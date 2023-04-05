Можно ли влюбиться в Ульяновск? Я утверждаю, что можно.



Мы увидим 80% всех достопримечательностей, в том числе памятник букве Ё, Философский диван Обломова, домики, где жила семья Ульяновых, памятник Карамзину и еще много интересных мест. Мы увидим, насколько широка может быть Волга. Не нудно расскажу об истории города, наших земляках, легендах, сбывшемся и несбывшемся.