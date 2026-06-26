От старого Симбирска до современного Ульяновска — таким будет наше путешествие. Вы увидите город двух берегов Волги, побываете на главной площади и посидите на диване Обломова. Услышите, где грыз гранит науки Володя Ульянов и почему не сгорел деревянный квартал.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- сквер Гончарова, где можно посидеть на диване Обломова и примерить его тапочки.
- историческую улицу музея-заповедника «Родина Ленина».
- Симбирский Покровский некрополь, где покоятся монахи и многие известные жители города.
- площадь 30-летия Победы с Вечным огнём и мемориалом.
- Императорский и Президентский мосты через Волгу.
- Мемцентр и бульвар Новый Венец.
- памятник Богдану Хитрово — основателю Симбирска.
И узнаете:
- как разрушали старый Симбирск, чтобы построить новый Ульяновск.
- где учился Володя Ульянов и кто сегодня учится там.
- какие тайны хранит сквер Ульянова.
- почему уцелел в пожаре деревянный квартал 19 века.
- где бродит призрак Красного Наполеона.
Организационные детали
- Первая часть экскурсии проходит пешком, вторая — на микроавтобусе.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Гончарова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Ульяновске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 75 туристов
Я руководитель экскурсионного бюро. Имею филологическое и туристическое образование. Очень люблю свой город и регион. Со своей командой занимаюсь экскурсиями с 2008 года. Мы гордимся тем, что предлагаем самый широкий спектр экскурсий по Ульяновской области: образовательных, исторических, литературных, интерактивных, связанных с выдающимися деятелями, художниками. Мы самостоятельно разрабатываем маршруты и активно сотрудничаем с музейными центрами. Ждём вас в гости!
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