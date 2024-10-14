2 день

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза

Завтрак в поезде.

10:42 Прибытие туристического поезда №922/921 в г. Великий Устюг.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Автобусно-пешеходная экскурсия по центральной части города.

Вы окажетесь в древнем неповторимом сказочном городе, расположенном на берегу реки Сухоны, увидите старинные купеческие особняки, уникальные памятники северорусского зодчества: Соборное дворище, собор Прокопия Праведного, а также архитектурный комплекс Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей.

Мастер-класс по росписи игрушки в устюгских традициях.

Местные умельцы откроют вам секреты мастерства, научат создавать красивейшие предметы при помощи самых простых материалов.

А изготовленные своими руками вещи еще долго будут напоминать вам о Великоустюгской земле.

Обед в кафе города.

Трансфер в Вотчину Деда Мороза.

Программа в Вотчине Деда Мороза.

Путешествие по волшебной тропе сказок, на которой встречаются чудеса, и герои русских народных сказок предлагают забавы и веселье!

В самом центре Вотчины возвышается Дом Деда Мороза.

Построен он из дерева, два этажа и 12 волшебных комнат, ни одна на другую не похожа. В путешествие по Дому Деда Мороза гости отправятся со сказочными помощницами, которые расскажут обо всех живущих в нем чудесах.

Интерактивная программа «Сказочки на лавочках» – чудесная встреча с Дедом Морозом.

В русской горнице у печки в душевной, гостеприимной обстановке. Аленка, помощница Деда Мороза и подружка Снегурочки, рассаживает гостей на лавочки вокруг Трона Деда Мороза.

Дед Мороз неожиданно появляется и начинает свой рассказ о том, как на Руси долгими вечерами старики рассказывали сказки и общались с детьми. Дедушка Мороз расскажет свою сказку, загадает загадки, а гости все вместе разыграют домашний спектакль по мотивам самой известной русской сказки.

Ролей хватит всем! В финале программы Дед Мороз сфотографируется с каждой семьей и выслушает стихи и песни от детей, лично вручит каждому ребенку свидетельство о пребывании в Великом Устюге и сладкий подарок!

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

Трансфер в Великий Устюг.

Трансфер на ж/д вокзал г. Великий Устюг.

18:03 Отправление туристического поезда №922/921 в Вологду.

Отдых в поезде.