Индивидуальная
до 10 чел.
История Ульяновска: Парк Дружбы народов
Экскурсия для тех, кто уже знаком с центром Ульяновска и хочет узнать больше. Прогулка по парку Дружбы народов с осмотром скульптур и артефактов
Начало: У спуска в парк Дружбы народов
Завтра в 22:00
24 июл в 10:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Утраченное Подгорье: Историческая прогулка по Ульяновску
Путешествие в прошлое Ульяновска: от Ленинского Мемориала до заброшенных садов и Волжских просторов
Начало: Бульвар Новый Венец, памятник Хитрово, Ульяновск
Расписание: По будням с 18.00 до 19.00, по выходным с 08.00 до 18.00
24 июл в 15:00
28 июл в 15:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ульяновску: от Симбирска до современности
Ленин и Волга - две известных ассоциации с Ульяновском. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдите по Ленинским местам, открывая для себя значимые точки города
Начало: Улица Гончарова 25
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
24 июл в 09:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 мая 2025Классная экскурсия, отличный маршрут и замечательный рассказчик. Два часа на одном дыхании. Очень интересно. Спасибо большое.
- ССергей13 июля 2023Очень интересная экскурсия, со множеством исторических сведений и увлекательной подачей, было интересно, три часа пролетели быстро. Рекомендую эту экскурсию и гида
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Парк Дружбы Народов»
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