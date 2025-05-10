читать дальше организация на высоте. Не скучали не минуты. Огромное спасибо экскурсоводу Григорию! Рекомендуем обязательно посетить эту экскурсию как гостям города, так и жителям Ульяновской области.

Нам очень понравилась экскурсия. Мы посетили все заявленные места. Узнали много нового, хотя мы жители Ульяновска. Отличная подача информации и