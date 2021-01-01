Шоу-программа представит захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, большим выбором качественных кавказских блюд и дегустацией национальной кухни 🥧.

Сразу о главном: Дегустация

Помимо ужина из 3х блюд вы продегустируете настоящие традиционные блюда:

Уалибах (осетинский пирог с сыром) — 1 кусочек / 110 гр.

Цæхæраджын (осетинский пирог с листьями свеклы) — 1 кусочек / 110 гр.

Осетинское пиво – 150 мл.

Музыкальное путешествие в историю 📖

Вслед за дегустацией осетинской кухни 🥧 последует волшебное музыкальное путешествие и действо, раскрывающее перед гостями историю 📖 уникальной земли и культуру народа.

Путешественник становится участником разворачивающихся перед его взором событий, переживает и открывает для себя необыкновенное сердце и душу замечательной нации через рассказы, молитвенные тосты, танцы 💃, музыку, прозу и поэмы, начиная с далёких истоков, затерянных в туманах времени и легенд.

Шоу-программа включает: