Мы побываем на бульваре Новый Венец и полюбуемся панорамными видами Волги, увидим памятник букве Ё, Императорский и Президентский мосты, драматический театр, площадь 30-летия Победы. Далее поездка приведёт нас к Ленинскому мемориалу, живописным скверам Карамзина и Гончарова, памятнику основателю Симбирска — Богдану Хитрово.
Наиболее интересной частью экскурсионной программы станет посещение Музейного квартала Ульяновска, ограниченного улицами Льва Толстого, Ленина и Железной дивизии. Практически весь квартал состоит из старинных мещанских и купеческих особняков, которые были построены в дореволюционный период. Всего в квартале работает 17 музеев, повествующих об истории, культуре, быте Ульяновска. Мы можем сделать остановку у любого из них, чтобы ближе познакомиться с укладом жизни Симбирска.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Групповой билет до 10 человек
5 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Экскурсионное обслуживание в музеях
входные билеты и транспорт оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.