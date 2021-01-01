Шоу-программа представит захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, большим выбором качественных кавказских блюд и дегустацией национальной кухни 🥧.
Сразу о главном: Дегустация
Помимо ужина из 3х блюд вы продегустируете настоящие традиционные блюда:
- Уалибах (осетинский пирог с сыром) — 1 кусочек / 110 гр.
- Цæхæраджын (осетинский пирог с листьями свеклы) — 1 кусочек / 110 гр.
- Осетинское пиво – 150 мл.
Музыкальное путешествие в историю 📖
Вслед за дегустацией осетинской кухни 🥧 последует волшебное музыкальное путешествие и действо, раскрывающее перед гостями историю 📖 уникальной земли и культуру народа.
Путешественник становится участником разворачивающихся перед его взором событий, переживает и открывает для себя необыкновенное сердце и душу замечательной нации через рассказы, молитвенные тосты, танцы 💃, музыку, прозу и поэмы, начиная с далёких истоков, затерянных в туманах времени и легенд.
Шоу-программа включает:
- знакомство с главным ритуалом аланского культа: великим молитвенным пиром – КУВД. По сей день осетины всех поколений строго чтут традицию кувда.
- выступления солистов на национальных музыкальных инструментах
- выступление вокалистов
- выступление национальных танцевальных коллективов
- дискотека
- От соблазнительных мелодий осетинской гармошки до искрометного ритма доули, от трепета кавказской лезгинки до традиционного массового аланского танца Симд, «Аланский вечер», подобно Пиру Нартов, развлекает и вдохновляет своих особых гостей на протяжении столетий со времен древней Алании до сегодняшнего дня современной Осетии.