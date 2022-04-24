Об экскурсии

Из центра Ульяновска отправимся на экскурсию в Поволжскую минеральную здравницу — курортный поселок Ундоры. В мезозойскую эру здесь плескалось, теплое мелководное Юрское море, а во времена Волжской Булгарии сюда приезжали поправить здоровье ханы и князья. В 1960-е годы начались широкомасштабные работы по изучению минеральных источников расположенных в Ундорах и сейчас эта территория входит в число уникальных курортов России.

Женский монастырь Михаила Архангела

Это новый монастырь, выстроенный в селе Комаровка вокруг остова дореволюционного, полуразрушенного храма. Сейчас монастырь представляет комплекс зданий, расположенных на холме рядом с прудом. С холма вниз спускаются монастырские сады и виноградник. Вы услышите историю этой обители во время прогулки по территории монастыря, по желанию сможете искупаться в оборудованной купели.

Ундоровский палеонтологический музей

Местный музей палеонтологии, насчитывает более 250 уникальных образцов останков древних существ, сохранившихся еще с Мелового периода. Музей расскажет вам о древних обитателях этих мест. Некоторые виды динозавров впервые были открыты именно в Ундорах.

В экспозиции представлены уникальные находки — кости древних морских ящеров — ихтиозавров, плезиозавров. А также коллекции беспозвоночных — аммонитов и белемнитов. Украшение выставки — юная самка эласмозавра, жившая 90 млн лет назад.

Целебная вода

Необычное название село Ундоры унаследовало из сочетания татарских «ун» — десять и «дару» — исцеляющее средство, лекарство. И это не удивительно. Ведь на его территории издавна находиться множество источников целебной воды. Мы сможем посетить как минимум пять родников, три из них оборудованы купальнями, и вы сможете не только утолить свою жажду, но и окунуться в эти воды.

Лечебно-минеральная вода Ундоровского курорта исследована Центральным институтом курортологии и физиотерапии и получила самую высокую оценку. Эта удивительная вода способна оздоравливать страдающих желудочно-кишечными заболеваниями, болезнями печени, поджелудочной железы, мочеполовой системы и щитовидной железы.

Волжское море

На берегу Волги нам откроется потрясающий, очень живописный вид. Песок, сосны, ольха, дикие яблони, а также высокие обрывистые берега-стены, шум волн, как у настоящего моря — все это создает непередаваемый шарм данного места.

Именно здесь Вы сможете найти вымываемые Волгой на поверхность окаменелости: камень Симбирцит (разновидность кальцита, похожая на янтарь) и окаменелых моллюсков — белемнитов, а также чудодейственную голубую глину, используемую местными как для исцеления, так и в магических обрядах.

Организационные моменты: