Зимняя сказка. Железнодорожный круиз

Групповой тур в Великом Устюге
5
3 отзыва
Отправляйтесь вместе с нами в путешествие в Зимнюю сказку! Вас ждут Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге и кружевная Кострома с ее особым миром.

«Зимняя сказка» — это чарующее путешествие в мир детских грез и развлечений, которые развивают воображение и дают пищу для пытливого ума.

Если Великий Устюг — это владения Деда Мороза, то старинная приветливая Кострома подарит вам радость встречи с ледяной красавицей Снегурочкой и ее веселыми друзьями — домовыми и котом Баюном в сказочном Тереме.
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
Ближайшие даты:
22
ноя
29
ноя
6
дек
13
дек

Что вас ожидает:

Волшебная встреча с Дедом Морозом
Волшебная встреча с Дедом Морозом
Дети и школьники получат сладкий подарок и грамоту поверенного Деда Мороза с вручением
Тропа сказок
Тропа сказок
Совершим поучительное и веселое путешествие, знакомясь с жителями сказочного леса
Жемчужина Золотого Кольца
Жемчужина Золотого Кольца
Нас ждет увлекательная экскурсия по городу с многовековой историей — Костроме
Терем Снегурочки
Терем Снегурочки
Окунемся в русскую сказку, повеселимся с друзьями Снегурочки и сможем почувствовать себя детьми независимо от возраста!

Программа тура по дням

1 день

Отправление на туристическом поезде

Самостоятельная посадка в туристический поезд № 922/921 (номер вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

17:05 Отправление туристического поезда № 922/921 с Ярославского вокзала г. Москвы.

Ночь в поезде.

Отправление на туристическом поездеОтправление на туристическом поездеОтправление на туристическом поездеОтправление на туристическом поезде
2 день

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза

Завтрак в поезде.

09:54 Прибытие туристического поезда № 922/921 в г. Великий Устюг.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер в Вотчину Деда Мороза.

Программа в Вотчине Деда Мороза начинается с «Тропы Сказок», в путешествии по которой вы познакомитесь с жителями сказочного леса — симпатичными, дружелюбными созданиями. Но главное ждет вас в тереме Деда Мороза — вам подскажут, как не заблудиться в Вотчине, покажут ее уменьшенную копию — сказочный макет, расскажут про обитателей Вотчины и помощников Дедушки — и тех, кого вы уже встретили на «Тропе Сказок», и тех, с кем вам еще только предстоит познакомиться.

Пригласят вас и в кабинет волшебника, и в его библиотеку, и даже в опочивальню позволят заглянуть, и в светелке волшебных предметов многому сможете подивиться.

И, конечно, с самим российским Дедом Морозом вы обязательно в Вотчине встретитесь!

Посещение мастерской Зимнего Волшебника — Кузницы, где у вас будет возможность познакомиться с историей кузнечного ремесла и своими глазами проследить за процессом ручной ковки.

Трансфер в Великий Устюг.

Обед в кафе.

Автобусно-пешеходная экскурсия по центральной части города.

Вы окажетесь в древнем неповторимом сказочном городе, расположенном на берегу реки Сухоны, увидите старинные купеческие особняки, уникальные памятники северорусского зодчества: Соборное дворище, собор Прокопия Праведного, а также архитектурный комплекс Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей.

Мастер-класс по изготовлению сувениров. Местные умельцы откроют вам секреты мастерства, научат создавать красивейшие предметы при помощи самых простых материалов. А изготовленные своими руками вещи еще долго будут напоминать вам о Великоустюгской земле.

17:30 Трансфер на ж/д вокзал г. Великий Устюг.

18:00 Отправление туристического поезда № 922/921 в г. Кострому.

Отдых в поезде.

Великий Устюг. Вотчина Деда МорозаВеликий Устюг. Вотчина Деда МорозаВеликий Устюг. Вотчина Деда МорозаВеликий Устюг. Вотчина Деда Мороза
3 день

Кострома. Обзорная экскурсия. Терем Снегурочки

08:08–09:10 Возможность выйти на ст. Первушино и сфотографироваться с настоящим паровозом, пока будет идти процедура прицепки.

Завтрак в поезде.

11:10 Прибытие туристического поезда № 922/921 в г. Кострому.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная экскурсия по Костроме — жемчужине Золотого кольца России, городу с многовековой историей и прекрасно сохранившейся архитектурой XVIII-XIX вв. Вы увидите центральную площадь города, которую ласково называют «сковородкой», ансамбль торговых рядов, присутственные места, пожарную каланчу, гауптвахту, памятник патриоту земли русской — Ивану Сусанину, беседку А. Н. Островского и многое другое.

Посещение Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря — главной святыни Костромской земли, великолепного творения русских зодчих и иконописцев XVII века, колыбели царской династии Романовых. Вас ждёт экскурсия по территории монастыря и Троицкому собору.

В Дворянском собрании на елке мандарины и конфеты в нарядных обертках висят да золоченые орехи поблескивают. В парадных залах шумно и оживленно. Лишь в одной комнате тихо, темно — только свечи горят. Это гостям рассказывают, что им сулит наступающий год. Оказавшись в здании Дворянского собрания, проникнутом праздничной атмосферой, гости перенесутся в XIX столетие и узнают, как в ту пору в Костроме встречали Рождество, вместе с хозяйкой усадьбы исполнят рождественские колядки, своими руками изготовят лакомые украшения для рождественской ели, сыграют в рождественские фанты, а после примут участие в традиционных гаданиях.

Обед в кафе города.

Мы приготовили для вас чудо сказочное — встречу с ледяной красавицей Снегурочкой!

Экскурсия в Терем Снегурочки.

В старинной Костроме на высоком волжском берегу стоит сказочный Терем Снегурочки. Здесь живет внучка Деда Мороза и круглый год встречает гостей от мала до велика.

Вы сможете окунуться в русскую сказку, повеселиться с друзьями Снегурочки — сказочными домовыми и котом Баюном. И самое главное — почувствовать себя детьми независимо от возраста!

Трансфер на ж/д вокзал г. Костромы.

17:25 Отправление туристического поезда №922/921 в г. Москву.

23:29 Прибытие туристического поезда №922/921 на Ярославский вокзал г. Москвы.

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Кострома. Обзорная экскурсия. Терем СнегурочкиКострома. Обзорная экскурсия. Терем СнегурочкиКострома. Обзорная экскурсия. Терем СнегурочкиКострома. Обзорная экскурсия. Терем Снегурочки

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ВзрослыйРебенок 0–9 лет
(с местом)		Ребенок 0–4 года
(без места)
Четырехместное купе48 30047 30021 500
СВ63 00062 00021 500
СВ
одноместное размещение		100 300
Люкс
под запрос		74 20074 20021 500*
Люкс
одноместное размещение
под запрос		124 600

*Стоимость на 1 ребенка до 9 включительно лет при размещении с двумя взрослыми в вагоне категории «люкс».

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагоне выбранной категории
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в экскурсионные объекты
  • Сладкий подарок и грамота поверенного Деда Мороза с вручением - для детей и школьников до 18 лет включительно в Великом Устюге
  • Питание, указанное в программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 19 760 руб
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
16 янв 2024
Очень интересная программа. Кроме знакомства с Дедом Морозом и Снегурочкой, очень понравилось в доме губернатора в Костроме, особенно детям. Огромная благодарность проводнице вагона и начальнику поезда.
О
16 янв 2024
Огромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. Питание отличное. Приятно удивили сухие пайки плюсом к основным завтракам. Обеды в городах вообще нет слов. Всё очень вкусно и много. Особенно у Снегурочки в Костроме в ресторане Метелица- волшебство интерьера, супер!!! Все гостеприимные. Очень понравилось театрализованное представление со святочными гаданиями в доме Дворянского собрания. Дочка с внучкой даже приняли участие в калядках. Музей новогодней и рождественской игрушки очень понравился. Девочки экскурсоводы очень понравились.
Начальник поезда обходил вагоны утром и вечером. Со всеми пообщался. Приятно. Жаль, что мало времени. Не хватает времени всё посмотреть.
Огромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. Питание
В
20 мар 2024
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

Тур входит в следующие категории Великого Устюга

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные турыВодные развлечения

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