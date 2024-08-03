1 день

Прибытие. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная»

Прибытие в Вологду до 09:45.

Встреча с гидом в условленном месте не ранее 09:45.

Размещение в гостинице днём по паспорту.

При условии бронирования раннего заселения в гостиницу (за доп. плату – стоимость уточнять при бронировании) встреча с гидом у входа в гостиницу не ранее 09:45.

От ЖД вокзала до гостиницы гости добираются самостоятельно на такси.

Важно! Рекомендуем туристам, прибывающим на поездах рано утром дополнительно заказывать раннее размещение в гостинице (стоимость под запрос).

10:00-12:30 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная» - это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского Кремля, живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».

12:30-13:30 Посещение магазинов под брендом «Настоящий вологодский продукт», где можно приобрести знаменитое вологодское масло, мясные и молочные продукты, сладости, алкогольную продукцию из северных ягод и многое другое.

13:30 Обед.

14:30 Размещение в гостинице. Свободное время в городе.

17:40 Встреча с гидом у гостиницы. Трансфер на ужин.

18:00 Ужин в Пивном баре-музее «Заречный квартал 1840» с дегустацией пенных напитков от завода «Бавария». Бар-музей расположен в деревянном доме 19 века, в бывшем здании «приюта Благотворительного общества» г. Вологды, бережно и с любовью реставрированного стараниями Виктора Николаевича Чучина, уроженца г. Великиго Устюга, мецената, коллекционера, большого любителя старины и пива…

19:00 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

Ночлег.