Ленинский мемориал – экскурсии в Ульяновске

Найдено 3 экскурсии в категории «Ленинский мемориал» в Ульяновске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Расширенная обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
На автобусе
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательная поездка по историческим местам Ульяновска
Путешествие по Ульяновску с посещением ключевых исторических мест и музеев. Узнайте больше о богатой истории города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 мар в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 5 чел.
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
Пешая
2 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 16 чел.
Классический Ульяновск - достопримечательности города
Погрузитесь в историю Ульяновска, пройдя по местам, связанным с великими личностями и величественной Волгой
Начало: Спасская ул., 8 - около кофейни Вольсов
Расписание: По будням с 13:30 до 20:00, по выходным с 10:00 до 17:00
Завтра в 13:30
14 мар в 13:30
от 3500 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Пешая
На трамвае
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ульяновску: от Симбирска до современности
Ленин и Волга - две известных ассоциации с Ульяновском. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдите по Ленинским местам, открывая для себя значимые точки города
Начало: Улица Гончарова 25
Расписание: Каждый день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Mariia
    7 января 2025
    Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
    Увлекательная экскурсия по основным достопримечательностям города! Гид очень доброжелательный, рассказ интересный
  • Е
    Елена
    7 ноября 2024
    Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
    Экскурсию посетили 6 ноября 2024г. Была с дочкой 6 лет. Экскурсия очень понравилась и мне и дочке. Большое спасибо Никите
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    за интересную информацию. Колобки останутся в памяти надолго☺️. Очень рекомендую данную экскурсию. Ещё хочу рассказать об экскурсии в с. Ундора и динозавры. Это была увлекательная экскурсия с рассказами от экскурсовода Григория. Сам палеонтологический музей не большой, но очень интересный. И самое удивительное, что мы сами собирали палеонтологические находки! Это здорово и непередаваемо! Не пожалеете. А источники с вкусной водой не повторимы. Хочу дать совет туристам: берите несколько тар для воды. У меня была только одна. А надо было минимум две-три. Спасибо Никите и Григорию за интересные экскурсии. Я не пожалела, что выбрала Вас

  • С
    Сергей
    13 июля 2023
    Обзорная экскурсия по Ульяновску
    Очень интересная экскурсия, со множеством исторических сведений и увлекательной подачей, было интересно, три часа пролетели быстро. Рекомендую эту экскурсию и гида

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Ленинский мемориал»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ульяновске
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Расширенная обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
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  3. Обзорная экскурсия по Ульяновску
Какие места ещё посмотреть в Ульяновске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Площадь Ленина
  2. Самое главное
  3. Памятник Богдану Хитрово
  4. Соборная площадь
  5. Краеведческий музей
  6. Памятник букве "Ё"
  7. Набережная
  8. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в марте 2025
Сейчас в Ульяновске в категории "Ленинский мемориал" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 6200. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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