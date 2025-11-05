Мои заказы

Экскурсии по усадьбам и дворцам Ульяновска

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Ульяновске, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
«Сочетание прошлого и современности, доходные дома, особняки и усадьбы, деревянная резьба, дворики и детали — всё это за 2 часа»
Завтра в 13:30
16 дек в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Чудеса и красоты Никольской горы
На машине
6.5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Ульяновску
Погрузитесь в историю Симбирской губернии, посетите знаковые места и окунитесь в святые источники Никольской горы
Начало: В районе гостиницы «Волга»
«На подъезде к Никольской горе посмотрим на прекрасно сохранившуюся усадьбу симбирского суконного магната в селении Усть-Урень»
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Пешеходная экскурсия в Музейный квартал
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия в Музейный квартал
Начало: По согласованию с гидом
«На его территории можно увидеть деревянные здания, уютные усадьбы, старинные купеческие дома»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 ноября 2025
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Ходили на экскурсию с Никитой. Сразу озвучили ему чтобы хотели посмотреть и куда мы уже ходили. Сразу все понял и
    читать дальше

    повел нас теми маршрутами куда мы еще не ходили. Узнали много нового для себя. Отвечал на все вопросы, поддерживал нашу беседу - все очень достойно и душевно. Рекомендую

  • Е
    Екатерина
    3 октября 2025
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Очень понравился Никита как экскурсовод, рассказывает интересно, влюбляет в город. Два часа пролетели незаметно и было жаль расставаться с таким
    читать дальше

    великолепным рассказчиком, однозначно в следующий раз пойду на экскурсию с ним и друзьям буду советовать! Маршрут был интересным, я ничего не знала об Ульяновске, удалось посмотреть на город через призму истории. Понравилось, что Никита предлагал развилки по ходу экскурсии. Фотографий много прикреплять не буду, лучше сходите на экскурсию и увидьте все своими глазами. Никита, спасибо вам!

    Очень понравился Никита как экскурсовод, рассказывает интересно, влюбляет в город. Два часа пролетели незаметно и былоОчень понравился Никита как экскурсовод, рассказывает интересно, влюбляет в город. Два часа пролетели незаметно и былоОчень понравился Никита как экскурсовод, рассказывает интересно, влюбляет в город. Два часа пролетели незаметно и былоОчень понравился Никита как экскурсовод, рассказывает интересно, влюбляет в город. Два часа пролетели незаметно и былоОчень понравился Никита как экскурсовод, рассказывает интересно, влюбляет в город. Два часа пролетели незаметно и было
  • Н
    Наталья
    3 августа 2025
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Прекрасная экскурсия и чудесный вовлеченный экскурсовод. В Ульяновске я раньше жила (правда, на другом берегу Волги), но не знала ни одного факта и не видела ни одного здания. Очень интересно, постараемся попасть к Никите еще на другие экскурсии
  • Д
    Дарья
    2 августа 2025
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Познавательно, и с юмором! Очень понравилась экскурсия. Никита легко изменил наш маршрут, учитывая наши пожелания. Ходили более двух часов, но
    читать дальше

    время пролетело незаметно. Услышали любопытные факты и увидели оригинальную архитектуру. Были компанией: двое взрослых и двое подростков, одному подростку не зашло) Но, как говорится, на вкус и цвет…
    Рекомендую всем!

    Познавательно, и с юмором! Очень понравилась экскурсия. Никита легко изменил наш маршрут, учитывая наши пожелания. ХодилиПознавательно, и с юмором! Очень понравилась экскурсия. Никита легко изменил наш маршрут, учитывая наши пожелания. ХодилиПознавательно, и с юмором! Очень понравилась экскурсия. Никита легко изменил наш маршрут, учитывая наши пожелания. ХодилиПознавательно, и с юмором! Очень понравилась экскурсия. Никита легко изменил наш маршрут, учитывая наши пожелания. ХодилиПознавательно, и с юмором! Очень понравилась экскурсия. Никита легко изменил наш маршрут, учитывая наши пожелания. ХодилиПознавательно, и с юмором! Очень понравилась экскурсия. Никита легко изменил наш маршрут, учитывая наши пожелания. Ходили
  • А
    Александр
    23 июня 2025
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Экскурсия была очень интересной и с вариативностью маршрута. Большое спасибо Никите, будем рекомендовать знакомым!
  • Т
    Татьяна
    20 июня 2025
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Мы в Ульяновске живем более 2 лет, но на экскурсии у Никиты узнали много интересных фактов и историй и открыли для себя несколько новых мест, которых ранее не замечали. Никита очень интересно и познавательно ведет экскурсию, мы очень довольны!
  • О
    Ольга
    18 июня 2025
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Были на экскурсии вдвоём с дочкой. Понравился маршрут (не слишком длинный, но интересный), Никита замечательный рассказчик и приятный человек. Рекомендую!
    Были на экскурсии вдвоём с дочкой. Понравился маршрут (не слишком длинный, но интересный), Никита замечательный рассказчик
  • Е
    Екатерина
    9 июня 2025
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Добрый день! Гости Ульяновска, решили ознакомиться с городскими достопримечательностями. Семья из трёх человек, муж, жена, дочь 11 лет. Были на
    читать дальше

    экскурсии с Никитой. Подача материала нескучная, профессиональная, насыщенная. Никита интеллигентный, приятный собеседник. Все понравилось, если будем ещё в Ульяновске, обратимся снова.

  • О
    Оксана
    7 мая 2025
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Никита, провел нам отличную экскурсию. Было интересно.
    Приятное общение, удивительные ньюансы.
    Не избито и творчески)
  • Е
    Екатерина
    5 мая 2025
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Интересная экскурсия, рекомендую, но я бы рекомендовала приобрести микрофон с динамиком для экскурсовода.
    Интересная экскурсия, рекомендую, но я бы рекомендовала приобрести микрофон с динамиком для экскурсоводаИнтересная экскурсия, рекомендую, но я бы рекомендовала приобрести микрофон с динамиком для экскурсоводаИнтересная экскурсия, рекомендую, но я бы рекомендовала приобрести микрофон с динамиком для экскурсоводаИнтересная экскурсия, рекомендую, но я бы рекомендовала приобрести микрофон с динамиком для экскурсоводаИнтересная экскурсия, рекомендую, но я бы рекомендовала приобрести микрофон с динамиком для экскурсоводаИнтересная экскурсия, рекомендую, но я бы рекомендовала приобрести микрофон с динамиком для экскурсовода
  • А
    Алла
    10 января 2025
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Очень интересная экскурсия. Никита прекрасный рассказчик. После его рассказа Ульяновск стал ближе, родней и хочется бродить по его переулкам
  • H
    Hi+79520
    3 января 2025
    Пешеходная экскурсия в Музейный квартал
    Спасибо за экскурсию! Все очень понравилось!
  • Р
    Роман
    10 ноября 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Отлично. СУПЕР.РЕКОМЕНДУЮ. ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!
  • О
    Оксана
    6 сентября 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Экскурсия интересная, насыщенная. Ульяновск удивил и порадовал. Никита очень знающий, увлеченный экскурсовод. Все понравилось. Спасибо!
  • О
    Ольга
    3 сентября 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Индивидуальный подход - это всегда выиграшная схема. Так получилось,что до экскурсии значительная часть города, включая и участок экскурсионного маршрута, была
    читать дальше

    осмотрена. И вместо того,что бы идти "по -накатанной", зная это, Никита несколько видоизменил ход экскурсии и провел, по ещё неизученной части города. Рассказ был наполнен историческими фактами, а также народными байками, что передало атмосферу данного места в полном объёме. Если хотите узнать интересные факты о Симбирске/Ульяновске, то вы нашли своего проводника 🙂

  • Ю
    Юлия
    29 июля 2024
    Пешеходная экскурсия в Музейный квартал
    Экскурсия очень понравилась. Наталья очень приятный в общении человек. Рассказала о городе буквально все, ответила на все вопросы, провела по интересным местам, посоветовала куда сходить самостоятельно. Огромное спасибо за приятно проведенное время!
  • А
    Алексей
    22 июля 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Хорошая приятная прогулка по городу с обходом как основных достопримечательностей, так и района старых улиц. Рассказ экскурсовода последователен и хорошо структурирован.
  • О
    Ольга
    8 июля 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Было увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще с этим справился, приоткрыл некоторые интересные факты и тайны города, помог лучше почуствовать дух Симбирска.
    Было увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще сБыло увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще сБыло увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще сБыло увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще сБыло увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще сБыло увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще с
  • С
    Сания
    22 июня 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Отличный дружелюбный экскурсовод, нам все понравилось. На протяжении всех двух часов экскурсии рассказ был интересным, подавался с юмором и хорошим настроением. Отмечу заботу о группе, приятно, что на загруженных улицах предусмотрены паузы, чтобы точно всем было слышно.

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Усадьбы и дворцы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ульяновске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
  2. Чудеса и красоты Никольской горы
  3. Пешеходная экскурсия в Музейный квартал
Какие места ещё посмотреть в Ульяновске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Улица Гончарова
  3. Краеведческий музей
  4. Памятник Богдану Хитрово
  5. Соборная площадь
  6. Заповедник В. И. Ленина
  7. Памятник букве "Ё"
  8. Художественный Музей
  9. Набережная
  10. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в декабре 2025
Сейчас в Ульяновске в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Ульяновске на 2025 год по теме «Усадьбы и дворцы», 42 ⭐ отзыва, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль