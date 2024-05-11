1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Ульяновск от основания до современности
Ленин и Волга - символы Ульяновска. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдитесь по ленинским местам. Узнайте о других значимых точках города
Начало: Гончарова 48
«вы отправитесь на центральную улицу: увидите старинные часы — аналог Биг-Бена, дом-музей Гончарова, родившегося в Ульяновске, купеческие и мещанские дома»
Сегодня в 19:00
Завтра в 06:30
6 850₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
«Пока вы будете оценивать масштабы города, я расскажу, где располагаются главные музеи и кварталы, куда стоит заглянуть путешественникам»
Сегодня в 19:00
Завтра в 05:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
«Вы найдёте диван и тапочки Обломова и памятник Гончарову, минуете музей этого великого русского писателя, который родился в Симбирске»
Завтра в 18:00
10 июня в 17:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Музейному кварталу Ульяновска: погружение в историю
Откройте для себя сердце Ульяновска в увлекательной пешеходной экскурсии по Музейному кварталу, где история оживает
Начало: По согласованию с гидом
«Помимо посещения Музейного квартала, в обзорную экскурсию можно включить прогулку по историческому центру Ульяновска, которая расскажет, как зарождался и жил Симбирск»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
Начало: На площади Ленина
«Карамзина и рассмотрим здание краеведческого музея»
Завтра в 12:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена11 мая 2024Великолепная экскурсия. Гид очень интересный. Увлеченно рассказывал, ответил на все вопросы. Мы в восторге. Искренне рекомендую. Алексей, спасибо большое. С уважением, благодарные туристы.
- ЕЕкатерина6 мая 20246 мая впервые побывали в Ульяновске. Вместе с Алексеем гуляли по городу. Интересная экскурсия, узнали много нового для себя. Особенно
- ООльга1 мая 2024Мы приехали в Ульяновск с круизом и время в городе было ограничено. Я очень довольна этой экскурсией несмотря на плохую
- ЕЕлена26 апреля 2024Благодарю Максима за прекрасную экскурсию. Знания Максима о любимом городе, по-моему, безграничны, и он с удовольствием ими делится. Рассказ очень познавателен и увлекателен. Всем рекомендую!
- ННаталья31 марта 2024У нашей группы туристов есть традиция, каждый год на Масленицу мы ездим в один из городов нашей необъятной Родины. В
- РРезида20 февраля 2024Экскурсия понравилась, Алексей очень интересно, познавательно дал информацию, очень корректен, чувствуется, что человек образованный и ответственный. Да, цена на данное мероприятие недешевое, но экскурсия индивидуальная, да и автомобиль высокого класса)))
- ВВалентина13 января 2024Отличный экскурсовод. Но зимой не рекомендую ездить в Ульяновск. Все красоты укрыты снегом.
- ГГалина17 декабря 2023В целом нам понравилось! Мы попали в Ульяновск зимой и понимали, что погода может подкачать и решили взять экскурсию на
- ООлег4 декабря 2023Спасибо Алексею за прерасную экскурсию! Все было очень интересно, познавательно, а самое главное - не занудно! Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Музеи»
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