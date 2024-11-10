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Ульяновск славится своей богатой историей и культурным наследием.



Музейный квартал, расположенный на старейшей улице города - Московской, включает 17 музеев и исторических объектов.



Прогуливаясь по уютным усадьбам и купеческим домам, вы узнаете о жизни и деятельности выдающихся уроженцев города: Ивана Гончарова, Николая Карамзина, Емельяна Пугачёва и Владимира Ленина. Это уникальная возможность погрузиться в прошлое и узнать много нового о России