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протяжение всей экскурсии Григорий рассказывал интересные факты, легенды о местах в которых мы бывали. Мы отлично провели время, узнали много интересного и отлично прогулялись. В палеонтологическом музее местный гид также провела интересную экскурсию. Мы были с детьми 7 и 15 лет у всех осталось много классных впечатлений. Также нельзя не отметить безопасное и комфортное вождение Григория.

Большое спасибо Григорию и Никите за прекрасную организацию нашей поездки.