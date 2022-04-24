Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья

Экскурсию начнём с посещения женского монастыря Михаила Архангела, где вы сможете заказать службы

Индивидуальная
Экскурсию начнём с посещения женского монастыря Михаила Архангела, где вы сможете заказать службы или окунуться в святой источник.

Далее Вы посетите Ундоровский палеонтологический музей, где Вы увидите скелеты и окаменевшие останки доисторических созданий и чудовищ.

Продолжим путешествие прогулкой по курортному парку с возможностью испить местную лечебную воду и даже окунуться в нее в специально оборудованных купальнях.

Закончим прогулку на Волжскому берегу, где Вы почувствуете себя настоящими палеонтологами и сами найти следы древней жизни: белемнитов, аммонитов и прочих бесчисленных обитателей древнего моря.
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья

Что вас ожидает 🤩

  • Женский монастырь Михаила Архангела
  • Ундоровский палеонтологический музей
  • Волжское море

Об экскурсии

Из центра Ульяновска отправимся на экскурсию в Поволжскую минеральную здравницу — курортный поселок Ундоры. В мезозойскую эру здесь плескалось, теплое мелководное Юрское море, а во времена Волжской Булгарии сюда приезжали поправить здоровье ханы и князья. В 1960-е годы начались широкомасштабные работы по изучению минеральных источников расположенных в Ундорах и сейчас эта территория входит в число уникальных курортов России.

Женский монастырь Михаила Архангела

Это новый монастырь, выстроенный в селе Комаровка вокруг остова дореволюционного, полуразрушенного храма. Сейчас монастырь представляет комплекс зданий, расположенных на холме рядом с прудом. С холма вниз спускаются монастырские сады и виноградник. Вы услышите историю этой обители во время прогулки по территории монастыря, по желанию сможете искупаться в оборудованной купели.

Ундоровский палеонтологический музей

Местный музей палеонтологии, насчитывает более 250 уникальных образцов останков древних существ, сохранившихся еще с Мелового периода. Музей расскажет вам о древних обитателях этих мест. Некоторые виды динозавров впервые были открыты именно в Ундорах.
В экспозиции представлены уникальные находки — кости древних морских ящеров — ихтиозавров, плезиозавров. А также коллекции беспозвоночных — аммонитов и белемнитов. Украшение выставки — юная самка эласмозавра, жившая 90 млн лет назад.

Целебная вода

Необычное название село Ундоры унаследовало из сочетания татарских «ун» — десять и «дару» — исцеляющее средство, лекарство. И это не удивительно. Ведь на его территории издавна находиться множество источников целебной воды. Мы сможем посетить как минимум пять родников, три из них оборудованы купальнями, и вы сможете не только утолить свою жажду, но и окунуться в эти воды.
Лечебно-минеральная вода Ундоровского курорта исследована Центральным институтом курортологии и физиотерапии и получила самую высокую оценку. Эта удивительная вода способна оздоравливать страдающих желудочно-кишечными заболеваниями, болезнями печени, поджелудочной железы, мочеполовой системы и щитовидной железы.

Волжское море

На берегу Волги нам откроется потрясающий, очень живописный вид. Песок, сосны, ольха, дикие яблони, а также высокие обрывистые берега-стены, шум волн, как у настоящего моря — все это создает непередаваемый шарм данного места.
Именно здесь Вы сможете найти вымываемые Волгой на поверхность окаменелости: камень Симбирцит (разновидность кальцита, похожая на янтарь) и окаменелых моллюсков — белемнитов, а также чудодейственную голубую глину, используемую местными как для исцеления, так и в магических обрядах.

Организационные моменты:

  • Транспорт для 3 человек входит в стоимость. Экскурсия проводится на легковом авто Nissan X-Trail.
  • Если вас больше 3 человек, могу провести экскурсию на комфортабельном микроавтобусе. Доплата составит 10000 рублей.
  • Если решите купаться, вам необходимо будет захватить сменное белье и полотенца.
  • Возможна организация пикника на волжском берегу без разведения костра.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер для группы до 3 человек
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Билеты в Ундоровский палеонтологический музей не включены в стоимость: 130 рублей с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ульяновск, улица Гончарова, 3
Завершение: Ульяновск, ул. Гончарова, 3
Когда и сколько длится
Когда: Каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Я могу провести экскурсию для большего количества участников: стоимость зависит от типа машины, который нам понадобится. Транспорт для 3 человек входит в стоимость. Экскурсия проводится на легковом авто Nissan X-Trail. Если вас больше 3 человек, могу провести экскурсию на комфортабельном микроавтобусе. Доплата составит 10000 рублей.
  • Если решите купаться вам необходимо будет захватить сменное белье и полотенца.
  • Возможна организация пикника на волжском берегу без разведения костра
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00

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