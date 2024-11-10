Пешеходная экскурсия по Музейному кварталу Ульяновска

Ульяновск удивляет своей богатой историей и архитектурными памятниками. Прогуляйтесь по Московской улице и посетите 17 музеев и исторических объектов
Ульяновск славится своей богатой историей и культурным наследием.

Музейный квартал, расположенный на старейшей улице города - Московской, включает 17 музеев и исторических объектов.

Прогуливаясь по уютным усадьбам и купеческим домам, вы узнаете о жизни и деятельности выдающихся уроженцев города: Ивана Гончарова, Николая Карамзина, Емельяна Пугачёва и Владимира Ленина. Это уникальная возможность погрузиться в прошлое и узнать много нового о России

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ 17 музеев и исторических объектов
  • 📜 Узнайте о жизни известных личностей
  • 🏠 Прогулка по старейшей улице города
  • 🎨 Разнообразие музеев и экспозиций
  • 🕰️ Погружение в богатую историю Ульяновска
    • Пешеходная экскурсия по Музейному кварталу Ульяновска
    Пешеходная экскурсия по Музейному кварталу Ульяновска
    Пешеходная экскурсия по Музейному кварталу Ульяновска
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

    Что можно увидеть

  • Музей-усадьба Ильи Ульянова
  • Музей Ленина
  • Краеведческий музей
  • Музей народного творчества
  • Музей истории ульяновской журналистики

    • Описание экскурсии

    Музейный квартал Ульяновска — это 17 музеев и исторических объектов, которые раскрывают богатую историю не только региона, но и всей России. Через него проходит старейшая улица города — Московская. Прогуливаясь по ней, вы увидите уютные усадьбы, купеческие дома — и конечно, разнообразные музеи, среди которых:

    • Музей-усадьба Ильи Ульянова
    • Музей Ленина
    • Краеведческий музей
    • Музей народного творчества
    • Музей истории ульяновской журналистики

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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