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придраться не к чему! Самое главное - теплое, душевное отношение сопровождающего гида, Алёны, и радушное гостеприимство самого города и Вотчины Деда Мороза. Наша поездка обошлась без накладок, все по времени, организация очень ненавязчивая и размеренная! Описать Вотчину и самого Деда Мороза невозможно, необходимо приехать и почувствовать эту сказку! Я с огромным удовольствием рекомендую поездку с Большой Страной! Спасибо за то, что продлили нашу новогоднюю сказку!