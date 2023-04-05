Можно ли влюбиться в Ульяновск? Я утверждаю, что можно.
Мы увидим 80% всех достопримечательностей, в том числе памятник букве Ё, Философский диван Обломова, домики, где жила семья Ульяновых, памятник Карамзину и еще много интересных мест. Мы увидим, насколько широка может быть Волга. Не нудно расскажу об истории города, наших земляках, легендах, сбывшемся и несбывшемся.
Мы увидим 80% всех достопримечательностей, в том числе памятник букве Ё, Философский диван Обломова, домики, где жила семья Ульяновых, памятник Карамзину и еще много интересных мест. Мы увидим, насколько широка может быть Волга. Не нудно расскажу об истории города, наших земляках, легендах, сбывшемся и несбывшемся.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Интересная жизнь Ульяновска-Симбирска.
- Экскурсия начнется с «Заповедника В. И. Ленина». Вы узнаете о семье Ульяновых, о том, как жили и что ели простые люди в начале прошлого века. Во время экскурсии вы увидите дом, где родился Владимир Ильич Ленин. По ходу экскурсии вы, конечно, вспомните это имя еще не раз. Ульяновск является Родиной и других выдающихся личностей. Например, вам будет интересно узнать, почему центральная улица города, названного в честь Гончарова, а не Ленина. Вы сможете увидеть диван и тапочки Ильи Обломова и памятник Гончарову. Узнаете как Емельян Пугачёв связан с Симбирском, а также почему памятник Карамзину представляет собой женскую скульптуру.
- Далее мы продолжим гулять и наслаждаться архитектурой прошлого, а именно 1970 года. Здесь вы узнаете историю основания города и сможете полюбоваться на исторический центр Синбирской крепсти. Прекрасная набережная реки Волга, конечно, не останется без вашего внимания. Вы поймете почему берег волги часто сравнивают с морским пейзажем, пройдётесь по Венцу и увидите городские музеи. Вероятно самым необычным памятником города вам покажется единственный в России памятник букве Ё. На левом берегу Волги вы узнаете о современной жизни города, а на центральной площади увидите один из символов Ульяновска — Мемориальный центр.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Будние дни - с 18:00, выходные - 10:00-18:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы (напитки, еда, сувениры)
- Место начала и завершения?
- ул. Ленина, 43, Ульяновск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Будние дни - с 18:00, выходные - 10:00-18:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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