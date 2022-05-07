Что вас ожидает

Женский монастырь Михаила Архангела

Первая остановка на пути из центра Ульяновска — новая обитель в селе Комаровка, построенная на холме, вокруг остова дореволюционного полуразрушенного храма. Вы погуляете по территории с прудом, садами, виноградниками. Услышите историю монастыря и сможете искупаться в оборудованной купели.

Ундоровский палеонтологический музей

Здесь представлено более 250 уникальных образцов останков древних существ, сохранившихся еще с Мелового периода. Осматривая экспонаты, вы узнаете о видах динозавров, которые впервые были открыты именно в Ундорах. Увидите кости древних морских ящеров — ихтиозавров и плезиозавров, коллекции беспозвоночных — аммонитов и белемнитов, а также украшение выставки — юную самку эласмозавра, жившую 90 млн лет назад.

Лечебно-минеральная вода Ундор

Необычное название село унаследовало от сочетания татарских «ун» — десять и «дару» — исцеляющее средство, лекарство. И это не удивительно. Ведь на его территории издавна находится множество источников целебной воды. Поговорим о ее ценности, истории самого курорта и посетим как минимум пять родников, три из которых оборудованы купальнями.

Волжские просторы и следы доисторических времен

В завершение отправимся на берег Волги, где вам откроются вдохновляющие пейзажи. Песок, сосны, ольха, дикие яблони, а также высокие обрывистые берега, шум волн, как у настоящего моря — все это дарит месту непередаваемый шарм. Но это еще не все: здесь вы не только полюбуетесь панорамами, но и почувствуете себя палеонтологами, отыскивая вымываемый Волгой симбирцит (разновидность кальцита, похож на янтарь) и окаменелых моллюсков — белемнитов. А еще сможете набрать чудодейственной голубой глины, которую местные используют для исцеления и даже в магических обрядах.

🏞 Если захотите, организуем пикник на волжском берегу без разведения костра.

Организационные детали