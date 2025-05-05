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Индивидуальная до 5 чел.

Утраченное Подгорье: Историческая прогулка по Ульяновску Путешествие в прошлое Ульяновска: от Ленинского Мемориала до заброшенных садов и Волжских просторов Начало: Бульвар Новый Венец, памятник Хитрово, Ульяновск

Расписание: По будням с 18.00 до 19.00, по выходным с 08.00 до 18.00