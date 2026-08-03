В паре часов езды от Ульяновска находится удивительное место. В мезозойскую эру здесь плескался тёплый океан Тетис, а во времена Волжской Булгарии сюда приезжали поправить здоровье ханы и князья. В 60-е годы начали активно исследовать минеральные источники Ундор, и теперь это общепризнанная поволжская здравница. Наше путешествие охватит ни много ни мало 90 млн лет. И это само по себе уже чудо.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Водные красоты Ульяновска

Встретившись в Ульяновске и выезжая из города, мы остановимся на Маришкином роднике, истоке спрятанной под землю р. Симбирки. Именно здесь возникла одна из самых красивых легенд Ульяновска история Симбирской русалочки. В пути мы проедем и мимо ещё одной реки Ульяновска — Свияги, текущей параллельно р. Волге, но при этом в противоположном направлении.

Лечебно-минеральная вода Ундор

Необычное название село унаследовало от сочетания татарских «ун» — десять и «дару» — исцеляющее средство, лекарство. И это не удивительно. Ведь на его территории издавна находится множество источников целебной воды. Поговорим о её ценности, истории самого курорта и посетим как минимум пять родников, три из которых оборудованы купальнями.

Ундоровский палеонтологический музей

Это единственный в России и один из 6 музеев в мире, посвящённый фауне морей мезозойской эры. В центре геопарка «Ундория», где расположен музей, до сих пор находят следы древней жизни.

Волжские просторы и следы доисторических времен

Далее мы отправимся на берег Волги, где вам откроются вдохновляющие пейзажи. Песок, сосны, ольха, дикие яблони, а также высокие обрывистые берега, шум волн, как у настоящего моря — все это дарит месту непередаваемый шарм. Но это ещё не все: здесь вы не только полюбуетесь панорамами, но и почувствуете себя палеонтологами, отыскивая вымываемый Волгой симбирцит (разновидность кальцита, похож на янтарь) и окаменелых моллюсков — белемнитов. А ещё сможете набрать чудодейственной голубой глины, которую местные используют для исцеления и даже в магических обрядах.

Женский монастырь Михаила Архангела

Завершим экскурсию остановившись в новой обители в селе Комаровка, построенной на холме, вокруг остова дореволюционного полуразрушенного храма. Вы погуляете по территории с прудом, садами, виноградниками. Услышите историю монастыря и сможете искупаться в оборудованной купели.

Если захотите, организуем пикник на волжском берегу без разведения костра.

Организационные детали