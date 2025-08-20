Экскурсия по Ульяновску начинается с обзорной поездки, которая приоткроет для нас основные вехи истории бывшего Симбирска, кроме этого вас ждёт посещение Музейного квартала — а это возможность погрузиться в атмосферу XIX столетия.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Мы побываем на бульваре Новый Венец и полюбуемся панорамными видами Волги, увидим памятник букве Ё, Императорский и Президентский мосты, драматический театр, площадь 30-летия Победы. Далее поездка приведёт нас к Ленинскому мемориалу, живописным скверам Карамзина и Гончарова, памятнику основателю Симбирска — Богдану Хитрово. Наиболее интересной частью экскурсионной программы станет посещение Музейного квартала Ульяновска, ограниченного улицами Льва Толстого, Ленина и Железной дивизии. Практически весь квартал состоит из старинных мещанских и купеческих особняков, которые были построены в дореволюционный период. Всего в квартале работает 17 музеев, повествующих об истории, культуре, быте Ульяновска. Мы можем сделать остановку у любого из них, чтобы ближе познакомиться с укладом жизни Симбирска. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бульвар Новый Венец
- Памятник букве Ё
- Императорский и Президентский мосты
- Драматический театр
- Площадь 30-летия Победы
- Ленинский мемориалу
- Скверы Карамзина и Гончарова
- Памятнику Богдану Хитрово
- Музейный квартал
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Экскурсионное обслуживание в музеях, входные билеты
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость
- Экскурсия проводится на транспорте туристов
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Благодаря экскурсии, проведенной Натальей, дамой приятной во всех отношениях, город Ульяновск стал настоящим открытием. Взяли экскурсию только потому, что был понедельник, музеи закрыты, а Ульяновск был просто городом, где мы
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П
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Отличная экскурсия
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