Религиозные туры по святым местам Великого Устюга

Найдено 3 тура в категории «Святые места» в Великом Устюге, цены от 13 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
«Спустя несколько лет над гробом Иоанна устюжанин Федор Тутыгин построил церковь во имя Происхождения Честного и Животворящего Креста, с приделом посвященным Иоанну (соборным храмом стала с 1683 года)»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
13 800 за человека
Паломничество к Великоустюгским святым
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Паломничество к Великоустюгским святым
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
«Местночтимые святые Иоанн и Мария – храм Вознесения место их упокоения»
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
22 800 за человека
Мозаика Русского Севера. Обзорный тур по Вологодской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Мозаика Русского Севера. Обзорный тур по Вологодской области
Начало: Вологодская область, Череповец
«Кирилло-Белозерская обитель была центром паломничества многих известных книжников и мудрецов, местом обитания для ссыльной знати и наиболее крупным религиозным и культурным центром севера Руси»
19 июня в 10:00
24 июля в 10:00
от 63 550 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    25 февраля 2024
    Паломничество к Великоустюгским святым
    Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
    Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
  • А
    Алексей
    18 января 2024
    Паломничество к Великоустюгским святым
    Организаторы молодцы, утром встретили на вокзале, отвезли-привезли, водили за ручку, сами групповоды приветливые девушки, старались создать макисмально комфортные условия для всех. В конце отвезли к поезду.
  • О
    Олеся
    17 января 2024
    Паломничество к Великоустюгским святым
    Хочу поделиться впечатлениями о поездке в "Новогоднюю сказку" в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание, номер в отеле -
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    придраться не к чему! Самое главное - теплое, душевное отношение сопровождающего гида, Алёны, и радушное гостеприимство самого города и Вотчины Деда Мороза. Наша поездка обошлась без накладок, все по времени, организация очень ненавязчивая и размеренная! Описать Вотчину и самого Деда Мороза невозможно, необходимо приехать и почувствовать эту сказку! Я с огромным удовольствием рекомендую поездку с Большой Страной! Спасибо за то, что продлили нашу новогоднюю сказку!

    Хочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питаниеХочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питаниеХочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Святые места»

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  1. Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг
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  3. Мозаика Русского Севера. Обзорный тур по Вологодской области
Сколько стоит тур в Великом Устюге в июне 2024
Сейчас в Великом Устюге в категории "Святые места" можно забронировать 3 тура от 13 800 до 63 550. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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