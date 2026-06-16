Мои заказы

Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска

Ундоровский палеонтологический музей: уникальная экскурсия из Ульяновска
Автомобильная экскурсия из Ульяновска в Ундоры: монастырь Михаила Архангела, минеральные источники, купели, курортный парк и волжский берег с поиском окаменелостей, симбирцита и белемнитов. По желанию можно дополнительно посетить Ундоровский палеонтологический музей им. С. Е. Бирюкова. Билеты и экскурсия в музее оплачиваются отдельно.
5
23 отзыва
Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска
Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска
Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска

Описание экскурсии

Что Вас ждёт? Из центра Ульяновска отправимся в Поволжскую минеральную здравницу — курортный поселок Ундоры. В мезозойскую эру здесь плескалось, теплое мелководное море, а во времена Волжской Булгарии сюда приезжали поправить здоровье ханы и князья. В 1960-е годы начались широкомасштабные работы по изучению минеральных источников расположенных в Ундорах и сейчас эта территория входит в число уникальных курортов России. Водные красоты Ульяновска Встретившись в Ульяновске и выезжая из города, мы остановимся на Маришкином роднике, истоке спрятанной под землю р. Симбирки. Именно здесь возникла одна из самых красивых легенд Ульяновска история Симбирской русалочки. В пути мы проедем и мимо еще одной реки Ульяновска — Свияги, текущей параллельно р. Волге, но при этом в противоположном направлении. Целебная вода Необычное название село Ундоры унаследовало из сочетания татарских «ун» — десять и «дару» — исцеляющее средство, лекарство. И это не удивительно. Ведь на его территории издавна находиться множество источников целебной воды. Мы сможем посетить как минимум четыре родника, три из них оборудованы купальнями, и вы сможете не только утолить свою жажду, но и окунуться в эти воды. Лечебно-минеральная вода Ундоровского курорта исследована Центральным институтом курортологии и физиотерапии и получила самую высокую оценку. Эта удивительная вода способна оздоравливать страдающих желудочно-кишечными заболеваниями, болезнями печени, поджелудочной железы, мочеполовой системы и щитовидной железы. Волжское море На берегу Волги нам откроется потрясающий, очень живописный вид. Песок, сосны, ольха, дикие яблони, а также высокие обрывистые берега-стены, шум волн, как у настоящего моря — все это создает непередаваемый шарм данного места. Именно здесь Вы сможете найти вымываемые Волгой на поверхность окаменелости: камень Симбирцит (разновидность кальцита, похожая на янтарь) и окаменелых моллюсков — белемнитов, а также чудодейственную голубую глину, используемую местными как для исцеления, так и в магических обрядах. Женский монастырь Михаила Архангела Это новый монастырь, выстроенный в селе Комаровка вокруг остова дореволюционного, полуразрушенного храма. Сейчас монастырь представляет комплекс зданий, расположенных на холме рядом с прудом. С холма вниз спускаются монастырские сады и виноградник. Во время прогулки по территории монастыря, по желанию сможете искупаться в оборудованной купели. Организационные моменты:

• Если решите купаться, вам необходимо будет захватить сменное белье и полотенца. Важная информация:

  • Туристам, по желанию, предоставляется возможность посещения Ундоровского палеонтологического музея - оплачивается дополнительно. Билет на взрослого без экскурсионного сопровождения 350 руб. Экскурсия внутри музея группы до 10 человек - 600 руб. Если вы хотите включить в программу посещение музея, напишите комментарий при бронировании заказа. Понедельник в музее выходной.
  • Экскурсия проводится на авто KIA Seltos.

Экскурсия возможна с 09:00 до 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Маришкин родник
  • Женский монастырь Михаила Архангела
  • Малиновый овраг
  • Целебные родники Ундор
  • Волжское море
  • Ундоровский палеонтологический музей имени С.Е. Бирюкова
Что включено
  • В стоимость базового билета входит трансфер для группы до 4 человек
Что не входит в цену
  • Билеты и экскурсионное обслуживание внутри Ундоровского палеонтологического музея
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ульяновск, улица Гончарова, 3
Завершение: Ульяновск, ул. Гончарова, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия возможна с 09:00 до 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Туристам, по желанию, предоставляется возможность посещения Ундоровского палеонтологического музея - оплачивается дополнительно. Билет на взрослого без экскурсионного сопровождения 350 руб. Экскурсия внутри музея группы до 10 человек - 600 руб. Если вы хотите включить в программу посещение музея, напишите комментарий при бронировании заказа. Понедельник в музее выходной
  • Экскурсия проводится на авто KIA Seltos
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
1
3
2
1
О
Все было отлично, хороший гид, рассказывал интересно, четко и понятно. Посетили все заявленные локации.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Прекрасно организованная экскурсия. Забрали от гостиницы, в оговоренное ранее время. Нас сопровождал гид Григорий, который провел нас по всем источникам, помогал искать ископаемые, напоил вкусным чаем на берегу Волги. На
читать дальшеуменьшить

протяжение всей экскурсии Григорий рассказывал интересные факты, легенды о местах в которых мы бывали. Мы отлично провели время, узнали много интересного и отлично прогулялись. В палеонтологическом музее местный гид также провела интересную экскурсию. Мы были с детьми 7 и 15 лет у всех осталось много классных впечатлений. Также нельзя не отметить безопасное и комфортное вождение Григория.
Большое спасибо Григорию и Никите за прекрасную организацию нашей поездки.

Вам был полезен этот отзыв?
С
Прекрасно организованная экскурсия. Забрали от гостиницы, в оговоренное ранее время. Нас сопровождал гид Григорий, который провел нас по всем источникам, помогал искать ископаемые, напоил вкусным чаем на берегу Волги. На
читать дальшеуменьшить

протяжение всей экскурсии Григорий рассказывал интересные факты, легенды о местах в которых мы бывали. Мы отлично провели время, узнали много интересного и отлично прогулялись. В палеонтологическом музее местный гид также провела интересную экскурсию. Мы были с детьми 7 и 15 лет у всех осталось много классных впечатлений. Также нельзя не отметить безопасное и комфортное вождение Григория.
Большое спасибо Григорию и Никите за прекрасную организацию нашей поездки.

Вам был полезен этот отзыв?
К
Экскурсовод Григорий провел очень познавательную экскурсию: мы узнали об оборонительной корсунской засечной черте, об истории города Симбирска, об истории разинского и пугачевского бунтов, развивавшихся как раз в этих местах, много
читать дальшеуменьшить

интересных легенд, связанных с местными жителями. Посетили замечательный палеонтологический музей в Ундорах и монастырь архангела Михаила. Не смотря на метель и огромные сугробы, спускались к многочисленным источникам, посетили купальню.
Огромное спасибо Георгию за интересную экскурсию и высокий профессионализм, благодаря которому экскурсия состоялась в полном объёме, не смотря на погодные условия.

Вам был полезен этот отзыв?
А
"Выгуливали" гостей города на ноябрьских праздниках. Внезапно захотели посетить Ундоры. Оперативно договорились с организаторами экскурсии о поездке. Нам подробно рассказали о плане поездки, прислали памятку, что взять с собой. Обеспечили
читать дальшеуменьшить

полное сопровождение по маршруту. Мы обошли все главные родники, попробовали водичку, посетили палеонтологический музей, испили чаю на берегу Волги, даже побывали археологами. Получили массу информации о здешних местах. Спасибо Никите и Григорию!

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Экскурсия очень понравилась. Гид Григорий -выше всяких похвал: эрудированный, увлеченный своим делом, интересно и увлекательно доносит информацию. Посетили замечательные места: полюбовались просторами Волги (это настоящее море с песчаным пляжем), в музее узнали много интересного о древних ископаемых и удивительных находках, попробовали воду в источниках(захотелось полечиться этой целебной водой), побывали в монастыре Михаила Архангела. Спасибо Никите (разработчику маршрута) и Григорию.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ульяновска

Похожие экскурсии на «Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска»

Обзорная экскурсия по Ульяновску
Пешая
2.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Увидеть главные достопримечательности, посидеть на диване Обломова и узнать три имени города
Завтра в 12:30
16 авг в 09:00
от 6300 ₽ за всё до 7 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
На машине
5 часов
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Посетить один из 18 уникальных курортов России и поразиться находкам палеонтологов
Начало: В районе гостиницы Волга
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 10 950 ₽ за всё до 4 чел.
От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Познакомиться с главными местами города и прикоснуться к их истории в тёплой дружеской атмосфере
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 4400 ₽ за всё до 5 чел.
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
Пешая
1.5 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
Погрузитесь в историю Ульяновска, посетив Владимирский сад, Соборную площадь и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: На ул. Спасской
Завтра в 09:00
17 авг в 13:30
от 4900 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ульяновске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ульяновске
11 000 ₽ за экскурсию