времени, побываете на обоих берегах Волги, посетите знаменитые памятники архитектуры, услышите истории из жизни известных горожан.