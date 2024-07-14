Экскурсия начинается с бульвара Новый Венец и площадей Ленина и Соборной, где открываются прекрасные виды на Волгу и разнообразие архитектурных стилей.
Затем прогулка по тихим переулкам исторического центра, посещение скверов Карамзина
Затем прогулка по тихим переулкам исторического центра, посещение скверов Карамзина
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Исторический центр города
- 🏛 Старинные доходные дома
- 📚 Скверы писателей
- 🏡 Комплекс-заповедник «Родина В.И. Ленина»
- 👶 Подходит для родителей с малышами
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Бульвар Новый Венец
- Площадь Ленина
- Площадь Соборная
- Сквер Карамзина
- Сквер Гончарова
- Краеведческий музей
- Дом Гончарова
- Диванчик Обломова
- Доходные дома
- Лютеранская кирха
- Комплекс-заповедник «Родина В.И. Ленина»
Описание экскурсии
- Начало начал города — бульвар Новый Венец, площади Ленина и Соборная. Здесь изумительно красивые виды на Волгу, россыпь архитектурных стилей и обилие памятников
- Погуляем по тихим переулкам исторического центра
- Посетим скверы писателей Карамзина и Гончарова. Остановимся у здания краеведческого музея и у дома, где родился автор «Обломова»
- Посидим на знаменитом диванчике Обломова и примерим его тапочки. Подходят ли они нам по размеру?
- Рассмотрим доходные дома, лютеранскую кирху и старейшие здания Ульяновска
- Изучим комплекс-заповедник «Родина В. И. Ленина». Вы увидите дом, которым владела семья Ульяновых, и оцените шедевры симбирского деревянного зодчества
Кому особенно подойдёт экскурсия
Я специализируюсь на экскурсиях для родителей с малышами 0+. Выступаю за то, чтобы и с маленькими детьми человек оставался мобильным и интересующимся тем, что его окружает. Сажайте детей в слинг или коляску — и наслаждайтесь путешествием по городу!
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Ульяновске
Я — лицензированный экскурсовод с 8-летним опытом экскурсоводческой деятельности (городской и музейный гид). Автор проекта, специализирующегося на экскурсиях для родителей с маленькими детьми. Мои прогулки созданы для взрослой аудитории, но возможно (и даже желательно!) присутствие детей от 0 лет.Задать вопрос
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