М Михаил Добро пожаловать в Великий Устюг Мария отличный экскурсовод и обаятельный человек, влюблённый в свой город.

А Алена Добро пожаловать в Великий Устюг Мария,прекрасный экскурсовод! Всем рекомендую! Были с детьми,очень заботлива и внимательна! Благодарю за чудесный день✨☀️

Д Дмитрий Добро пожаловать в Великий Устюг Очень эрудированный экскурсовод, все продумано, отличное настроение и увлекательная подача материала

А Андрей Знакомство с Великим Устюгом Экскурсия в целом понравилась. Было интересно. Единственное - мой совет немного изменить подачу информации экскурсоводу. При встрече экскурсовод первые 10-15 мин рассказывает явно заученный текст, складно, но без души, как аудиогид:( Потом, когда пошли вопросы, ответы, контакт установился, стало живее, интересней:)

Н Наталья Знакомство с Великим Устюгом В вопроснике просят оценить организатора как рассказчика и его знания…. Но экскурсию проводит вовсе не организатор, а экскурсовод. Организатор в Москве. Экскурсовод в Устюге. Экскурсия как экскурсия- ничего выдающегося, длилась 1 час 20 минут вместо двух часов.