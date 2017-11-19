Ульяновск тыловой

Вы знаете, что каждый второй патрон и каждая шестая шинель во время войны были «родом» из Ульяновска

Вы знаете, что каждый второй патрон и каждая шестая шинель во время войны были «родом» из Ульяновска? Экскурсия «Ульяновск тыловой» — история о том, как наши земляки приближали Победу.

Узнаем, где во время войны в Ульяновске были госпитали, побываем в музее легендарной «Володарки» и многое многое другое.
Ульяновск тыловой
Ульяновск тыловой
Ульяновск тыловой
Ульяновск тыловой
Ульяновск тыловой
Ульяновск тыловой
Ближайшие даты:
4
янв
5
янв
6
янв
9
янв
10
янв
11
янв
12
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Музей «Володарки»
  • Площадь у старого железнодорожного вокзала
  • Парк «Победа»
  • Завод по производству шинельного сукна
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Узнаем об истории 16 предприятий, которых перевезли в наш город.
  • Побываем в музее легендарной «Володарки» — патронного завода.
  • На площади у старого железнодорожного вокзала узнаем, как и откуда «уходили комсомольцы» на фронт.
  • Узнаем, где во время войны в Ульяновске были госпитали и какие предприятия были перевезены в Ульяновск.
  • Пройдем по аллеям парка «Победа».
  • Еще один пункт нашей экскурсии — посещение самого старейшего действующего предприятия страны — завода по производству шинельного сукна, которое работает почти два века — ИШТЕКСА.
  • Попробуем настоящий солдатский обед с десертом, который был радостью для послевоенных детей, «мокрый сахар».

Будний день в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Гид
  • Входные билеты на предприятия и в музеи
  • Экскурсионное сопровождение
  • Обед
Что не входит
  • Гостиница
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ульяновск, ул. Минаева, 50. Дом творчества
Завершение: Парк Победы, ул. Юности, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Будний день в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Важная информация
  • Только в будние дни. Экскурсия на предприятия проводится только до 14:00 с согласованием не менее
  • Чем за три дня
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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