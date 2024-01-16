2 день

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза

Завтрак в поезде.

09:54 Прибытие туристического поезда № 922/921 в г. Великий Устюг.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер в Вотчину Деда Мороза.

Программа в Вотчине Деда Мороза начинается с «Тропы Сказок», в путешествии по которой вы познакомитесь с жителями сказочного леса — симпатичными, дружелюбными созданиями. Но главное ждет вас в тереме Деда Мороза — вам подскажут, как не заблудиться в Вотчине, покажут ее уменьшенную копию — сказочный макет, расскажут про обитателей Вотчины и помощников Дедушки — и тех, кого вы уже встретили на «Тропе Сказок», и тех, с кем вам еще только предстоит познакомиться.

Пригласят вас и в кабинет волшебника, и в его библиотеку, и даже в опочивальню позволят заглянуть, и в светелке волшебных предметов многому сможете подивиться.

И, конечно, с самим российским Дедом Морозом вы обязательно в Вотчине встретитесь!

Посещение мастерской Зимнего Волшебника — Кузницы, где у вас будет возможность познакомиться с историей кузнечного ремесла и своими глазами проследить за процессом ручной ковки.

Трансфер в Великий Устюг.

Обед в кафе.

Автобусно-пешеходная экскурсия по центральной части города.

Вы окажетесь в древнем неповторимом сказочном городе, расположенном на берегу реки Сухоны, увидите старинные купеческие особняки, уникальные памятники северорусского зодчества: Соборное дворище, собор Прокопия Праведного, а также архитектурный комплекс Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей.

Мастер-класс по изготовлению сувениров. Местные умельцы откроют вам секреты мастерства, научат создавать красивейшие предметы при помощи самых простых материалов. А изготовленные своими руками вещи еще долго будут напоминать вам о Великоустюгской земле.

17:30 Трансфер на ж/д вокзал г. Великий Устюг.

18:00 Отправление туристического поезда № 922/921 в г. Кострому.

Отдых в поезде.