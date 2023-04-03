Городские легенды Симбирска-Ульяновска

Историческая экскурсия по Ульяновску: городские легенды и мистические истории

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На время экскурсии мы перенесемся с вами во времена старого Симбирска, когда бушевали эпидемии чумы и тифа.

Поговорим о призраках, и увидим места, полные легенд, нашедших отражение и в современном городе, о святых, что жили в Симбирске, о похищении симбирской красавицы, о чудесной иконе и голубом свечении, о золотом «костыле» и серебряной плите, о кладах Стеньки Разина, тайных казематах НКВД, и многом другом.
Городские легенды Симбирска-Ульяновска
Городские легенды Симбирска-Ульяновска
Городские легенды Симбирска-Ульяновска
Городские легенды Симбирска-Ульяновска
Городские легенды Симбирска-Ульяновска
Городские легенды Симбирска-Ульяновска
Ближайшие даты:
3
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Что вас ожидает:

  • Венец
  • Сквер Карамзина
  • Перекресток Дворцовой и Гончарова
  • Сквер Гончарова. Кирха
  • Особняк купца Сачкова
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Описание

Перенесемся во времена старого Симбирска

На время экскурсии мы перенесемся с вами во времена старого Симбирска, когда бушевали эпидемии чумы и тифа. Мы поговорим о призраках, и увидим места, полные легенд, нашедших отражение и в современном городе.

Привидения и чудеса

Узнаете о привидениях, которые появляются в городских зданиях, о святых, что жили в Симбирске и о том, какие чудеса были с этим связаны. Другие легенды: о похищении симбирской красавицы, о чудесной иконе и голубом свечении, о золотом «костыле» и серебряной плите, о кладах Стеньки Разина и духе, их охраняющем, о снеге, который выпал посредине лета, а также о бункере Сталина, тайных казематах НКВД, и многое другое.
И много интересного, мистического, возможно, немного придуманного многими поколениями симбирян и ульяновцев.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
  • Сопровождение
Что не входит
  • Питание
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ульяновск, ул. Спасская, 12А
Завершение: ул. Льва Толстого, 38
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Удобная обувь без каблуков
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
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