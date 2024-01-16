«Зимняя сказка» — это чарующее путешествие в мир детских грез и развлечений, которые развивают воображение и дают пищу для пытливого ума.
Если Великий Устюг — это владения Деда Мороза, то старинная приветливая Кострома подарит вам радость встречи с ледяной красавицей Снегурочкой и ее веселыми друзьями — домовыми и котом Баюном в сказочном Тереме.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Отправление на туристическом поезде
Самостоятельная посадка в туристический поезд № 922/921 (номер вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
17:05 Отправление туристического поезда № 922/921 с Ярославского вокзала г. Москвы.
Ночь в поезде.
Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза
Завтрак в поезде.
09:54 Прибытие туристического поезда № 922/921 в г. Великий Устюг.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Трансфер в Вотчину Деда Мороза.
Программа в Вотчине Деда Мороза начинается с «Тропы Сказок», в путешествии по которой вы познакомитесь с жителями сказочного леса — симпатичными, дружелюбными созданиями. Но главное ждет вас в тереме Деда Мороза — вам подскажут, как не заблудиться в Вотчине, покажут ее уменьшенную копию — сказочный макет, расскажут про обитателей Вотчины и помощников Дедушки — и тех, кого вы уже встретили на «Тропе Сказок», и тех, с кем вам еще только предстоит познакомиться.
Пригласят вас и в кабинет волшебника, и в его библиотеку, и даже в опочивальню позволят заглянуть, и в светелке волшебных предметов многому сможете подивиться.
И, конечно, с самим российским Дедом Морозом вы обязательно в Вотчине встретитесь!
Посещение мастерской Зимнего Волшебника — Кузницы, где у вас будет возможность познакомиться с историей кузнечного ремесла и своими глазами проследить за процессом ручной ковки.
Трансфер в Великий Устюг.
Обед в кафе.
Автобусно-пешеходная экскурсия по центральной части города.
Вы окажетесь в древнем неповторимом сказочном городе, расположенном на берегу реки Сухоны, увидите старинные купеческие особняки, уникальные памятники северорусского зодчества: Соборное дворище, собор Прокопия Праведного, а также архитектурный комплекс Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей.
Мастер-класс по изготовлению сувениров. Местные умельцы откроют вам секреты мастерства, научат создавать красивейшие предметы при помощи самых простых материалов. А изготовленные своими руками вещи еще долго будут напоминать вам о Великоустюгской земле.
17:30 Трансфер на ж/д вокзал г. Великий Устюг.
18:00 Отправление туристического поезда № 922/921 в г. Кострому.
Отдых в поезде.
Кострома. Обзорная экскурсия. Терем Снегурочки
08:08–09:10 Возможность выйти на ст. Первушино и сфотографироваться с настоящим паровозом, пока будет идти процедура прицепки.
Завтрак в поезде.
11:10 Прибытие туристического поезда № 922/921 в г. Кострому.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная экскурсия по Костроме — жемчужине Золотого кольца России, городу с многовековой историей и прекрасно сохранившейся архитектурой XVIII-XIX вв. Вы увидите центральную площадь города, которую ласково называют «сковородкой», ансамбль торговых рядов, присутственные места, пожарную каланчу, гауптвахту, памятник патриоту земли русской — Ивану Сусанину, беседку А. Н. Островского и многое другое.
Посещение Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря — главной святыни Костромской земли, великолепного творения русских зодчих и иконописцев XVII века, колыбели царской династии Романовых. Вас ждёт экскурсия по территории монастыря и Троицкому собору.
В Дворянском собрании на елке мандарины и конфеты в нарядных обертках висят да золоченые орехи поблескивают. В парадных залах шумно и оживленно. Лишь в одной комнате тихо, темно — только свечи горят. Это гостям рассказывают, что им сулит наступающий год. Оказавшись в здании Дворянского собрания, проникнутом праздничной атмосферой, гости перенесутся в XIX столетие и узнают, как в ту пору в Костроме встречали Рождество, вместе с хозяйкой усадьбы исполнят рождественские колядки, своими руками изготовят лакомые украшения для рождественской ели, сыграют в рождественские фанты, а после примут участие в традиционных гаданиях.
Обед в кафе города.
Мы приготовили для вас чудо сказочное — встречу с ледяной красавицей Снегурочкой!
Экскурсия в Терем Снегурочки.
В старинной Костроме на высоком волжском берегу стоит сказочный Терем Снегурочки. Здесь живет внучка Деда Мороза и круглый год встречает гостей от мала до велика.
Вы сможете окунуться в русскую сказку, повеселиться с друзьями Снегурочки — сказочными домовыми и котом Баюном. И самое главное — почувствовать себя детьми независимо от возраста!
Трансфер на ж/д вокзал г. Костромы.
17:25 Отправление туристического поезда №922/921 в г. Москву.
23:29 Прибытие туристического поезда №922/921 на Ярославский вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Взрослый
|Ребенок 0–9 лет
(с местом)
|Ребенок 0–4 года
(без места)
|Четырехместное купе
|48 300
|47 300
|21 500
|СВ
|63 000
|62 000
|21 500
|СВ
одноместное размещение
|100 300
|—
|—
|Люкс
под запрос
|74 200
|74 200
|21 500*
|Люкс
одноместное размещение
под запрос
|124 600
|—
|—
*Стоимость на 1 ребенка до 9 включительно лет при размещении с двумя взрослыми в вагоне категории «люкс».
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагоне выбранной категории
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в экскурсионные объекты
- Сладкий подарок и грамота поверенного Деда Мороза с вручением - для детей и школьников до 18 лет включительно в Великом Устюге
- Питание, указанное в программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 19 760 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Начальник поезда обходил вагоны утром и вечером. Со всеми пообщался. Приятно. Жаль, что мало времени. Не хватает времени всё посмотреть.