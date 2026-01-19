Водная прогулка
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
Начало: Спасская ул., 8 - около кофейни Вольсов
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска
Начало: Ульяновск, улица Гончарова, 3
Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 15:00
Завтра в 08:30
21 янв в 08:30
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
По руслу реки «Симбирки»
Начало: Ул. Красноармейская, д. 53
23 янв в 09:00
24 янв в 09:00
5900 ₽ за всё до 10 чел.
