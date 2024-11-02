Вас ждёт мастер-класс по акварели в уютной кофейне Ульяновска, названной в честь великого художника. За чашкой лавандового рафа вы освоите основные техники работы с акварелью и создадите свою картину.
Участники смогут
Участники смогут
5 причин купить этот мастер-класс
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
Описание мастер-класса
- Мастер-класс пройдёт в милой кофейне в центре города. Представьте: мягкий свет от торшеров освещает деревянные столики, а вы сидите в кресле с подушками в окружении книг и разрисованных стен.
- Я расскажу об основных техниках акварели и о том, как применять их на практике.
- На выбор вы нарисуете интерьер кофейни или пейзаж, открывающийся с летнего кафе. Либо поработаете над рисунком по референсу на тему времён года.
- Во время мастер-класса вы сможете насладиться кофе или перекусить. Моя личная рекомендация — лавандовый раф и вафли с мороженым.
Организационные детали
- Мастер-класс не включает экскурсионную программу.
- Рисовать мы будем на акварельной бумаге А4.
- Еда и напитки оплачиваются отдельно (по желанию).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Регина — ваш гид в Ульяновске
Я родилась и живу в Ульяновске, занимаюсь краеведением и литературой, работаю с акварелью. С любовью расскажу вам о Винновской роще и покажу её живописные пейзажи, которые так и хочется зарисовать. В процессе обучу вас основам акварели, чтобы вы могли взять с собой впечатления от поездки и сохранить их в том числе в виде рисунка.Задать вопрос
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