1 день

Приезд в Вотчину Деда Мороза. Развлекательные программы

Встреча группы на ст. Котлас в 10:00.

Переезд в г. В. Устюг – Вотчина.

Размещение после 14:00.

Обед в кафе "Снежинка".

Вы сможете получить настоящее удовольствиеот прогулки по волшебному бору и Тропе сказок, побывать на полянах братьев-месяцев и молодецких забавах, в лабиринте паука, у волшебных сундуков и сказочного дуба, загадать желание у лесного колодца и заглянуть в печь в домике бабушки Аушки.

В высоком тереме с резным крыльцом вас ждут встречи со сказочными помощниками зимнего волшебника.

В доме Деда Мороза сможете набраться мудрости, загадать заветное желание, посмотреть удивительную коллекцию подарков, посетить волшебную обсерваторию и библиотеку, увидеть деревянную кровать зимнего кудесника и заглянуть в волшебное зеркало.

Свободное время для посещения “Зимнего сада” – 350 руб., Ледника – 350 руб., аттракционов – от 300 руб., зоопарка – от 350 руб. школьник, сувенирных лавочек.

Иммерсионное шоу-променад “Волшебные сказки Деда Мороза” вечером, когда зажигаются огни, вместе с веселым Клубочком, отправитесь в путешествие в страну сказок и волшебства (программа зимнего сезона) за доп. плату 1000 руб. взр. /дет.

Ужин (самостоятельно).

Свободное время.