5 дней
Железнодорожный круиз «Шедевры Русского Севера»
Начало: Санкт-Петербург, Ладожский вокзал
13 сен в 10:00
от 42 300₽ за человека
5 дней
Каргополь, Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Начало: Архангельская область, Няндома
21 авг в 10:00
18 сен в 10:00
от 51 200₽ за человека
5 дней
Мозаика Русского Севера. Обзорный тур по Вологодской области
Начало: Вологодская область, Череповец
21 авг в 10:00
от 63 550₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена5 августа 2024Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
- ЕЕкатерина3 августа 2024Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.
- ММарина31 июля 2024Спасибо! Успехов!
- ММарина24 июля 2024Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!
- ООльга23 июля 2024Хорошо организованный тур. Между локациями расстояние по 130 км, но транспортное обслуживание хорошее. Нигде не опаздывали, даже раньше иногда приезжали. Вкусное и плотное питание, чистые и аккуратные гостиницы. Очень много интересной информации узнала благодаря гиду Александре Павловне.
- ККожаринова4 июля 2024Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт, питание. Большая благодарность экскурсоводам Ксении и Александре Павловне за интересную подачу материала.
- ННаталья27 июня 2024Очень интересный, познавательный тур! Прекрасно составленная программа. Посетили малые города севера России с уникальной культурой и богатой историей. Экскурсоводы и
- ННаталья27 июня 2024Тур прекрасно организован. Гостиницы, в которых останавливались, очень комфортабельные, чистые, уютные, с внимательным персоналом. Питание, организованное в туре, не позволит
- ДДиденко18 января 2024Организация тура очень хорошая. Все чётко и понятно. Особенно понравилось то, что при возникновении вопросов менеджеры сразу выходили на связь.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «5-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Великом Устюге в августе 2024
Сейчас в Великом Устюге в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 42 300 до 63 550. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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