Историческая экскурсия по Ульяновску: городские легенды и мистические истории
На время экскурсии мы перенесемся с вами во времена старого Симбирска, когда бушевали эпидемии чумы и тифа.
Поговорим о призраках, и увидим места, полные легенд, нашедших отражение и в современном городе, о святых, что жили в Симбирске, о похищении симбирской красавицы, о чудесной иконе и голубом свечении, о золотом «костыле» и серебряной плите, о кладах Стеньки Разина, тайных казематах НКВД, и многом другом.
Поговорим о призраках, и увидим места, полные легенд, нашедших отражение и в современном городе, о святых, что жили в Симбирске, о похищении симбирской красавицы, о чудесной иконе и голубом свечении, о золотом «костыле» и серебряной плите, о кладах Стеньки Разина, тайных казематах НКВД, и многом другом.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Венец
- Сквер Карамзина
- Перекресток Дворцовой и Гончарова
- Сквер Гончарова. Кирха
- Особняк купца Сачкова
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Перенесемся во времена старого Симбирска
На время экскурсии мы перенесемся с вами во времена старого Симбирска, когда бушевали эпидемии чумы и тифа. Мы поговорим о призраках, и увидим места, полные легенд, нашедших отражение и в современном городе.
Привидения и чудеса
Узнаете о привидениях, которые появляются в городских зданиях, о святых, что жили в Симбирске и о том, какие чудеса были с этим связаны. Другие легенды: о похищении симбирской красавицы, о чудесной иконе и голубом свечении, о золотом «костыле» и серебряной плите, о кладах Стеньки Разина и духе, их охраняющем, о снеге, который выпал посредине лета, а также о бункере Сталина, тайных казематах НКВД, и многое другое.
И много интересного, мистического, возможно, немного придуманного многими поколениями симбирян и ульяновцев.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия
- Сопровождение
- Что не входит
- Питание
- Транспорт
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ульяновск, ул. Спасская, 12АЗавершение: ул. Льва Толстого, 38
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Удобная обувь без каблуков
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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