Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательная поездка по историческим местам Ульяновска
Путешествие по Ульяновску с посещением ключевых исторических мест и музеев. Узнайте больше о богатой истории города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 мар в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
Классический Ульяновск - достопримечательности города
Погрузитесь в историю Ульяновска, пройдя по местам, связанным с великими личностями и величественной Волгой
Начало: Спасская ул., 8 - около кофейни Вольсов
Расписание: По будням с 13:30 до 20:00, по выходным с 10:00 до 17:00
Завтра в 13:30
14 мар в 13:30
от 3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ульяновску: от Симбирска до современности
Ленин и Волга - две известных ассоциации с Ульяновском. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдите по Ленинским местам, открывая для себя значимые точки города
Начало: Улица Гончарова 25
Расписание: Каждый день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMariia7 января 2025Увлекательная экскурсия по основным достопримечательностям города! Гид очень доброжелательный, рассказ интересный
- ЕЕлена7 ноября 2024Экскурсию посетили 6 ноября 2024г. Была с дочкой 6 лет. Экскурсия очень понравилась и мне и дочке. Большое спасибо Никите
- ССергей13 июля 2023Очень интересная экскурсия, со множеством исторических сведений и увлекательной подачей, было интересно, три часа пролетели быстро. Рекомендую эту экскурсию и гида
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Ленинский мемориал»
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