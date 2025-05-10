Индивидуальная
до 1 чел.
Классический Ульяновск - достопримечательности города
Погрузитесь в историю Ульяновска, пройдя по местам, связанным с великими личностями и величественной Волгой
Начало: Спасская ул., 8 - около кофейни Вольсов
Расписание: По будням с 13:30 до 20:00, по выходным с 10:00 до 17:00
Завтра в 08:30
22 июн в 08:30
4500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: Ундоровский музей и целебные источники
Посетите женский монастырь, Ундоровский палеонтологический музей и курортный парк с целебной водой. Завершите экскурсию на Волжском берегу
Начало: Ульяновск, улица Гончарова, 3
Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 15:00
1 июл в 08:30
2 июл в 08:30
11 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорное знакомство с городом «Большой Ульяновск»
Начало: Сквер И.А. Гончарова
Расписание: Только летом, каждую субботу в 10:00
Завтра в 10:00
28 июн в 10:00
9900 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия10 мая 2025Очень приятный экскурсовод, интересно и познавательно, советую для посещения! Мы довольны!
- ГГульнара27 марта 2025Очень понравилось.
- ТТатьяна28 сентября 2024Поездка была организована на профессиональном уровне с человеком высокообразованным и эрудированным, любищим своё дело и свой край. Спасибо вам за заботливость интеллегентность. 🙏
- ХХвостова9 августа 2024Нам очень понравилась экскурсия. Мы посетили все заявленные места. Узнали много нового, хотя мы жители Ульяновска. Отличная подача информации и
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «По Волге»
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Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в июне 2025
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