Экскурсия по Великому Устюгу, старинному волжскому городу. Мы увидим архитектуру XVII-XIX веков, главный храмовый ансамбль города — Соборное дворище с Успенским собором и колокольней. Осмотрим соборы Прокопия Праведного, Иоанна Устюжского, Архиерейским домом, набережную реки Сухоны. Познакомимся с самой ранней постройкой города, церковью Вознесения и многими другими памятниками древнего зодчества.

Посетим музей 🖼 «Новогодней и рождественской игрушки». За десять лет существования экспозиции, здесь собралась крупнейшая коллекция елочных украшений. Интересно, что игрушки распределены по годам, начиная с начала XX века и по настоящее время. Экспонаты размещены не в стеллажах под стеклом, а на елочках. Переходя от одной пушистой красавицы к другой, можно совершить настоящее путешествие во времени!

Поучаствуем в мастер-классе «Жар-птица», росписи елочной игрушки. Узнаем секреты великоустюжской росписи, чуде Русского Севера. Полюбуемся на птицу Сирин и Папагаля, крылатого грифона и другие сказочные мотивы. Создадим свою, уникальную игрушку — сказочную Жар-птицу, символ мечты о счастье.