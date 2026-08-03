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Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья

Посетить один из 18 уникальных курортов России и поразиться находкам палеонтологов
В паре часов езды от Ульяновска находится удивительное место.

В мезозойскую эру здесь плескался тёплый океан Тетис, а во времена Волжской Булгарии сюда приезжали поправить здоровье ханы и князья.

В 60-е годы начали активно исследовать минеральные источники Ундор, и теперь это общепризнанная поволжская здравница. Наше путешествие охватит ни много ни мало 90 млн лет. И это само по себе уже чудо.
5
41 отзыв
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья

Описание экскурсии

Водные красоты Ульяновска

Встретившись в Ульяновске и выезжая из города, мы остановимся на Маришкином роднике, истоке спрятанной под землю р. Симбирки. Именно здесь возникла одна из самых красивых легенд Ульяновска история Симбирской русалочки. В пути мы проедем и мимо ещё одной реки Ульяновска — Свияги, текущей параллельно р. Волге, но при этом в противоположном направлении.

Лечебно-минеральная вода Ундор

Необычное название село унаследовало от сочетания татарских «ун» — десять и «дару» — исцеляющее средство, лекарство. И это не удивительно. Ведь на его территории издавна находится множество источников целебной воды. Поговорим о её ценности, истории самого курорта и посетим как минимум пять родников, три из которых оборудованы купальнями.

Ундоровский палеонтологический музей

Это единственный в России и один из 6 музеев в мире, посвящённый фауне морей мезозойской эры. В центре геопарка «Ундория», где расположен музей, до сих пор находят следы древней жизни.

Волжские просторы и следы доисторических времен

Далее мы отправимся на берег Волги, где вам откроются вдохновляющие пейзажи. Песок, сосны, ольха, дикие яблони, а также высокие обрывистые берега, шум волн, как у настоящего моря — все это дарит месту непередаваемый шарм. Но это ещё не все: здесь вы не только полюбуетесь панорамами, но и почувствуете себя палеонтологами, отыскивая вымываемый Волгой симбирцит (разновидность кальцита, похож на янтарь) и окаменелых моллюсков — белемнитов. А ещё сможете набрать чудодейственной голубой глины, которую местные используют для исцеления и даже в магических обрядах.

Женский монастырь Михаила Архангела

Завершим экскурсию остановившись в новой обители в селе Комаровка, построенной на холме, вокруг остова дореволюционного полуразрушенного храма. Вы погуляете по территории с прудом, садами, виноградниками. Услышите историю монастыря и сможете искупаться в оборудованной купели.

Если захотите, организуем пикник на волжском берегу без разведения костра.

Организационные детали

  • Поедем на легковом авто KIA Seltos. Если вы будете на своей машине, стоимость составит 9000 ₽
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников (до 14 человек). Подробности в переписке
  • Дополнительно по желанию — билеты в Ундоровский палеонтологический музей (вт-вс 9:00–18:00):
    — взрослый билет без экскурсионного сопровождения — 350 ₽
    — экскурсия в музее для группы до 10 человек — 600 ₽
  • Экскурсию по Ундоровскому музею нужно бронировать заранее, поэтому обязательно напишите нам, если планируете его посетить
  • По завершению экскурсионной программы можем подвезти вас в Ульяновский областной краеведческий музей им. И. А. Гончарова или арт-объект «Симбирцитовая зала», где вы сможете продолжить самостоятельное знакомство с Древним миром
  • Захватите сменное белье и полотенца, если планируете купаться
  • С вами будет гид Григорий

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе гостиницы Волга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваша команда гидов в Ульяновске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 953 туристов
Нас зовут Никита и Григорий, мы представляем небольшую команду гидов. С любовью и вместе с тем правдиво расскажем вам об Ульяновской области, как могут только люди, которые родились и живут
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в ней, каждый день видя её изменения и развитие. Про Ульяновскую область можно говорить ярко и интересно! Нам в этом помогает увлечение историей родного края. С удовольствием поделимся с вами интересными и небанальными историями Симбирско-Ульяновской земли.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
1
3
1
2
1
Федорова
Нам очень понравилась эта экскурсия. Мы были с двумя сыновьями - подростком и помладше, интересно было и нам с мужем и детя. Гид Григорий много всего знает и рассказывает "с огоньком", без занудства. Палеонтологический музей просто огонь! Мне понравилось и посещение монастыря, чего я, честно говоря не ожидала. Спасибо!
Нам очень понравилась эта экскурсия. Мы были с двумя сыновьями - подростком и помладше, интересно было
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О
Ундоры- это не толко лечебная вода, а еще и место в богатой историко культурным -наследием. В окрестностях находят останки древних животных: ихтиозавров, плезиозавров, плиозавров. Интерессный интерактивный палеонтологический музей, обязательно посетите.
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Гиду Григорию особая благодарность, он влюблённый в свой край, и умеет показать его необыкновенно увлекательно! Замечательный и отрытый краевед, приятный в общении, с которым нам было легко и свободно путешествовать по окрестностям Ундоры.

Ундоры- это не толко лечебная вода, а еще и место в богатой историко культурным -наследием. В
Ундоры- это не толко лечебная вода, а еще и место в богатой историко культурным -наследием. В
Ундоры- это не толко лечебная вода, а еще и место в богатой историко культурным -наследием. В
Ундоры- это не толко лечебная вода, а еще и место в богатой историко культурным -наследием. В
Ундоры- это не толко лечебная вода, а еще и место в богатой историко культурным -наследием. В
Ундоры- это не толко лечебная вода, а еще и место в богатой историко культурным -наследием. В
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А
Локации красивые, экскурсия интересная. Григорию спасибо! На протяжении всех 5 часов обязательно рассказывал что-то интересное. Даже когда поднимались в горку, не останавливался 😁 Спасибо большое, было познавательно. Погуляли и вдоль реки, и по лесу, и по территории монастыря
Локации красивые, экскурсия интересная. Григорию спасибо! На протяжении всех 5 часов обязательно рассказывал что-то интересное. Даже
Локации красивые, экскурсия интересная. Григорию спасибо! На протяжении всех 5 часов обязательно рассказывал что-то интересное. Даже
Локации красивые, экскурсия интересная. Григорию спасибо! На протяжении всех 5 часов обязательно рассказывал что-то интересное. Даже
Локации красивые, экскурсия интересная. Григорию спасибо! На протяжении всех 5 часов обязательно рассказывал что-то интересное. Даже
Локации красивые, экскурсия интересная. Григорию спасибо! На протяжении всех 5 часов обязательно рассказывал что-то интересное. Даже
Локации красивые, экскурсия интересная. Григорию спасибо! На протяжении всех 5 часов обязательно рассказывал что-то интересное. Даже
Локации красивые, экскурсия интересная. Григорию спасибо! На протяжении всех 5 часов обязательно рассказывал что-то интересное. Даже
Локации красивые, экскурсия интересная. Григорию спасибо! На протяжении всех 5 часов обязательно рассказывал что-то интересное. Даже+1
Локации красивые, экскурсия интересная. Григорию спасибо! На протяжении всех 5 часов обязательно рассказывал что-то интересное. Даже
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С
Великолепная экскурсия! Нас сопровождал гид Григорий, человек, знающий свое дело. Он отвечал на все наши вопросы, диалог был непринуждённым, рассказал нам много новых интересных фактов. Довольны и взрослые, и ребёнок. Спасибо!
Великолепная экскурсия! Нас сопровождал гид Григорий, человек, знающий свое дело. Он отвечал на все наши вопросы,
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Д
Выбор пал на эту экскурсию, т. к. хотелось попасть в палеонтологический музей в Ундорах, и прочитала множество положительных отзывов о гиде. В результате, из"+":"гид" Григорий доброжелательный человек и хороший водитель,
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в музей мы таки попали, и даже удалось попасть на замечательную экскурсию, который вел сотрудник музея, палеонтолог, очень знающий специалист и профессионал, белемниты и симбирциты на пляже пособирали.
Из"-": информация, которой нас снабжал безостановочно "экскурсовод" Григорий Иванович, состоит полностью из мифов, легенд и непроверенных фактов. Даже реальные люди и события были им неправильно рассказаны. Достаточно привести пример, что невеста и позже жена декабриста Василия Ивашева Камилла ле Дантю стала у Григория Ивановича Камиллой ле Фондю (тоже, по французски звучит, конечно, но очень далеко от исторической правды). И все исторические факты превращены в "кашу" и подаются в произвольном порядке, и абсолютно не соответствуют историческим источникам и известным историкам фактам. Если вам хочется получить непроверенную информацию и местные легенды за очень немаленькие деньги - тогда вам сюда. А если, цель попасть в чудесный палеонтологический музей, то лучше придумать, как туда добраться самостоятельно.

Выбор пал на эту экскурсию, т. к. хотелось попасть в палеонтологический музей в Ундорах, и прочитала
Выбор пал на эту экскурсию, т. к. хотелось попасть в палеонтологический музей в Ундорах, и прочитала
Выбор пал на эту экскурсию, т. к. хотелось попасть в палеонтологический музей в Ундорах, и прочитала
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К
Дата посещения: 20 авг 2025
Всё прекрасно, интересно и познавательно !
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