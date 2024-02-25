1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
«Спустя несколько лет над гробом Иоанна устюжанин Федор Тутыгин построил церковь во имя Происхождения Честного и Животворящего Креста, с приделом посвященным Иоанну (соборным храмом стала с 1683 года)»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
13 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Паломничество к Великоустюгским святым
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
«Местночтимые святые Иоанн и Мария – храм Вознесения место их упокоения»
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
22 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Мозаика Русского Севера. Обзорный тур по Вологодской области
Начало: Вологодская область, Череповец
«Кирилло-Белозерская обитель была центром паломничества многих известных книжников и мудрецов, местом обитания для ссыльной знати и наиболее крупным религиозным и культурным центром севера Руси»
19 июня в 10:00
24 июля в 10:00
от 63 550₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда25 февраля 2024Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
- ААлексей18 января 2024Организаторы молодцы, утром встретили на вокзале, отвезли-привезли, водили за ручку, сами групповоды приветливые девушки, старались создать макисмально комфортные условия для всех. В конце отвезли к поезду.
- ООлеся17 января 2024Хочу поделиться впечатлениями о поездке в "Новогоднюю сказку" в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание, номер в отеле -
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Святые места»
Самые популярные туры этой рубрики в Великом Устюге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Великом Устюге в июне 2024
Сейчас в Великом Устюге в категории "Святые места" можно забронировать 3 тура от 13 800 до 63 550. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Великом Устюге на 2024 год по теме «Святые места», 6 ⭐ отзывов, цены от 13800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август