Экскурсии по воде в Ульяновске

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Ульяновске, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
Пешая
1.5 часа
105 отзывов
Водная прогулка
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
Начало: Спасская ул., 8 - около кофейни Вольсов
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска
На автобусе
5 часов
22 отзыва
Водная прогулка
Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска
Начало: Ульяновск, улица Гончарова, 3
Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 15:00
Завтра в 08:30
21 янв в 08:30
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
По руслу реки «Симбирки»
Пешая
2 часа
Водная прогулка
По руслу реки «Симбирки»
Начало: Ул. Красноармейская, д. 53
23 янв в 09:00
24 янв в 09:00
5900 ₽ за всё до 10 чел.

Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в январе 2026
Сейчас в Ульяновске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Водные экскурсии в Ульяновске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026