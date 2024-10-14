В гостях у волшебного дедушки в Великом Устюге вы сможете
Программа тура по дням
Отправление на туристическом поезде
Самостоятельная посадка в туристический поезд №924/923 (номер вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
10:20 Отправление туристического поезда №924/923 с Ладожского вокзала г. Санкт-Петербурга.
Отдых в поезде.
Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза
Завтрак в поезде.
10:42 Прибытие туристического поезда №922/921 в г. Великий Устюг.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Автобусно-пешеходная экскурсия по центральной части города.
Вы окажетесь в древнем неповторимом сказочном городе, расположенном на берегу реки Сухоны, увидите старинные купеческие особняки, уникальные памятники северорусского зодчества: Соборное дворище, собор Прокопия Праведного, а также архитектурный комплекс Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей.
Мастер-класс по росписи игрушки в устюгских традициях.
Местные умельцы откроют вам секреты мастерства, научат создавать красивейшие предметы при помощи самых простых материалов.
А изготовленные своими руками вещи еще долго будут напоминать вам о Великоустюгской земле.
Обед в кафе города.
Трансфер в Вотчину Деда Мороза.
Программа в Вотчине Деда Мороза.
Путешествие по волшебной тропе сказок, на которой встречаются чудеса, и герои русских народных сказок предлагают забавы и веселье!
В самом центре Вотчины возвышается Дом Деда Мороза.
Построен он из дерева, два этажа и 12 волшебных комнат, ни одна на другую не похожа. В путешествие по Дому Деда Мороза гости отправятся со сказочными помощницами, которые расскажут обо всех живущих в нем чудесах.
Интерактивная программа «Сказочки на лавочках» – чудесная встреча с Дедом Морозом.
В русской горнице у печки в душевной, гостеприимной обстановке. Аленка, помощница Деда Мороза и подружка Снегурочки, рассаживает гостей на лавочки вокруг Трона Деда Мороза.
Дед Мороз неожиданно появляется и начинает свой рассказ о том, как на Руси долгими вечерами старики рассказывали сказки и общались с детьми. Дедушка Мороз расскажет свою сказку, загадает загадки, а гости все вместе разыграют домашний спектакль по мотивам самой известной русской сказки.
Ролей хватит всем! В финале программы Дед Мороз сфотографируется с каждой семьей и выслушает стихи и песни от детей, лично вручит каждому ребенку свидетельство о пребывании в Великом Устюге и сладкий подарок!
Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.
Трансфер в Великий Устюг.
Трансфер на ж/д вокзал г. Великий Устюг.
18:03 Отправление туристического поезда №922/921 в Вологду.
Отдых в поезде.
Экскурсия по Вологде. Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Семенково»
Прибытие туристического поезда №924/923 в г. Вологду.
Завтрак в поезде.
09:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Автобусная обзорная экскурсия «Кружевная Вологда, купола из золота» —э то возможность побывать на месте основания города, полюбоваться историческим центром, насладиться красотой улиц и площадей, услышать удивительные истории о прошлом и настоящем губернской столицы.
Перед вами предстанут древние храмы, живописные набережные реки Вологды, ансамбли деревянных особняков и «резной палисад».
Осмотр ансамбля Вологодского Кремля — Кремлевская площадь, Соборная горка, могучий Софийский собор, построенный Иваном Грозным, величественная колокольня.
Загородная поездка с посещением архитектурно-этнографического музея-заповедника «Семенково» (~12 км).
Предлагаем вам прочувствовать морозное дыхание зимы и окунуться в атмосферу русской деревни. Вы сможете заглянуть в дома к жителям деревни и узнать, о чем они думают, чем занимаются, какие планы вынашивают. В программе – экскурсия по деревне, участие в интерактивных программах.
Возвращение в Вологду.
Обед «по-вологодски» из блюд северной кухни с рассказом и дегустацией знаменитого «Вологодского масла».
Приглашаем вас посетить уютный уголок в центре Вологды – единственную городскую усадьбу начала XX века, сохранившуюся до наших дней. Мы познакомим вас с историей старинного особняка, выполненного в лучших вологодских традициях деревянного домостроения. История дома, усадьбы и обычной для начала ХХ столетия купеческой семьи Самариных хранит иронию и мозаичность времени. О том, как складывалась история этого места расскажут вам наши экскурсоводы.
Мастер-класс по искусству ручного письма.
Наши бабушки и прабабушки владели особой, двунажимной практикой письма. Мы научим вас красиво писать остроконечным пером и кистью—как альтернативным инструментом двунажимного письма сегодняшнего дня. Как награды, вы увезёте с собой прекрасную рождественскую открытку, созданную своими руками.
По желанию группы посещение фирменного магазина «Снежинка» (вологодское кружево) или торгового центра «Вологодские сувениры» (изделия из льна, кружева, ювелирные украшения из черненого серебра), магазина «Вологодского молочного комбината» (вологодское масло).
Ужин с дегустацией (для взрослых) наливок из северных ягод.
Трансфер на ж/д вокзал г. Вологды.
20:15 Отправление туристического поезда №924/923 в Санкт-Петербург.
Прибытие туристического поезда на вокзал. Отъезд
07:47 Прибытие туристического поезда №№924/923 на Ладожский вокзал г. Санкт-Петербург.
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Для взрослых
|49 580
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|48 960
Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 23 100 руб.
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены купейные вагоны.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагоне выбранной категории
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в экскурсионные объекты, сладкий подарок и грамота поверенного Деда Мороза с вручением - для детей и школьников до 18 лет включительно в Великом Устюге
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 23 100 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.