Мастер-класс по акварели в кофейне Ульяновска

Погрузитесь в атмосферу творчества и уюта на мастер-классе по акварели в одной из лучших кофеен Ульяновска. Создайте свою картину, наслаждаясь вкусным кофе
Вас ждёт мастер-класс по акварели в уютной кофейне Ульяновска, названной в честь великого художника. За чашкой лавандового рафа вы освоите основные техники работы с акварелью и создадите свою картину.

Участники смогут
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выбрать, что рисовать: интерьер кофейни, пейзаж с летнего кафе или рисунок по референсу на тему времён года.

Мастер-класс проходит в атмосфере уюта: мягкий свет, деревянные столики, кресла с подушками и стены, украшенные картинами. В процессе можно насладиться кофе или перекусить. Еда и напитки оплачиваются отдельно

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Уютная атмосфера кофейни
  • ☕ Возможность насладиться кофе
  • 🖌️ Обучение основным техникам акварели
  • 🖼️ Создание собственной картины
  • 📚 Окружение книг и картин
    • Мастер-класс по акварели в кофейне Ульяновска
    Мастер-класс по акварели в кофейне Ульяновска
    Мастер-класс по акварели в кофейне Ульяновска
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

    Что можно увидеть

  • Интерьер кофейни
  • Пейзаж с летнего кафе

    • Описание мастер-класса

    • Мастер-класс пройдёт в милой кофейне в центре города. Представьте: мягкий свет от торшеров освещает деревянные столики, а вы сидите в кресле с подушками в окружении книг и разрисованных стен.
    • Я расскажу об основных техниках акварели и о том, как применять их на практике.
    • На выбор вы нарисуете интерьер кофейни или пейзаж, открывающийся с летнего кафе. Либо поработаете над рисунком по референсу на тему времён года.
    • Во время мастер-класса вы сможете насладиться кофе или перекусить. Моя личная рекомендация — лавандовый раф и вафли с мороженым.

    Организационные детали

    • Мастер-класс не включает экскурсионную программу.
    • Рисовать мы будем на акварельной бумаге А4.
    • Еда и напитки оплачиваются отдельно (по желанию).

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На улице Ленина
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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