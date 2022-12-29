Индивидуальная пешеходная экскурсия «Четыре века Волжского Венца»

Индивидуальная пешеходная экскурсия «Четыре века Волжского Венца»
Индивидуальная пешеходная экскурсия «Четыре века Волжского Венца»
Индивидуальная пешеходная экскурсия «Четыре века Волжского Венца»
Индивидуальная пешеходная экскурсия «Четыре века Волжского Венца»
Индивидуальная пешеходная экскурсия «Четыре века Волжского Венца»
Индивидуальная пешеходная экскурсия «Четыре века Волжского Венца»
Индивидуальная пешеходная экскурсия «Четыре века Волжского Венца»
Индивидуальная пешеходная экскурсия «Четыре века Волжского Венца»
Индивидуальная пешеходная экскурсия «Четыре века Волжского Венца»

Что вас ожидает 🤩

  • Сквер Гончарова, посидите на Диване Ильи Обломова, примерите его тапочки.
  • Прогулка по улице Музея-заповедника "Родина Ленина".
  • Площадь Ленина и Соборная площадь. Мемцентр, Венец, памятник Богдану Хитрово - основателю Симбирска.
  • Узнаете историю Симбирского Императорского моста, и Ульяновского Президентского- самого длинного речного моста в Европе.
  • Экскурсия охватывает историческую часть города - место, где когда-то стоял Симбирский кремль на высоком Волжском берегу. Узнаете все самые интересные факты о Симбирске, и о людях, чьи имена связаны с историей города на Высоком волжском берегу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем познакомиться с историей города. Это компактная экскурсия по Ульяновску и по времени, и по объёму информации. Это то, что вам нужно, когда вы впервые приезжаете в город и нужно узнать все самое главное!
Если у вас есть немного времени после деловой программы или нужно скоротать время до отправления поезда или отлета самолета - приглашаем на прогулку по городу.
Вы познакомитесь: с историей города, от его основания и до нашего времени, побываете на обоих берегах Волги, посетите знаменитые памятники архитектуры, услышите истории из жизни известных горожан.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
  • Гид на протяжении всего маршрута
Что не входит
  • Трансфер к месту начала маршрута и после экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ульяновск, ул. Гончарова, 13. Сквер Гончарова
Завершение: Театральная площадь около Ульяновского Театра драмы ИМ.И.А. Гончарова
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Туроператор оставляет за собой право производить замены в программе тура не меняя тематики экскурсии, изменять маршрут следования
  • Туроператор не в силах оказывать влияние на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями органов ГИБДД, других органов государственной власти и их должностных лиц, дорожными работами
  • Рассадка в схеме автобуса в системе онлайн-бронирования носит предворительный и условный характер и может не совпадать с автобусом, предоставляемым для перевозки
  • Для группы до 8 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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