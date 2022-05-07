Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья

Посетить один из 18 уникальных курортов России и поразиться находкам палеонтологов

Индивидуальная
В паре часов езды от Ульяновска находится удивительное место.

В мезозойскую эру здесь плескалось теплое Юрское море, а во времена Волжской Булгарии сюда приезжали поправить здоровье ханы и князья.

В 60-е годы начали активно исследовать минеральные источники Ундор, и теперь это общепризнанная поволжская здравница.

Наше путешествие охватит ни много ни мало 90 млн лет.

И это само по себе уже чудо.
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
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Что вас ожидает

Женский монастырь Михаила Архангела

Первая остановка на пути из центра Ульяновска — новая обитель в селе Комаровка, построенная на холме, вокруг остова дореволюционного полуразрушенного храма. Вы погуляете по территории с прудом, садами, виноградниками. Услышите историю монастыря и сможете искупаться в оборудованной купели.

Ундоровский палеонтологический музей

Здесь представлено более 250 уникальных образцов останков древних существ, сохранившихся еще с Мелового периода. Осматривая экспонаты, вы узнаете о видах динозавров, которые впервые были открыты именно в Ундорах. Увидите кости древних морских ящеров — ихтиозавров и плезиозавров, коллекции беспозвоночных — аммонитов и белемнитов, а также украшение выставки — юную самку эласмозавра, жившую 90 млн лет назад.

Лечебно-минеральная вода Ундор

Необычное название село унаследовало от сочетания татарских «ун» — десять и «дару» — исцеляющее средство, лекарство. И это не удивительно. Ведь на его территории издавна находится множество источников целебной воды. Поговорим о ее ценности, истории самого курорта и посетим как минимум пять родников, три из которых оборудованы купальнями.

Волжские просторы и следы доисторических времен

В завершение отправимся на берег Волги, где вам откроются вдохновляющие пейзажи. Песок, сосны, ольха, дикие яблони, а также высокие обрывистые берега, шум волн, как у настоящего моря — все это дарит месту непередаваемый шарм. Но это еще не все: здесь вы не только полюбуетесь панорамами, но и почувствуете себя палеонтологами, отыскивая вымываемый Волгой симбирцит (разновидность кальцита, похож на янтарь) и окаменелых моллюсков — белемнитов. А еще сможете набрать чудодейственной голубой глины, которую местные используют для исцеления и даже в магических обрядах.

🏞 Если захотите, организуем пикник на волжском берегу без разведения костра.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на легковом авто Nissan X-Trail, трансфер включен в стоимость
  • Я могу провести экскурсию для большего количества участников: стоимость зависит от типа машины, который нам понадобится. Если вы будете на своей машине, цена программы составит 6000 руб.
  • Отдельно оплачиваются билеты в Ундоровский палеонтологический музей — 130 руб. /человека.
  • Захватите сменное белье и полотенца, если планируете купаться

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе гостиницы Волга
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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