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Экскурсия по городу с посещением Музея и мастер-классом по росписи шара

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Великого Устюга
Великий Устюг – старинный волжский город 🏙️, родина нашего Деда Мороза, центр семейного туризма и богатейший хранитель культурного наследия Русского Севера.

Мы предлагаем вам познакомиться с городом и его сохранившимися старинными храмами и церквями, посетить музей 🖼 «Новогодней и рождественской игрушки», экспозицию которого собирали больше десяти лет.

А на фирменном мастер-классе «Жар-птица» по росписи елочной игрушки вы научитесь создавать свои елочные украшения и узнаете настоящий рецепт счастья!
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Экскурсия по городу с посещением Музея и мастер-классом по росписи шара
Экскурсия по городу с посещением Музея и мастер-классом по росписи шара

Что вы увидите

  • Соборное дворище с Успенским собором и колокольней
  • соборы Прокопия Праведного
  • Иоанна Устюжского
  • Архиерейским домом и др.
  • музей «Новогодней и рождественской игрушки»
  • мастер-класс «Жар-птица»
Экскурсия по Великому Устюгу, старинному волжскому городу. Мы увидим архитектуру XVII-XIX веков, главный храмовый ансамбль города — Соборное дворище с Успенским собором и колокольней. Осмотрим соборы Прокопия Праведного, Иоанна Устюжского, Архиерейским домом, набережную реки Сухоны. Познакомимся с самой ранней постройкой города, церковью Вознесения и многими другими памятниками древнего зодчества.
Посетим музей 🖼 «Новогодней и рождественской игрушки». За десять лет существования экспозиции, здесь собралась крупнейшая коллекция елочных украшений. Интересно, что игрушки распределены по годам, начиная с начала XX века и по настоящее время. Экспонаты размещены не в стеллажах под стеклом, а на елочках. Переходя от одной пушистой красавицы к другой, можно совершить настоящее путешествие во времени!
Поучаствуем в мастер-классе «Жар-птица», росписи елочной игрушки. Узнаем секреты великоустюжской росписи, чуде Русского Севера. Полюбуемся на птицу Сирин и Папагаля, крылатого грифона и другие сказочные мотивы. Создадим свою, уникальную игрушку — сказочную Жар-птицу, символ мечты о счастье.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты и экскурсионное обслуживание в музее "Новогодней и рождественской игрушки". Мастер-класс по росписи шара (минимальная группа - 3 человека).
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Экскурсия по городу с посещением Музея и мастер-классом по росписи шара
Экскурсия по городу с посещением Музея и мастер-классом по росписи шара

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
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