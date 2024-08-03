Пенный тур по Вологодской области. 3 дня

Пенный тур по Вологодской области
Откройте для себя мир настоящего русского пива с пенным туром по Вологодской области! Посетите уникальные пивоварни, попробуйте различные сорта пива и узнаете историю пивоваренного дела в этом регионе. Прогуляетесь по
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живописным улочкам городов Вологды и Великого Устюга.

Наш тур включает в себя проживание в уютных отелях, трансферы, насыщенные экскурсии, сытные и вкусные угощения и дегустации пива. Погрузись в атмосферу настоящего пивного праздника вместе с нами!

5
3 отзыва
Пенный тур по Вологодской области. 3 дня
Пенный тур по Вологодской области. 3 дня
Пенный тур по Вологодской области. 3 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная»

Прибытие в Вологду до 09:45.

Встреча с гидом в условленном месте не ранее 09:45.

Размещение в гостинице днём по паспорту.

При условии бронирования раннего заселения в гостиницу (за доп. плату – стоимость уточнять при бронировании) встреча с гидом у входа в гостиницу не ранее 09:45.

От ЖД вокзала до гостиницы гости добираются самостоятельно на такси.

Важно! Рекомендуем туристам, прибывающим на поездах рано утром дополнительно заказывать раннее размещение в гостинице (стоимость под запрос).

10:00-12:30 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная» - это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского Кремля, живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».

12:30-13:30 Посещение магазинов под брендом «Настоящий вологодский продукт», где можно приобрести знаменитое вологодское масло, мясные и молочные продукты, сладости, алкогольную продукцию из северных ягод и многое другое.

13:30 Обед.

14:30 Размещение в гостинице. Свободное время в городе.

17:40 Встреча с гидом у гостиницы. Трансфер на ужин.

18:00 Ужин в Пивном баре-музее «Заречный квартал 1840» с дегустацией пенных напитков от завода «Бавария». Бар-музей расположен в деревянном доме 19 века, в бывшем здании «приюта Благотворительного общества» г. Вологды, бережно и с любовью реставрированного стараниями Виктора Николаевича Чучина, уроженца г. Великиго Устюга, мецената, коллекционера, большого любителя старины и пива…

19:00 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

Ночлег.

Прибытие. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная»Прибытие. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная»Прибытие. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная»Прибытие. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная»Прибытие. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная»Прибытие. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная»
2 день

Тотьма. Интерактивная обзорная экскурсия по городу «В поисках клада черной лисы»

Завтрак в гостинице.

08:30 Встреча с гидом у гостиницы.

08:40 Переезд в г. Тотьму (200 км) с путевой информацией и санитарной остановкой.

11:40 Интерактивная обзорная экскурсия по городу «В поисках клада черной лисы».

Тотьма – провинциальный городок, населением не более 8 тысяч человек, уютно и привольно расположенный на берегу Сухоны – одной из красивейших рек Вологодской области. Город солеваров, купцов и мореходов, давший название архитектурному стилю – «Тотемское барокко», чьи картуши украшают храмы, подобные кораблям, устремленным ввысь…

14:00 Сытный обед «по-тотемски» и в дорогу…

14:30 Переезд в Опоки (180 км).

17:00 Прибытие в удивительное место на реке Сухоне, настоящее Северное Диво — ОПОКИ, что в переводе с древнерусского означает «Скалы». Здесь, под натиском реки и образовались Сухонские скалы.

19:00 Переезд в Великий Устюг (70 км).

20:00 Ужин в баре «Погребок».

Желающие могут принять пивную ванну за дополнительную плату в 5000 руб.

20:45 Размещение в коттеджах на Вотчине Деда Мороза.

Ночлег.

Тотьма. Интерактивная обзорная экскурсия по городу «В поисках клада черной лисы»Тотьма. Интерактивная обзорная экскурсия по городу «В поисках клада черной лисы»Тотьма. Интерактивная обзорная экскурсия по городу «В поисках клада черной лисы»
3 день

Обзорная экскурсия по Великому Устюгу с поездкой в Троице-Гледенский монастырь. Экскурсия на пивоваренный завод «Бавария». Завершение программы

Завтрак в ресторане «Снежинка» на Вотчине.

Освобождение номеров до 12:00.

Свободное время на Вотчине.

По желанию, за дополнительную плату на месте возможно:

- Экскурсия по Тропе Сказок, которая стелется по всему лесу. Во время путешествия гостям предстоит навестить Бабу Ягу, разгадать загадки, проявить удаль молодецкую, сыграть в любимую игру Деда Мороза, обхитрить Соловья-Разбойника и узнать, где хранятся главные волшебные тайны.

- Экскурсия в Дом Деда Мороза. Построен он из дерева, два этажа и 12 волшебных комнат, ни одна на другую не похожа. В путешествие по Дому Деда Мороза гости отправятся со сказочными помощницами, которые расскажут обо всех живущих в нем чудесах.

- Эксклюзивная программа-встреча «Сказочки на лавочках»: Чудесная встреча с Дедом Морозом. Вы услышите любимую сказку Зимнего Волшебника, вспомните самых неожиданных героев русских сказок, а главное - сможете сочинить новую сказку, свою собственную!

12:00 Обед в ресторане «Снежинка».

12:40 Переезд в Великий Устюг (12 км) с вещами.

13:00 Обзорная экскурсия по городу с поездкой в Троице-Гледенский монастырь, расположенный на высоком холме при слиянии рек Сухоны и Юга. В незапамятные времена здесь стоял город Гледен, заложенный князем Всеволодом Большое Гнездо в последней четверти XII века.

15:00 Экскурсия на пивоваренный завод «Бавария», основанный более века назад Людвигом Зебальтом и названый так в честь своей далекой родины. Все удается тем, кто верит в успех и готов всю свою жизнь посвятить любимому делу. Людвиг построил завод, варил пиво, соблюдая немецкий «Закон о чистоте пивоварения». И в наше время пиво «Бавария» пользуется неизменным успехом у любителей пенного напитка и славится далеко за пределами Вологодчины.

16:00 Посещение сувенирных магазинов («Северная чернь» и т. д.) и магазина пивных сувениров «Бочка», признанного лучшим магазином России по итогам 2023 года.

17:00 Трансфер на ж/д вокзал «Котлас Южный» в г. Котлас Архангельской области (70 км).

18:30 Прибытие на ж/д вокзал. Окончание программы.

Обзорная экскурсия по Великому Устюгу с поездкой в Троице-Гледенский монастырь. Экскурсия на пивоваренный завод «Бавария». Завершение программыОбзорная экскурсия по Великому Устюгу с поездкой в Троице-Гледенский монастырь. Экскурсия на пивоваренный завод «Бавария». Завершение программыОбзорная экскурсия по Великому Устюгу с поездкой в Троице-Гледенский монастырь. Экскурсия на пивоваренный завод «Бавария». Завершение программыОбзорная экскурсия по Великому Устюгу с поездкой в Троице-Гледенский монастырь. Экскурсия на пивоваренный завод «Бавария». Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Вологды на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение:2х-местное1-местное

1 ночь – г. Вологда – апарт-отель «Вологодские берега» (заречная часть города)

2 ночь – г. Великий Утюг – гостиница на территории Вотчины Деда Мороза

4030043450

1 ночь – г. Вологда – гостиница «Губерния» (центр города)

2 ночь – г. Великий Утюг – гостиница на территории Вотчины Деда Мороза

4010044200

1 ночь – г. Вологда – гостиница «Спасская» (центр города)

2 ночь – г. Великий Утюг – гостиница на территории Вотчины Деда Мороза

3960042500

Варианты проживания

Апартаменты «Вологодские Берега»

1 ночь

Апартаменты «Вологодские Берега» располагаются в Вологде, на набережной реки Вологда. Эти апартаменты находятся неподалёку от центра города. Рядом с апартаментами — Кремлёвская площадь, Музей кружев, Дом-музей Петра I, выставочный центр «Вологда на рубеже веков», комплексы «Вологодская ссылка» и «Мир забытых вещей», Музей «Литература. Искусство. Век ХХ», Дом-музей А. Ф. Можайского, музей «Семёнково», Скулябинская богадельня, Церковь Сретения Господня, Храм Богоявления.

На территории апарт-отеля имеется бесплатная парковка для гостей, детский городок, зона барбекю с мангалом под крышей и двумя беседками. В цокольном этаже первого корпуса работает фитнес клуб, посещение которого бесплатно для отдыхающих в апарт-отеле. В цоколе второго корпуса расположено кафе, где гости могут отведать завтраки от шеф-повара. К дополнительным услугам апарт-отеля относятся прачечная, гладильные услуги, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, прокат велосипедов летом и лыж зимой, услуги индивидуального тренера и доставка еды в номер.

Для удобства гостей в номерах есть кухня с бытовой техникой и посудой, мини-бар, зона бесплатного Wi-Fi, телевизор c поддержкой IVI и халат. Оснащение зависит от выбранной категории номера. В каждом номере есть выставка фотографий конкретного района Вологодской области.

Апартаменты «Вологодские Берега»Апартаменты «Вологодские Берега»Апартаменты «Вологодские Берега»Апартаменты «Вологодские Берега»Апартаменты «Вологодские Берега»Апартаменты «Вологодские Берега»Апартаменты «Вологодские Берега»Апартаменты «Вологодские Берега»

Губерния 3

1 ночь

Гостиница «Губерния» находится в городе Вологда. Вы можете поставить свой автомобиль на бесплатной парковке. Вы можете заселиться со своими домашними животными.

Гостиница располагает 16 номерами двух категорий: «стандарт» и «улучшенный». В числе дополнительных удобств – холодильник, телефон и телевизор. А в некоторых, гостей порадует наличие кондиционера.

Питание отдыхающих организовано в кафе гостиницы, где они могут насладиться завтраком, который уже включен в стоимость проживания. А также им предлагается общая гостиная-кухня для самостоятельного приготовления еды.

В шаговой доступности находятся супермаркет «Магнит», рынок «Центральный», ресторан «Верещагин», кафе «На Глинках». Путь до аэропорта займет у вас не более 20 минут езды.

Губерния 3Губерния 3Губерния 3Губерния 3

Спасская 2

1 ночь

Вблизи центра Вологды находится комфортабельная гостиница «Спасская». В нескольких сотен метров располагаются такие достопримечательности как Дом Засецких, музей Забытых вещей, резной Палисад.

К услугам 196 номеров разных категорий, во всех есть телевизор, телефон, душ. В двухместных номерах также предусмотрены туалетные принадлежности, тапочки, полотенца. В номере категории «сюит» также оборудована сауна. Также в гостинице для проведения незабываемого отдыха есть бильярд, боулинг, бассейн, спа-центр.

На территории работает кафетерий, по утрам подается завтрак в качестве «шведский стол». Поблизости расположено много кафе и магазинов.

Гостиница предоставляет услуги по аренде оборудованного конференц-зала вместимостью до 100 человек.

Спасская 2Спасская 2Спасская 2Спасская 2Спасская 2Спасская 2Спасская 2

Гостиница на территории Вотчины Деда Мороза

1 ночь

Гостиница "В вотчине Деда Мороза" расположена в 12 км от Великого Устюга.

В номерном фонде гостиницы насчитывается 29 комфортабельных номеров, все они поделены на некоторые категории. Все они очень комфортные и уютные и включают в себя просторные спальные места, необходимую мебель, а также обязательно оборудованы холодильником, телевизором и собственной ванной комнатой. Уборка осуществляется ежедневно.

Вкусно и сытно поесть можно прямо на местности. Здесь работают кафе и бар, в котором можно заказать напиток по вкусу.

Из ближайших достопримечательностей "Зимний сад". Расстояние до железнодорожного вокзала составляет примерно 11 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (1 ночь в гостинице в Вологде, 1 ночь в гостинице в Великом Устюге)
  • Питание (2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты
  • Транспортное обслуживание по маршруту
  • Услуги сопровождающего
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Вологды и обратно из г. Котлас
  • Ранее размещение в гостинице
  • Питание, не указанное в программе
  • Пивная ванна 5000 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Вологда
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
3 авг 2024
Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.
Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.
О
23 июл 2024
Хорошо организованный тур. Между локациями расстояние по 130 км, но транспортное обслуживание хорошее. Нигде не опаздывали, даже раньше иногда приезжали. Вкусное и плотное питание, чистые и аккуратные гостиницы. Очень много интересной информации узнала благодаря гиду Александре Павловне.
К
4 июл 2024
Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт, питание. Большая благодарность экскурсоводам Ксении и Александре Павловне за интересную подачу материала.
Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,

Тур входит в следующие категории Великого Устюга

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