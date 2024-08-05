Авторские 5-дневные туры в Великий Устюг

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Великом Устюге, цены от 42 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Железнодорожный круиз «Шедевры Русского Севера»
На автобусе
На поезде
3 отзыва
5 дней
Железнодорожный круиз «Шедевры Русского Севера»
Начало: Санкт-Петербург, Ладожский вокзал
13 сен в 10:00
от 42 300 за человека
Каргополь, Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Каргополь, Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Начало: Архангельская область, Няндома
21 авг в 10:00
18 сен в 10:00
от 51 200 за человека
Мозаика Русского Севера. Обзорный тур по Вологодской области
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Мозаика Русского Севера. Обзорный тур по Вологодской области
Начало: Вологодская область, Череповец
21 авг в 10:00
от 63 550 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    5 августа 2024
    Железнодорожный круиз «Шедевры Русского Севера»
    Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
    Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информациюВпервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информациюВпервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию
  • Е
    Екатерина
    3 августа 2024
    Мозаика Русского Севера. Обзорный тур по Вологодской области
    Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.
    Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами
  • М
    Марина
    31 июля 2024
    Железнодорожный круиз «Шедевры Русского Севера»
    Спасибо! Успехов!
  • М
    Марина
    24 июля 2024
    Железнодорожный круиз «Шедевры Русского Севера»
    Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!
    Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!
  • О
    Ольга
    23 июля 2024
    Мозаика Русского Севера. Обзорный тур по Вологодской области
    Хорошо организованный тур. Между локациями расстояние по 130 км, но транспортное обслуживание хорошее. Нигде не опаздывали, даже раньше иногда приезжали. Вкусное и плотное питание, чистые и аккуратные гостиницы. Очень много интересной информации узнала благодаря гиду Александре Павловне.
  • К
    Кожаринова
    4 июля 2024
    Мозаика Русского Севера. Обзорный тур по Вологодской области
    Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт, питание. Большая благодарность экскурсоводам Ксении и Александре Павловне за интересную подачу материала.
    Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспортСпасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспортСпасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспортСпасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспортСпасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспортСпасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспортСпасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт
  • Н
    Наталья
    27 июня 2024
    Каргополь, Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
    Очень интересный, познавательный тур! Прекрасно составленная программа. Посетили малые города севера России с уникальной культурой и богатой историей. Экскурсоводы и
    читать дальше

    сама программа тура - на очень высоком уровне. Прекрасная северная природа, белые ночи. Узнали и увидели много нового и интересного. Буквально влюбились в Вологодскую и Архангельскую области. Сплошной восторг и самые положительные эмоции. Очень рекомендуем данный тур для всех, кто интересуется историей и культурой нашей страны, ее северных регионов.

  • Н
    Наталья
    27 июня 2024
    Каргополь, Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
    Тур прекрасно организован. Гостиницы, в которых останавливались, очень комфортабельные, чистые, уютные, с внимательным персоналом. Питание, организованное в туре, не позволит
    читать дальше

    вам похудеть) Сопровождающие гиды всегда внимательны и предупредительны. Весь тур расписан буквально по минутам, никаких сбоев и проблем. Организаторам большое спасибо!

  • Д
    Диденко
    18 января 2024
    Каргополь, Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
    Организация тура очень хорошая. Все чётко и понятно. Особенно понравилось то, что при возникновении вопросов менеджеры сразу выходили на связь.
    читать дальше

    Немного напрягало большое количество людей и скученность при посещении кафе в котором мы кушали, но с учётом каникул это можно понять. Еда была не ресторанная, конечно, но вполне приемлемая и голодным никто не остался. Организаторы откликались на любые возникающие вопросы и решали их. В целом осталось очень приятное впечатление от поездки.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «5-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Великом Устюге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Железнодорожный круиз «Шедевры Русского Севера»
  2. Каргополь, Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
  3. Мозаика Русского Севера. Обзорный тур по Вологодской области
Сколько стоит тур в Великом Устюге в августе 2024
Сейчас в Великом Устюге в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 42 300 до 63 550. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте тур в Великом Устюге на 2024 год по теме «5-дневные туры», 9 ⭐ отзывов, цены от 42300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам