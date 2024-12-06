Программа тура по дням
Приезд в Вотчину Деда Мороза. Развлекательные программы
Встреча группы на ст. Котлас в 10:00.
Переезд в г. В. Устюг – Вотчина.
Размещение после 14:00.
Обед в кафе "Снежинка".
Вы сможете получить настоящее удовольствиеот прогулки по волшебному бору и Тропе сказок, побывать на полянах братьев-месяцев и молодецких забавах, в лабиринте паука, у волшебных сундуков и сказочного дуба, загадать желание у лесного колодца и заглянуть в печь в домике бабушки Аушки.
В высоком тереме с резным крыльцом вас ждут встречи со сказочными помощниками зимнего волшебника.
В доме Деда Мороза сможете набраться мудрости, загадать заветное желание, посмотреть удивительную коллекцию подарков, посетить волшебную обсерваторию и библиотеку, увидеть деревянную кровать зимнего кудесника и заглянуть в волшебное зеркало.
Свободное время для посещения “Зимнего сада” – 350 руб., Ледника – 350 руб., аттракционов – от 300 руб., зоопарка – от 350 руб. школьник, сувенирных лавочек.
Иммерсионное шоу-променад “Волшебные сказки Деда Мороза” вечером, когда зажигаются огни, вместе с веселым Клубочком, отправитесь в путешествие в страну сказок и волшебства (программа зимнего сезона) за доп. плату 1000 руб. взр. /дет.
Ужин (самостоятельно).
Свободное время.
Посещение почтового отделения на Вотчине. Встреча с Дедом Морозом
Завтрак в кафе "Снежинка".
Посещение почтового отделения на Вотчине.
Предлагается поучаствовать в одной из игровых программ: “Жар Баба” или “Кованое чудо”, или квест-избушка "Разморозка" и др.
Обед в кафе "Снежинка".
Участие в эксклюзивной программе-встрече "Сказочки на лавочках".
Чудесная встреча с самим белобородым кудесником – Дедом Морозом.
Вы услышите его любимую сказку, вспомните самых неожиданных героев русских сказок, разыграете сказочный спектакль, где ролей хватит всем!
А главное, вы сами сможете сочинить новую сказку, свою собственную.
Дети для Дедушки Мороза смогут рассказать, спеть, станцевать или подарить свой подарок.
А в заключение встречи сделать семейное фото с хозяином Вотчины.
Ужин (самостоятельно).
Гастрономическое шоу «Русское чаепитие». Завершение тура
Завтрак.
Сборы в дорогу.
Сдача номеров до 11:00.
Иммерсивное мультимедийное гастрономическое шоу “Русское чаепитие” за доп. плату 1300 руб. взр. /дети.
Станете свидетелями сказочного исчезновения угощения.
Увидитесь с Кикиморой на Вятке в Кирове, заглянете в Татарстан к зимнему волшебнику Кыш Бабаю и его лесному другу Шурале, наведаетесь к Снегурочке в Кострому, съездите в Карелию к молодому морозцу Паккайне, встретитесь с Бабой Ягой в селе Кукобой Ярославской области.
Скатерть на столе будет нам и географической картой, и маршрутным листом, и сказочным орнаментом, и скатертью-самобранкой.
Отведаете клюквенное варенье от Кикиморы, чак-чак медовый от Кыш Бабая, пряники от Снегурочки, калитки от Паккайне, кукобойские пироги от Бабы Яги.
Обед в кафе "Снежинка".
Завершение программы ориентировочно в 15:00-16:00.
Трансфер на ст. Котлас Южный к поездам 375/376 либо 41/42.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в коттедже.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Взрослый
|Дошкольник 3-4 лет
|Дети 5-17 лет
|Дети до 2 лет, без питания и места в гостинице
|Коттеджи стандарт
|31 850
|27 200
|30 950
|1 000
|Коттеджи бюджет (с удобствами)
|26 965
|22 330
|26 050
|1 000
Варианты проживания
Коттеджи бюджет "Солнышко" и "Цветик-самоцветик"
Коттеджи бюджет (с удобствами), размещение до 4 чел. в номере.
Коттедж стандарт «Снегурочки»
Коттедж стандарт «Музей сказок»
Для 4 чел. номер с 2 спальнями.
Размещение 2+1 с доп-место кресло-кровать.
Коттедж стандарт «Времена года»
3-4 местные номера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание согласно выбранной категории
- Питание, указанное в программе (2 завтрака, 3 обеда)
- Транспортное обслуживание (встреча, проводы на ст. Котлас)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Грамота
- Услуги сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Котласа и обратно
- Доп. экскурсии (заказ заранее):спа-курорт для Снеговиков - 550 руб. шоколадный мастер-класс (конфеты из настоящего шоколада, коробка с мультфильмом-инструкцией, сертификат кондитера, в подарок открытка с приветствием самого Деда Мороза и его личным автографом) - 550 руб. рукодельный мастер-класс (куколка изо льна) - 550 руб. мастер-класс «Роспись Снеговика» - 750 руб. сладкий подарок - 950 руб
- Спа-курорт для Снеговиков - 550 руб
- Шоколадный мастер-класс (конфеты из настоящего шоколада, коробка с мультфильмом-инструкцией, сертификат кондитера, в подарок открытка с приветствием самого Деда Мороза и его личным автографом) - 550 руб
- Рукодельный мастер-класс (куколка изо льна) - 550 руб
- Мастер-класс «Роспись Снеговика» - 750 руб
- Сладкий подарок - 950 руб
- Ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Туристическая фирма оставляет за собой право менять экскурсионную программу местами, не изменяя ее.