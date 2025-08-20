Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия по Ульяновску начинается с обзорной поездки, которая приоткроет для нас основные вехи истории бывшего Симбирска, кроме этого вас ждёт посещение Музейного квартала — а это возможность погрузиться в атмосферу XIX столетия. 4.8 8 отзывов

Gidy Gorode Ваш гид в Ульяновске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7450 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.8 8 отзывов 3 часа 1-5 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Мы побываем на бульваре Новый Венец и полюбуемся панорамными видами Волги, увидим памятник букве Ё, Императорский и Президентский мосты, драматический театр, площадь 30-летия Победы. Далее поездка приведёт нас к Ленинскому мемориалу, живописным скверам Карамзина и Гончарова, памятнику основателю Симбирска — Богдану Хитрово. Наиболее интересной частью экскурсионной программы станет посещение Музейного квартала Ульяновска, ограниченного улицами Льва Толстого, Ленина и Железной дивизии. Практически весь квартал состоит из старинных мещанских и купеческих особняков, которые были построены в дореволюционный период. Всего в квартале работает 17 музеев, повествующих об истории, культуре, быте Ульяновска. Мы можем сделать остановку у любого из них, чтобы ближе познакомиться с укладом жизни Симбирска. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Бульвар Новый Венец

Памятник букве Ё

Императорский и Президентский мосты

Драматический театр

Площадь 30-летия Победы

Ленинский мемориалу

Скверы Карамзина и Гончарова

Памятнику Богдану Хитрово

Музейный квартал Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Экскурсионное обслуживание в музеях, входные билеты

Транспортное обслуживание не включено в стоимость

Экскурсия проводится на транспорте туристов Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.