Новогодние чудеса: пешеходная экскурсия по Устюгу и Дом моды Деда Мороза

Индивидуальная экскурсия в Великом Устюге
Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по Великому Устюгу, где вы окунетесь в великолепие архитектурных шедевров XVII-XIX веков.

В центре Великого Устюга находится удивительное место — Дом Моды Деда Мороза, где магия Нового Года наполняет каждый уголок. Здесь вы сможете поучаствовать в мастер-классе и создать свой уникальный сувенир.
Новогодние чудеса: пешеходная экскурсия по Устюгу и Дом моды Деда Мороза
Новогодние чудеса: пешеходная экскурсия по Устюгу и Дом моды Деда Мороза
Новогодние чудеса: пешеходная экскурсия по Устюгу и Дом моды Деда Мороза
Новогодние чудеса: пешеходная экскурсия по Устюгу и Дом моды Деда Мороза
Новогодние чудеса: пешеходная экскурсия по Устюгу и Дом моды Деда Мороза
Новогодние чудеса: пешеходная экскурсия по Устюгу и Дом моды Деда Мороза
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Что вас ожидает:

  • Соборное дворище
  • Успенский собор
  • Храм Иоанна Устюжского
  • Собор святого Прокопия Праведного
  • Церковь Вознесения на торгу
  • Ансамбль Михаило-Архангельского монастыря
  • Дом моды Деда Мороза и др

Описание

Прогулка по Великому Устюгу

Приглашаем вас на пешеходную экскурсию по Великому Устюгу, где вы окунетесь в мир архитектурных шедевров XVII-XIX веков. Откроете для себя величие Соборного дворища с его Успенским собором и звонкой колокольней, а также уникальные соборы Прокопия Праведного и Иоанна Устюжского. Загляните в Архиерейский дом, прогуляйтесь по живописной набережной реки Сухон, исследуйте древнюю Церковь Вознесения на торгу и посетите церковь Сергия Радонежского. Ваш путь также пройдет мимо Михаило-Архангельского монастыря, где каждый камень хранит историю.

«Нарядная сказка» в Доме Моды Деда Мороза

В самом сердце Великого Устюга скрывается чудесное место — Дом Моды Деда Мороза, где магия Нового Года оживает в каждом уголке. Здесь, в уютной швейной мастерской, искусные руки мастериц-волшебниц творят чудеса, создавая великолепные наряды для самого Деда Мороза и его волшебной свиты прямо на глазах у гостей. По коридорам этого волшебного Дома Моды, гости, будь то взрослые или дети, погружаются в «Нарядную сказку» великого волшебника. Они посещают мастерскую, где рождаются уникальные костюмы, а также выставочные залы, где представлены эксклюзивные коллекции одежды и авторские народные куклы. Завораживающие мастер-классы приглашают каждого создать свой неповторимый сувенир, а кульминацией визита становится участие в модном дефиле, где каждый может ощутить себя частью сказочного мира Деда Мороза. Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и обувь по погоде.
Входные билет в Дом Моды Деда Мороза не входят в стоимость экскурсии.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание по городу
Что не входит
  • Цена на экскурсию в Дом Моды с 1 ноября единая 450 руб.
  • Дети до трех лет бесплатно
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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