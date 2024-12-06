Волшебная сказка. Сборный тур в Вотчину Деда Мороза

Приглашаем вас погрузиться в сказочную новогоднюю атмосферу в гостях у Деда Мороза! Отправитесь в самое необычное и волшебное место в Великом Устюге — Вотчину Деда Мороза и встретитесь с самим белобородым кудесником! Вас ждут интерактивные развлекательные программы, почта Деда Мороза, а также будет возможность посетить гастрономическое шоу "Русское чаепитие" и мастер-классы на любой вкус.
Волшебная сказка. Сборный тур в Вотчину Деда Мороза
Волшебная сказка. Сборный тур в Вотчину Деда Мороза
Волшебная сказка. Сборный тур в Вотчину Деда Мороза
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд в Вотчину Деда Мороза. Развлекательные программы

Встреча группы на ст. Котлас в 10:00.

Переезд в г. В. Устюг – Вотчина.

Размещение после 14:00.

Обед в кафе "Снежинка".

Вы сможете получить настоящее удовольствиеот прогулки по волшебному бору и Тропе сказок, побывать на полянах братьев-месяцев и молодецких забавах, в лабиринте паука, у волшебных сундуков и сказочного дуба, загадать желание у лесного колодца и заглянуть в печь в домике бабушки Аушки.

В высоком тереме с резным крыльцом вас ждут встречи со сказочными помощниками зимнего волшебника.

В доме Деда Мороза сможете набраться мудрости, загадать заветное желание, посмотреть удивительную коллекцию подарков, посетить волшебную обсерваторию и библиотеку, увидеть деревянную кровать зимнего кудесника и заглянуть в волшебное зеркало.

Свободное время для посещения “Зимнего сада” – 350 руб., Ледника – 350 руб., аттракционов – от 300 руб., зоопарка – от 350 руб. школьник, сувенирных лавочек.

Иммерсионное шоу-променад “Волшебные сказки Деда Мороза” вечером, когда зажигаются огни, вместе с веселым Клубочком, отправитесь в путешествие в страну сказок и волшебства (программа зимнего сезона) за доп. плату 1000 руб. взр. /дет.

Ужин (самостоятельно).

Свободное время.

Приезд в Вотчину Деда Мороза. Развлекательные программыПриезд в Вотчину Деда Мороза. Развлекательные программыПриезд в Вотчину Деда Мороза. Развлекательные программыПриезд в Вотчину Деда Мороза. Развлекательные программы
2 день

Посещение почтового отделения на Вотчине. Встреча с Дедом Морозом

Завтрак в кафе "Снежинка".

Посещение почтового отделения на Вотчине.

Предлагается поучаствовать в одной из игровых программ: “Жар Баба” или “Кованое чудо”, или квест-избушка "Разморозка" и др.

Обед в кафе "Снежинка".

Участие в эксклюзивной программе-встрече "Сказочки на лавочках".

Чудесная встреча с самим белобородым кудесником – Дедом Морозом.

Вы услышите его любимую сказку, вспомните самых неожиданных героев русских сказок, разыграете сказочный спектакль, где ролей хватит всем!

А главное, вы сами сможете сочинить новую сказку, свою собственную.

Дети для Дедушки Мороза смогут рассказать, спеть, станцевать или подарить свой подарок.

А в заключение встречи сделать семейное фото с хозяином Вотчины.

Ужин (самостоятельно).

Посещение почтового отделения на Вотчине. Встреча с Дедом МорозомПосещение почтового отделения на Вотчине. Встреча с Дедом МорозомПосещение почтового отделения на Вотчине. Встреча с Дедом МорозомПосещение почтового отделения на Вотчине. Встреча с Дедом МорозомПосещение почтового отделения на Вотчине. Встреча с Дедом МорозомПосещение почтового отделения на Вотчине. Встреча с Дедом Морозом
3 день

Гастрономическое шоу «Русское чаепитие». Завершение тура

Завтрак.

Сборы в дорогу.

Сдача номеров до 11:00.

Иммерсивное мультимедийное гастрономическое шоу “Русское чаепитие” за доп. плату 1300 руб. взр. /дети.

Станете свидетелями сказочного исчезновения угощения.

Увидитесь с Кикиморой на Вятке в Кирове, заглянете в Татарстан к зимнему волшебнику Кыш Бабаю и его лесному другу Шурале, наведаетесь к Снегурочке в Кострому, съездите в Карелию к молодому морозцу Паккайне, встретитесь с Бабой Ягой в селе Кукобой Ярославской области.

Скатерть на столе будет нам и географической картой, и маршрутным листом, и сказочным орнаментом, и скатертью-самобранкой.

Отведаете клюквенное варенье от Кикиморы, чак-чак медовый от Кыш Бабая, пряники от Снегурочки, калитки от Паккайне, кукобойские пироги от Бабы Яги.

Обед в кафе "Снежинка".

Завершение программы ориентировочно в 15:00-16:00.

Трансфер на ст. Котлас Южный к поездам 375/376 либо 41/42.

Гастрономическое шоу «Русское чаепитие». Завершение тураГастрономическое шоу «Русское чаепитие». Завершение тураГастрономическое шоу «Русское чаепитие». Завершение тураГастрономическое шоу «Русское чаепитие». Завершение тураГастрономическое шоу «Русское чаепитие». Завершение тура

Проживание

В туре предусмотрено проживание в коттедже.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеВзрослыйДошкольник 3-4 летДети 5-17 летДети до 2 лет, без питания и места в гостинице
Коттеджи стандарт31 85027 20030 9501 000
Коттеджи бюджет (с удобствами)26 96522 33026 0501 000

Варианты проживания

Коттеджи бюджет "Солнышко" и "Цветик-самоцветик"

2 ночи

Коттеджи бюджет (с удобствами), размещение до 4 чел. в номере.

Коттеджи бюджет "Солнышко" и "Цветик-самоцветик"Коттеджи бюджет "Солнышко" и "Цветик-самоцветик"Коттеджи бюджет "Солнышко" и "Цветик-самоцветик"Коттеджи бюджет "Солнышко" и "Цветик-самоцветик"Коттеджи бюджет "Солнышко" и "Цветик-самоцветик"

Коттедж стандарт «Снегурочки»

2 ночи
Коттедж стандарт «Снегурочки»Коттедж стандарт «Снегурочки»Коттедж стандарт «Снегурочки»Коттедж стандарт «Снегурочки»Коттедж стандарт «Снегурочки»

Коттедж стандарт «Музей сказок»

2 ночи

Для 4 чел. номер с 2 спальнями.
Размещение 2+1 с доп-место кресло-кровать.

Коттедж стандарт «Музей сказок»Коттедж стандарт «Музей сказок»Коттедж стандарт «Музей сказок»Коттедж стандарт «Музей сказок»Коттедж стандарт «Музей сказок»Коттедж стандарт «Музей сказок»

Коттедж стандарт «Времена года»

2 ночи

3-4 местные номера.

Коттедж стандарт «Времена года»Коттедж стандарт «Времена года»Коттедж стандарт «Времена года»Коттедж стандарт «Времена года»Коттедж стандарт «Времена года»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание согласно выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 3 обеда)
  • Транспортное обслуживание (встреча, проводы на ст. Котлас)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Грамота
  • Услуги сопровождающего
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Котласа и обратно
  • Доп. экскурсии (заказ заранее):спа-курорт для Снеговиков - 550 руб. шоколадный мастер-класс (конфеты из настоящего шоколада, коробка с мультфильмом-инструкцией, сертификат кондитера, в подарок открытка с приветствием самого Деда Мороза и его личным автографом) - 550 руб. рукодельный мастер-класс (куколка изо льна) - 550 руб. мастер-класс «Роспись Снеговика» - 750 руб. сладкий подарок - 950 руб
  • Спа-курорт для Снеговиков - 550 руб
  • Шоколадный мастер-класс (конфеты из настоящего шоколада, коробка с мультфильмом-инструкцией, сертификат кондитера, в подарок открытка с приветствием самого Деда Мороза и его личным автографом) - 550 руб
  • Рукодельный мастер-класс (куколка изо льна) - 550 руб
  • Мастер-класс «Роспись Снеговика» - 750 руб
  • Сладкий подарок - 950 руб
  • Ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Северная железная дорога, станция Котлас
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Туристическая фирма оставляет за собой право менять экскурсионную программу местами, не изменяя ее.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Великого Устюга

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