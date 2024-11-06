2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
Завтра в 11:00
17 ноя в 11:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в старый Симбирск
Погрузитесь в мистический мир старого Симбирска, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайну
Начало: Ульяновск, ул. Спасская, 12А
«Мы поговорим о призраках, и увидим места, полные легенд, нашедших отражение и в современном городе»
Завтра в 09:00
17 ноя в 09:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистические истории и легенды Ульяновска
Отыскать разбойничьи притоны, пройти над кровавой рекой и побывать на заброшенных кладбищах
«Вы услышите легенды о призраках и увидите покосившиеся дома, в которых раньше жили удивительные и необычные люди»
Завтра в 08:00
17 ноя в 08:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера6 ноября 2024Экскурсия проходила по центру Ульяновска. От реки Симбирки до Волги. Экскурсовод Марина подробно о и интересно рассказала нам со времени
- ИИнна8 сентября 2024Ульяновск - это не только о Володе Ульянове! Это ещё и старый купеческий город, это город с сохранившимися зданиями в
- ВВиктор19 августа 2024Компактное и в то же время насыщенное изложение материала об истории Синбирска / Симбирска / Ульяновска! Подача бодрая, энергичная, интересно
- NNatalia11 августа 2024Интересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательные виды - все это сделало экскурсию и запоминающейся, и легкой. Спасибо!
- ВВера11 мая 2023Нашим экскурсоводом была Наталия Львовна. Сразу было понятно, что она очень любит свой город и его историю. Поэтому и излагаемый
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Мифы и легенды»
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