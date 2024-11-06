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материал был интересен и детям и взрослым. Наша группа из 9-ти человек была проездом в городе. Благодаря интересным историям, у нас остались самые теплые воспоминания об Ульяновске. В бывшем Симбирске сложно не вспомнить вождя мирового пролетариата В. И. Ленина. Дети узнали о таких исторических личностях как Емельян Пугачев и Стенька Разин. И еще много всего интересного