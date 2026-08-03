В мезозойскую эру здесь плескался тёплый океан Тетис, а во времена Волжской Булгарии сюда приезжали поправить здоровье ханы и князья.
В 60-е годы начали активно исследовать минеральные источники Ундор, и теперь это общепризнанная поволжская здравница. Наше путешествие охватит ни много ни мало 90 млн лет. И это само по себе уже чудо.
Описание экскурсии
Водные красоты Ульяновска
Встретившись в Ульяновске и выезжая из города, мы остановимся на Маришкином роднике, истоке спрятанной под землю р. Симбирки. Именно здесь возникла одна из самых красивых легенд Ульяновска история Симбирской русалочки. В пути мы проедем и мимо ещё одной реки Ульяновска — Свияги, текущей параллельно р. Волге, но при этом в противоположном направлении.
Лечебно-минеральная вода Ундор
Необычное название село унаследовало от сочетания татарских «ун» — десять и «дару» — исцеляющее средство, лекарство. И это не удивительно. Ведь на его территории издавна находится множество источников целебной воды. Поговорим о её ценности, истории самого курорта и посетим как минимум пять родников, три из которых оборудованы купальнями.
Ундоровский палеонтологический музей
Это единственный в России и один из 6 музеев в мире, посвящённый фауне морей мезозойской эры. В центре геопарка «Ундория», где расположен музей, до сих пор находят следы древней жизни.
Волжские просторы и следы доисторических времен
Далее мы отправимся на берег Волги, где вам откроются вдохновляющие пейзажи. Песок, сосны, ольха, дикие яблони, а также высокие обрывистые берега, шум волн, как у настоящего моря — все это дарит месту непередаваемый шарм. Но это ещё не все: здесь вы не только полюбуетесь панорамами, но и почувствуете себя палеонтологами, отыскивая вымываемый Волгой симбирцит (разновидность кальцита, похож на янтарь) и окаменелых моллюсков — белемнитов. А ещё сможете набрать чудодейственной голубой глины, которую местные используют для исцеления и даже в магических обрядах.
Женский монастырь Михаила Архангела
Завершим экскурсию остановившись в новой обители в селе Комаровка, построенной на холме, вокруг остова дореволюционного полуразрушенного храма. Вы погуляете по территории с прудом, садами, виноградниками. Услышите историю монастыря и сможете искупаться в оборудованной купели.
Если захотите, организуем пикник на волжском берегу без разведения костра.
Организационные детали
- Поедем на легковом авто KIA Seltos. Если вы будете на своей машине, стоимость составит 9000 ₽
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников (до 14 человек). Подробности в переписке
- Дополнительно по желанию — билеты в Ундоровский палеонтологический музей (вт-вс 9:00–18:00):
— взрослый билет без экскурсионного сопровождения — 350 ₽
— экскурсия в музее для группы до 10 человек — 600 ₽
- Экскурсию по Ундоровскому музею нужно бронировать заранее, поэтому обязательно напишите нам, если планируете его посетить
- По завершению экскурсионной программы можем подвезти вас в Ульяновский областной краеведческий музей им. И. А. Гончарова или арт-объект «Симбирцитовая зала», где вы сможете продолжить самостоятельное знакомство с Древним миром
- Захватите сменное белье и полотенца, если планируете купаться
- С вами будет гид Григорий