Т Татьяна Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску читать дальше повел нас теми маршрутами куда мы еще не ходили. Узнали много нового для себя. Отвечал на все вопросы, поддерживал нашу беседу - все очень достойно и душевно. Рекомендую Ходили на экскурсию с Никитой. Сразу озвучили ему чтобы хотели посмотреть и куда мы уже ходили. Сразу все понял и

Е Екатерина Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску читать дальше великолепным рассказчиком, однозначно в следующий раз пойду на экскурсию с ним и друзьям буду советовать! Маршрут был интересным, я ничего не знала об Ульяновске, удалось посмотреть на город через призму истории. Понравилось, что Никита предлагал развилки по ходу экскурсии. Фотографий много прикреплять не буду, лучше сходите на экскурсию и увидьте все своими глазами. Никита, спасибо вам! Очень понравился Никита как экскурсовод, рассказывает интересно, влюбляет в город. Два часа пролетели незаметно и было жаль расставаться с таким

Н Наталья Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску Прекрасная экскурсия и чудесный вовлеченный экскурсовод. В Ульяновске я раньше жила (правда, на другом берегу Волги), но не знала ни одного факта и не видела ни одного здания. Очень интересно, постараемся попасть к Никите еще на другие экскурсии

Д Дарья Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску читать дальше время пролетело незаметно. Услышали любопытные факты и увидели оригинальную архитектуру. Были компанией: двое взрослых и двое подростков, одному подростку не зашло) Но, как говорится, на вкус и цвет…

Рекомендую всем! Познавательно, и с юмором! Очень понравилась экскурсия. Никита легко изменил наш маршрут, учитывая наши пожелания. Ходили более двух часов, но

А Александр Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску Экскурсия была очень интересной и с вариативностью маршрута. Большое спасибо Никите, будем рекомендовать знакомым!

Т Татьяна Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску Мы в Ульяновске живем более 2 лет, но на экскурсии у Никиты узнали много интересных фактов и историй и открыли для себя несколько новых мест, которых ранее не замечали. Никита очень интересно и познавательно ведет экскурсию, мы очень довольны!

О Ольга Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску Были на экскурсии вдвоём с дочкой. Понравился маршрут (не слишком длинный, но интересный), Никита замечательный рассказчик и приятный человек. Рекомендую!

Е Екатерина Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску читать дальше экскурсии с Никитой. Подача материала нескучная, профессиональная, насыщенная. Никита интеллигентный, приятный собеседник. Все понравилось, если будем ещё в Ульяновске, обратимся снова. Добрый день! Гости Ульяновска, решили ознакомиться с городскими достопримечательностями. Семья из трёх человек, муж, жена, дочь 11 лет. Были на

О Оксана Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску Никита, провел нам отличную экскурсию. Было интересно.

Е Екатерина Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску Интересная экскурсия, рекомендую, но я бы рекомендовала приобрести микрофон с динамиком для экскурсовода.

А Алла Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску Очень интересная экскурсия. Никита прекрасный рассказчик. После его рассказа Ульяновск стал ближе, родней и хочется бродить по его переулкам

H Hi+79520 Пешеходная экскурсия в Музейный квартал Спасибо за экскурсию! Все очень понравилось!

Р Роман Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску Отлично. СУПЕР.РЕКОМЕНДУЮ. ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!

О Оксана Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску Экскурсия интересная, насыщенная. Ульяновск удивил и порадовал. Никита очень знающий, увлеченный экскурсовод. Все понравилось. Спасибо!

О Ольга Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску читать дальше осмотрена. И вместо того,что бы идти "по -накатанной", зная это, Никита несколько видоизменил ход экскурсии и провел, по ещё неизученной части города. Рассказ был наполнен историческими фактами, а также народными байками, что передало атмосферу данного места в полном объёме. Если хотите узнать интересные факты о Симбирске/Ульяновске, то вы нашли своего проводника 🙂 Индивидуальный подход - это всегда выиграшная схема. Так получилось,что до экскурсии значительная часть города, включая и участок экскурсионного маршрута, была

Ю Юлия Пешеходная экскурсия в Музейный квартал Экскурсия очень понравилась. Наталья очень приятный в общении человек. Рассказала о городе буквально все, ответила на все вопросы, провела по интересным местам, посоветовала куда сходить самостоятельно. Огромное спасибо за приятно проведенное время!

А Алексей Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску Хорошая приятная прогулка по городу с обходом как основных достопримечательностей, так и района старых улиц. Рассказ экскурсовода последователен и хорошо структурирован.

О Ольга Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску Было увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще с этим справился, приоткрыл некоторые интересные факты и тайны города, помог лучше почуствовать дух Симбирска.