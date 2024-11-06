Откройте для себя мифы и легенды Ульяновска с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Ульяновске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Ульяновск: история, современность, легенды
Пешая
42 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
Завтра в 11:00
17 ноя в 11:00
5 340 за всё до 10 чел.
Городские легенды старого Симбирска
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в старый Симбирск
Погрузитесь в мистический мир старого Симбирска, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайну
Начало: Ульяновск, ул. Спасская, 12А
«Мы поговорим о призраках, и увидим места, полные легенд, нашедших отражение и в современном городе»
Завтра в 09:00
17 ноя в 09:00
4 900 за всё до 10 чел.
Мистические истории и легенды Ульяновска
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистические истории и легенды Ульяновска
Отыскать разбойничьи притоны, пройти над кровавой рекой и побывать на заброшенных кладбищах
«Вы услышите легенды о призраках и увидите покосившиеся дома, в которых раньше жили удивительные и необычные люди»
Завтра в 08:00
17 ноя в 08:00
3 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    6 ноября 2024
    Городские легенды старого Симбирска
    Экскурсия проходила по центру Ульяновска. От реки Симбирки до Волги. Экскурсовод Марина подробно о и интересно рассказала нам со времени
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    основания города и до сегодняшних дней. Много фактов исторических и мистических нас унесли в прошлое. Экскурсия была индивидуальной и не могла не понравиться. Спасибо большое за это.

  • И
    Инна
    8 сентября 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Ульяновск - это не только о Володе Ульянове! Это ещё и старый купеческий город, это город с сохранившимися зданиями в
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    стиле Модерн, город, часть которого находится ниже уровня Волги! Обо всём этом, и не только, нам успел рассказать и показать Максим во время довольно жёстко ограниченной нами по времени экскурсии. А его артистично рассказанные исторические анекдоты мы пересказываем друзьям:) Браво!

  • В
    Виктор
    19 августа 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Компактное и в то же время насыщенное изложение материала об истории Синбирска / Симбирска / Ульяновска! Подача бодрая, энергичная, интересно
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    с первой и до последней минуты! Мы были в городе буквально проездом, но по итогу стало ясно, что нужно возвращаться и исследовать его! Максим, ещё раз большое спасибо!

  • N
    Natalia
    11 августа 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Интересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательные виды - все это сделало экскурсию и запоминающейся, и легкой. Спасибо!
    Интересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательные
  • В
    Вера
    11 мая 2023
    Городские легенды старого Симбирска
    Нашим экскурсоводом была Наталия Львовна. Сразу было понятно, что она очень любит свой город и его историю. Поэтому и излагаемый
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    материал был интересен и детям и взрослым. Наша группа из 9-ти человек была проездом в городе. Благодаря интересным историям, у нас остались самые теплые воспоминания об Ульяновске. В бывшем Симбирске сложно не вспомнить вождя мирового пролетариата В. И. Ленина. Дети узнали о таких исторических личностях как Емельян Пугачев и Стенька Разин. И еще много всего интересного

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Мифы и легенды»

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  6. Памятник Богдану Хитрово
  7. Соборная площадь
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Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в ноябре 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 5 340. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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