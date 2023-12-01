Прогулка по Великому Устюгу

Приглашаем вас на пешеходную экскурсию по Великому Устюгу, где вы окунетесь в мир архитектурных шедевров XVII-XIX веков. Откроете для себя величие Соборного дворища с его Успенским собором и звонкой колокольней, а также уникальные соборы Прокопия Праведного и Иоанна Устюжского. Загляните в Архиерейский дом, прогуляйтесь по живописной набережной реки Сухон, исследуйте древнюю Церковь Вознесения на торгу и посетите церковь Сергия Радонежского. Ваш путь также пройдет мимо Михаило-Архангельского монастыря, где каждый камень хранит историю.

«Нарядная сказка» в Доме Моды Деда Мороза

В самом сердце Великого Устюга скрывается чудесное место — Дом Моды Деда Мороза, где магия Нового Года оживает в каждом уголке. Здесь, в уютной швейной мастерской, искусные руки мастериц-волшебниц творят чудеса, создавая великолепные наряды для самого Деда Мороза и его волшебной свиты прямо на глазах у гостей. По коридорам этого волшебного Дома Моды, гости, будь то взрослые или дети, погружаются в «Нарядную сказку» великого волшебника. Они посещают мастерскую, где рождаются уникальные костюмы, а также выставочные залы, где представлены эксклюзивные коллекции одежды и авторские народные куклы. Завораживающие мастер-классы приглашают каждого создать свой неповторимый сувенир, а кульминацией визита становится участие в модном дефиле, где каждый может ощутить себя частью сказочного мира Деда Мороза. Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и обувь по погоде.

Входные билет в Дом Моды Деда Мороза не входят в стоимость экскурсии.