Экскурсия начинается с бульвара Новый Венец и площадей Ленина и Соборной, где открываются прекрасные виды на Волгу и разнообразие архитектурных стилей.Затем прогулка по тихим переулкам исторического центра, посещение скверов Карамзина

и Гончарова, остановка у краеведческого музея и дома, где родился автор "Обломова". Посидим на диванчике Обломова и примерим его тапочки. Рассмотрим доходные дома, лютеранскую кирху и старейшие здания города. Завершим экскурсию в комплексе-заповеднике "Родина В.И. Ленина", где увидим дом семьи Ульяновых и шедевры симбирского деревянного зодчества

Описание экскурсии

Начало начал города — бульвар Новый Венец, площади Ленина и Соборная. Здесь изумительно красивые виды на Волгу, россыпь архитектурных стилей и обилие памятников

Погуляем по тихим переулкам исторического центра

Посетим скверы писателей Карамзина и Гончарова. Остановимся у здания краеведческого музея и у дома, где родился автор «Обломова»

Посидим на знаменитом диванчике Обломова и примерим его тапочки. Подходят ли они нам по размеру?

Рассмотрим доходные дома, лютеранскую кирху и старейшие здания Ульяновска

Изучим комплекс-заповедник «Родина В. И. Ленина». Вы увидите дом, которым владела семья Ульяновых, и оцените шедевры симбирского деревянного зодчества

Кому особенно подойдёт экскурсия

Я специализируюсь на экскурсиях для родителей с малышами 0+. Выступаю за то, чтобы и с маленькими детьми человек оставался мобильным и интересующимся тем, что его окружает. Сажайте детей в слинг или коляску — и наслаждайтесь путешествием по городу!