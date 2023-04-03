Перенесемся во времена старого Симбирска

На время экскурсии мы перенесемся с вами во времена старого Симбирска, когда бушевали эпидемии чумы и тифа. Мы поговорим о призраках, и увидим места, полные легенд, нашедших отражение и в современном городе.

Привидения и чудеса

Узнаете о привидениях, которые появляются в городских зданиях, о святых, что жили в Симбирске и о том, какие чудеса были с этим связаны. Другие легенды: о похищении симбирской красавицы, о чудесной иконе и голубом свечении, о золотом «костыле» и серебряной плите, о кладах Стеньки Разина и духе, их охраняющем, о снеге, который выпал посредине лета, а также о бункере Сталина, тайных казематах НКВД, и многое другое.

И много интересного, мистического, возможно, немного придуманного многими поколениями симбирян и ульяновцев.