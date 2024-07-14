Обзорная экскурсия по Ульяновску

Погрузитесь в атмосферу старинного Ульяновска: бульвар Новый Венец, площади Ленина и Соборная, скверы Карамзина и Гончарова, дом-музей Ленина и многое другое
Экскурсия начинается с бульвара Новый Венец и площадей Ленина и Соборной, где открываются прекрасные виды на Волгу и разнообразие архитектурных стилей.

Затем прогулка по тихим переулкам исторического центра, посещение скверов Карамзина
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и Гончарова, остановка у краеведческого музея и дома, где родился автор "Обломова". Посидим на диванчике Обломова и примерим его тапочки. Рассмотрим доходные дома, лютеранскую кирху и старейшие здания города. Завершим экскурсию в комплексе-заповеднике "Родина В.И. Ленина", где увидим дом семьи Ульяновых и шедевры симбирского деревянного зодчества

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌆 Исторический центр города
  2. 🏛 Старинные доходные дома
  3. 📚 Скверы писателей
  4. 🏡 Комплекс-заповедник «Родина В.И. Ленина»
  5. 👶 Подходит для родителей с малышами
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Бульвар Новый Венец
  • Площадь Ленина
  • Площадь Соборная
  • Сквер Карамзина
  • Сквер Гончарова
  • Краеведческий музей
  • Дом Гончарова
  • Диванчик Обломова
  • Доходные дома
  • Лютеранская кирха
  • Комплекс-заповедник «Родина В.И. Ленина»

Описание экскурсии

  • Начало начал города — бульвар Новый Венец, площади Ленина и Соборная. Здесь изумительно красивые виды на Волгу, россыпь архитектурных стилей и обилие памятников
  • Погуляем по тихим переулкам исторического центра
  • Посетим скверы писателей Карамзина и Гончарова. Остановимся у здания краеведческого музея и у дома, где родился автор «Обломова»
  • Посидим на знаменитом диванчике Обломова и примерим его тапочки. Подходят ли они нам по размеру?
  • Рассмотрим доходные дома, лютеранскую кирху и старейшие здания Ульяновска
  • Изучим комплекс-заповедник «Родина В. И. Ленина». Вы увидите дом, которым владела семья Ульяновых, и оцените шедевры симбирского деревянного зодчества

Кому особенно подойдёт экскурсия

Я специализируюсь на экскурсиях для родителей с малышами 0+. Выступаю за то, чтобы и с маленькими детьми человек оставался мобильным и интересующимся тем, что его окружает. Сажайте детей в слинг или коляску — и наслаждайтесь путешествием по городу!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Ульяновска

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковИстория и архитектураЛетниеНа выходныеОбзорныеКраеведческий музейМузеиПопулярные местаУлицы и переулкиСоборная площадьСвятые местаПлощадь ЛенинаСамое главноеДом ГончароваПамятник дивану ОбломоваКарамзинский скверБульвар Новый Венец

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