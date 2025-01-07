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Индивидуальная до 16 чел.

Классический Ульяновск - достопримечательности города Погрузитесь в историю Ульяновска, пройдя по местам, связанным с великими личностями и величественной Волгой Начало: Спасская ул., 8 - около кофейни Вольсов

Расписание: По будням с 13:30 до 20:00, по выходным с 10:00 до 17:00