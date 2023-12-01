Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по Великому Устюгу, где вы окунетесь в великолепие архитектурных шедевров XVII-XIX веков.
В центре Великого Устюга находится удивительное место — Дом Моды Деда Мороза, где магия Нового Года наполняет каждый уголок. Здесь вы сможете поучаствовать в мастер-классе и создать свой уникальный сувенир.
В центре Великого Устюга находится удивительное место — Дом Моды Деда Мороза, где магия Нового Года наполняет каждый уголок. Здесь вы сможете поучаствовать в мастер-классе и создать свой уникальный сувенир.
Ближайшие даты:
1
дек
дек
2
дек
дек
3
дек
дек
4
дек
дек
5
дек
дек
6
дек
дек
7
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Соборное дворище
- Успенский собор
- Храм Иоанна Устюжского
- Собор святого Прокопия Праведного
- Церковь Вознесения на торгу
- Ансамбль Михаило-Архангельского монастыря
- Дом моды Деда Мороза и др
Описание
Прогулка по Великому Устюгу
Приглашаем вас на пешеходную экскурсию по Великому Устюгу, где вы окунетесь в мир архитектурных шедевров XVII-XIX веков. Откроете для себя величие Соборного дворища с его Успенским собором и звонкой колокольней, а также уникальные соборы Прокопия Праведного и Иоанна Устюжского. Загляните в Архиерейский дом, прогуляйтесь по живописной набережной реки Сухон, исследуйте древнюю Церковь Вознесения на торгу и посетите церковь Сергия Радонежского. Ваш путь также пройдет мимо Михаило-Архангельского монастыря, где каждый камень хранит историю.
«Нарядная сказка» в Доме Моды Деда Мороза
В самом сердце Великого Устюга скрывается чудесное место — Дом Моды Деда Мороза, где магия Нового Года оживает в каждом уголке. Здесь, в уютной швейной мастерской, искусные руки мастериц-волшебниц творят чудеса, создавая великолепные наряды для самого Деда Мороза и его волшебной свиты прямо на глазах у гостей. По коридорам этого волшебного Дома Моды, гости, будь то взрослые или дети, погружаются в «Нарядную сказку» великого волшебника. Они посещают мастерскую, где рождаются уникальные костюмы, а также выставочные залы, где представлены эксклюзивные коллекции одежды и авторские народные куклы. Завораживающие мастер-классы приглашают каждого создать свой неповторимый сувенир, а кульминацией визита становится участие в модном дефиле, где каждый может ощутить себя частью сказочного мира Деда Мороза. Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и обувь по погоде.
Входные билет в Дом Моды Деда Мороза не входят в стоимость экскурсии.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание по городу
- Что не входит
- Цена на экскурсию в Дом Моды с 1 ноября единая 450 руб.
- Дети до трех лет бесплатно
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Устюга
Похожие туры из Великого Устюга
Индивидуальная
2 часа
Великий Устюг: по городу с краеведом
Проникнуться духом древности, любуясь старинными храмами, и узнать, как история меняла облик города
у городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский пе...
4 дек
5 дек
6 дек
7 дек
2 860₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Великий Устюг
Погулять по историческому центру, посетить старинные храмы и узнать о городе самое интересное
у памятника Семену Дежневу
Завтра
4 дек
5 дек
10 дек
3 510₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Великим Устюгом
Рассмотреть памятники архитектуры и раскрыть историю древнейшего города Русского Севера
1 дек
2 дек
3 дек
4 дек
4 500₽ за всё до 10 чел.