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Описание
Что вас ждет:
Узнаем об истории 16 предприятий, которых перевезли в наш город.
Побываем в музее легендарной «Володарки» — патронного завода.
На площади у старого железнодорожного вокзала узнаем, как и откуда «уходили комсомольцы» на фронт.
Узнаем, где во время войны в Ульяновске были госпитали и какие предприятия были перевезены в Ульяновск.
Пройдем по аллеям парка «Победа».
Еще один пункт нашей экскурсии — посещение самого старейшего действующего предприятия страны — завода по производству шинельного сукна, которое работает почти два века — ИШТЕКСА.
Попробуем настоящий солдатский обед с десертом, который был радостью для послевоенных детей, «мокрый сахар».
Будний день в 10:00
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер
Гид
Входные билеты на предприятия и в музеи
Экскурсионное сопровождение
Обед
Что не входит
Гостиница
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ульяновск, ул. Минаева, 50. Дом творчества
Завершение: Парк Победы, ул. Юности, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Будний день в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Важная информация
Только в будние дни. Экскурсия на предприятия проводится только до 14:00 с согласованием не менее
Чем за три дня
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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