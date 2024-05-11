Музеи и искусство Ульяновска

Найдено 5 экскурсий в категории «Музеи» в Ульяновске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ульяновск от основания до современности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Ульяновск от основания до современности
Ленин и Волга - символы Ульяновска. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдитесь по ленинским местам. Узнайте о других значимых точках города
Начало: Гончарова 48
«вы отправитесь на центральную улицу: увидите старинные часы — аналог Биг-Бена, дом-музей Гончарова, родившегося в Ульяновске, купеческие и мещанские дома»
Сегодня в 19:00
Завтра в 06:30
6 850 за всё до 10 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
«Пока вы будете оценивать масштабы города, я расскажу, где располагаются главные музеи и кварталы, куда стоит заглянуть путешественникам»
Сегодня в 19:00
Завтра в 05:00
12 900 за всё до 4 чел.
Ульяновск: история, современность, легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
«Вы найдёте диван и тапочки Обломова и памятник Гончарову, минуете музей этого великого русского писателя, который родился в Симбирске»
Завтра в 18:00
10 июня в 17:00
5 340 за всё до 10 чел.
Пешеходная экскурсия в Музейный квартал
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Пешеходная экскурсия по Музейному кварталу Ульяновска: погружение в историю
Откройте для себя сердце Ульяновска в увлекательной пешеходной экскурсии по Музейному кварталу, где история оживает
Начало: По согласованию с гидом
«Помимо посещения Музейного квартала, в обзорную экскурсию можно включить прогулку по историческому центру Ульяновска, которая расскажет, как зарождался и жил Симбирск»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
Начало: На площади Ленина
«Карамзина и рассмотрим здание краеведческого музея»
Завтра в 12:00
11 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Ульяновск от основания до современности
    Великолепная экскурсия. Гид очень интересный. Увлеченно рассказывал, ответил на все вопросы. Мы в восторге. Искренне рекомендую. Алексей, спасибо большое. С уважением, благодарные туристы.
  • Е
    Екатерина
    6 мая 2024
    Ульяновск от основания до современности
    6 мая впервые побывали в Ульяновске. Вместе с Алексеем гуляли по городу. Интересная экскурсия, узнали много нового для себя. Особенно
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    запомнилась часть города с тихими улочками, на которых расположены старинные купеческие дома. Алексей рассказывал и об их архитектуре, и о хозяевах, прежних и нынешних. Конечно, была и Ленинская тема, для нашего сына - подростка это личность не столь известная, как для нас. Интересная подача материала, - просто, доступно. Сыну экскурсия тоже понравилась. За это отдельное спасибо Алексею! Экскурсовода рекомендую.

  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Мы приехали в Ульяновск с круизом и время в городе было ограничено. Я очень довольна этой экскурсией несмотря на плохую
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    погоду. И мне и сыну 9 лет было интересно. Максим прекрасно знает город и любит его историю. Было не только увлекательно и интересно, но и с душой. Пожалуй, лучший наш гид на всем маршруте! Очень рекомендую и гида и город. Неожиданно очень много интересного и кофе в Вольсов был вкусный:)

  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Благодарю Максима за прекрасную экскурсию. Знания Максима о любимом городе, по-моему, безграничны, и он с удовольствием ими делится. Рассказ очень познавателен и увлекателен. Всем рекомендую!
  • Н
    Наталья
    31 марта 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    У нашей группы туристов есть традиция, каждый год на Масленицу мы ездим в один из городов нашей необъятной Родины. В
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    этом году выбор пал на Ульяновск. В каждом посещаемом городе мы неизменно заказываем 2-3 часовую пешую экскурсию. В Ульяновске- Симбирске нам несомненно повезло с экскурсоводом. Это был Максим. Высоко профессиональный знаток своего дела, великолепно владеющий материалом. За 2,5 часа он погрузил нас в историю города. Мы узнали массу интересных фактов о городе и его знаменитых гражданах. Максим превзошёл все наши ожидания. Он оказался не только умным и интересным гидом, но и остроумным и весёлым собеседником. Хотим пожелать Максиму и впредь дарить людям положительные эмоции. Всем гостям Ульяновска настоятельно советуем этого экскурсовода. Не забудьте! Его зовут Максим!

  • Р
    Резида
    20 февраля 2024
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Экскурсия понравилась, Алексей очень интересно, познавательно дал информацию, очень корректен, чувствуется, что человек образованный и ответственный. Да, цена на данное мероприятие недешевое, но экскурсия индивидуальная, да и автомобиль высокого класса)))
  • В
    Валентина
    13 января 2024
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Отличный экскурсовод. Но зимой не рекомендую ездить в Ульяновск. Все красоты укрыты снегом.
  • Г
    Галина
    17 декабря 2023
    Весь Ульяновск на автомобиле
    В целом нам понравилось! Мы попали в Ульяновск зимой и понимали, что погода может подкачать и решили взять экскурсию на
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    автомобиле - это и плюс и минус экскурсии, но если время ограниченно, погода не радует и хочется составить представление о городе, то конечно это отличный вариант! Рассказывал Алексей достаточно интересно, отвечал на вопросы, подсказал, где вкусно покушать. Комфортный автомобиль и вождение, что немаловажно для такого вида экскурсии (никого не укачало).

  • О
    Олег
    4 декабря 2023
    Ульяновск от основания до современности
    Спасибо Алексею за прерасную экскурсию! Все было очень интересно, познавательно, а самое главное - не занудно! Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Музеи»

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Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в июне 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "Музеи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 000 до 12 900. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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