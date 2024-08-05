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Немного напрягало большое количество людей и скученность при посещении кафе в котором мы кушали, но с учётом каникул это можно понять. Еда была не ресторанная, конечно, но вполне приемлемая и голодным никто не остался. Организаторы откликались на любые возникающие вопросы и решали их. В целом осталось очень приятное впечатление от поездки.