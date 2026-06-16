Автомобильная экскурсия из Ульяновска в Ундоры: монастырь Михаила Архангела, минеральные источники, купели, курортный парк и волжский берег с поиском окаменелостей, симбирцита и белемнитов. По желанию можно дополнительно посетить Ундоровский палеонтологический музей им. С. Е. Бирюкова. Билеты и экскурсия в музее оплачиваются отдельно.
Описание экскурсииЧто Вас ждёт? Из центра Ульяновска отправимся в Поволжскую минеральную здравницу — курортный поселок Ундоры. В мезозойскую эру здесь плескалось, теплое мелководное море, а во времена Волжской Булгарии сюда приезжали поправить здоровье ханы и князья. В 1960-е годы начались широкомасштабные работы по изучению минеральных источников расположенных в Ундорах и сейчас эта территория входит в число уникальных курортов России. Водные красоты Ульяновска Встретившись в Ульяновске и выезжая из города, мы остановимся на Маришкином роднике, истоке спрятанной под землю р. Симбирки. Именно здесь возникла одна из самых красивых легенд Ульяновска история Симбирской русалочки. В пути мы проедем и мимо еще одной реки Ульяновска — Свияги, текущей параллельно р. Волге, но при этом в противоположном направлении. Целебная вода Необычное название село Ундоры унаследовало из сочетания татарских «ун» — десять и «дару» — исцеляющее средство, лекарство. И это не удивительно. Ведь на его территории издавна находиться множество источников целебной воды. Мы сможем посетить как минимум четыре родника, три из них оборудованы купальнями, и вы сможете не только утолить свою жажду, но и окунуться в эти воды. Лечебно-минеральная вода Ундоровского курорта исследована Центральным институтом курортологии и физиотерапии и получила самую высокую оценку. Эта удивительная вода способна оздоравливать страдающих желудочно-кишечными заболеваниями, болезнями печени, поджелудочной железы, мочеполовой системы и щитовидной железы. Волжское море На берегу Волги нам откроется потрясающий, очень живописный вид. Песок, сосны, ольха, дикие яблони, а также высокие обрывистые берега-стены, шум волн, как у настоящего моря — все это создает непередаваемый шарм данного места. Именно здесь Вы сможете найти вымываемые Волгой на поверхность окаменелости: камень Симбирцит (разновидность кальцита, похожая на янтарь) и окаменелых моллюсков — белемнитов, а также чудодейственную голубую глину, используемую местными как для исцеления, так и в магических обрядах. Женский монастырь Михаила Архангела Это новый монастырь, выстроенный в селе Комаровка вокруг остова дореволюционного, полуразрушенного храма. Сейчас монастырь представляет комплекс зданий, расположенных на холме рядом с прудом. С холма вниз спускаются монастырские сады и виноградник. Во время прогулки по территории монастыря, по желанию сможете искупаться в оборудованной купели. Организационные моменты:
• Если решите купаться, вам необходимо будет захватить сменное белье и полотенца. Важная информация:
- Туристам, по желанию, предоставляется возможность посещения Ундоровского палеонтологического музея - оплачивается дополнительно. Билет на взрослого без экскурсионного сопровождения 350 руб. Экскурсия внутри музея группы до 10 человек - 600 руб. Если вы хотите включить в программу посещение музея, напишите комментарий при бронировании заказа. Понедельник в музее выходной.
- Экскурсия проводится на авто KIA Seltos.
Экскурсия возможна с 09:00 до 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маришкин родник
- Женский монастырь Михаила Архангела
- Малиновый овраг
- Целебные родники Ундор
- Волжское море
- Ундоровский палеонтологический музей имени С.Е. Бирюкова
Что включено
- В стоимость базового билета входит трансфер для группы до 4 человек
Что не входит в цену
- Билеты и экскурсионное обслуживание внутри Ундоровского палеонтологического музея
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ульяновск, улица Гончарова, 3
Завершение: Ульяновск, ул. Гончарова, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия возможна с 09:00 до 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Туристам, по желанию, предоставляется возможность посещения Ундоровского палеонтологического музея - оплачивается дополнительно. Билет на взрослого без экскурсионного сопровождения 350 руб. Экскурсия внутри музея группы до 10 человек - 600 руб. Если вы хотите включить в программу посещение музея, напишите комментарий при бронировании заказа. Понедельник в музее выходной
- Экскурсия проводится на авто KIA Seltos
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Все было отлично, хороший гид, рассказывал интересно, четко и понятно. Посетили все заявленные локации.
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И
Прекрасно организованная экскурсия. Забрали от гостиницы, в оговоренное ранее время. Нас сопровождал гид Григорий, который провел нас по всем источникам, помогал искать ископаемые, напоил вкусным чаем на берегу Волги. На
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С
Прекрасно организованная экскурсия. Забрали от гостиницы, в оговоренное ранее время. Нас сопровождал гид Григорий, который провел нас по всем источникам, помогал искать ископаемые, напоил вкусным чаем на берегу Волги. На
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К
Экскурсовод Григорий провел очень познавательную экскурсию: мы узнали об оборонительной корсунской засечной черте, об истории города Симбирска, об истории разинского и пугачевского бунтов, развивавшихся как раз в этих местах, много
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А
"Выгуливали" гостей города на ноябрьских праздниках. Внезапно захотели посетить Ундоры. Оперативно договорились с организаторами экскурсии о поездке. Нам подробно рассказали о плане поездки, прислали памятку, что взять с собой. Обеспечили
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Т
Экскурсия очень понравилась. Гид Григорий -выше всяких похвал: эрудированный, увлеченный своим делом, интересно и увлекательно доносит информацию. Посетили замечательные места: полюбовались просторами Волги (это настоящее море с песчаным пляжем), в музее узнали много интересного о древних ископаемых и удивительных находках, попробовали воду в источниках(захотелось полечиться этой целебной водой), побывали в монастыре Михаила Архангела. Спасибо Никите (разработчику маршрута) и Григорию.
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