1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Великий Устюг: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У памятника Семену Дежневу
Сегодня в 08:30
Завтра в 06:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Великим Устюгом: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Великого Устюга: от Успенского собора до Михаило-Архангельского монастыря. Исследуйте сокровища древнего города
Завтра в 10:00
18 июня в 10:00
4 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Великий Устюг и его тайны
Погрузиться в историю заповедного Русского Севера и проникнуться духом древности
Начало: У церкви Вознесения
Завтра в 16:00
18 июня в 16:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил7 мая 2024Мария отличный экскурсовод и обаятельный человек, влюблённый в свой город.
- ААлена19 апреля 2024Мария,прекрасный экскурсовод! Всем рекомендую! Были с детьми,очень заботлива и внимательна! Благодарю за чудесный день✨☀️
- ДДмитрий13 марта 2024Очень эрудированный экскурсовод, все продумано, отличное настроение и увлекательная подача материала
- ААндрей19 января 2024Экскурсия в целом понравилась. Было интересно. Единственное - мой совет немного изменить подачу информации экскурсоводу. При встрече экскурсовод первые 10-15 мин рассказывает явно заученный текст, складно, но без души, как аудиогид:( Потом, когда пошли вопросы, ответы, контакт установился, стало живее, интересней:)
- ННаталья3 декабря 2023В вопроснике просят оценить организатора как рассказчика и его знания…. Но экскурсию проводит вовсе не организатор, а экскурсовод. Организатор в Москве. Экскурсовод в Устюге. Экскурсия как экскурсия- ничего выдающегося, длилась 1 час 20 минут вместо двух часов.
- ЕЕлена14 августа 2023Как говорится « Театр начинается с вешалки», так и здесь. Экскурсовод Лариса нас встретила в гостинице и начала маршрут от отеля. Очень интересный рассказчик, много интересных фактов по истории города.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Церковь Вознесения»
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