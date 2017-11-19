Вы знаете, что каждый второй патрон и каждая шестая шинель во время войны были «родом» из Ульяновска? Экскурсия «Ульяновск тыловой» — история о том, как наши земляки приближали Победу.



Узнаем, где во время войны в Ульяновске были госпитали, побываем в музее легендарной «Володарки» и многое многое другое.