«Аланский вечер» — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином

Алана Б.
Алана Б. – Гид из Владикавказа
Вас ждет традиционное осетинское застолье с песнями и танцами, большим выбором качественных кавказских блюд и дегустацией национальной кухни 🥧.

Один или с друзьями — Вы почувствуете себя как дома на «Аланском вечере».

Ведь гостеприимство — суть удивительного народа Осетии
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Экскурсия

1 850 ₽ за человека

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«Аланский вечер» — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином
«Аланский вечер» — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином

Что вы увидите

  • знакомство с традиционным осетинским застольем, главным ритуалом аланского культа: великим молитвенным пиром – КУВД. Это не трапеза или посиделки, это определенное действо. По сей день осетины всех поколений строго чтут традицию кувда
  • выступления солистов на национальных музыкальных инструментах
  • выступление вокалистов
  • выступление национальных танцевальных коллективов
  • дискотека
Шоу-программа представит захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, большим выбором качественных кавказских блюд и дегустацией национальной кухни 🥧.
Сразу о главном: Дегустация

Помимо ужина из 3х блюд вы продегустируете настоящие традиционные блюда:

  • Уалибах (осетинский пирог с сыром) — 1 кусочек / 110 гр.
  • Цæхæраджын (осетинский пирог с листьями свеклы) — 1 кусочек / 110 гр.
  • Осетинское пиво – 150 мл.
Музыкальное путешествие в историю 📖
Вслед за дегустацией осетинской кухни 🥧 последует волшебное музыкальное путешествие и действо, раскрывающее перед гостями историю 📖 уникальной земли и культуру народа.
Путешественник становится участником разворачивающихся перед его взором событий, переживает и открывает для себя необыкновенное сердце и душу замечательной нации через рассказы, молитвенные тосты, танцы 💃, музыку, прозу и поэмы, начиная с далёких истоков, затерянных в туманах времени и легенд.

Шоу-программа включает:

  • знакомство с главным ритуалом аланского культа: великим молитвенным пиром – КУВД. По сей день осетины всех поколений строго чтут традицию кувда.
  • выступления солистов на национальных музыкальных инструментах
  • выступление вокалистов
  • выступление национальных танцевальных коллективов
  • дискотека
  • От соблазнительных мелодий осетинской гармошки до искрометного ритма доули, от трепета кавказской лезгинки до традиционного массового аланского танца Симд, «Аланский вечер», подобно Пиру Нартов, развлекает и вдохновляет своих особых гостей на протяжении столетий со времен древней Алании до сегодняшнего дня современной Осетии.
+Что входит
  • трансфер из центра Владикавказа к месту проведения и обратно на комфортабельном автобусе
  • сопровождающий
  • входной билет на мероприятие
  • ужин из трех блюд с напитками
  • дегустация
  • шоу-программа в традиционном этно-национальном стиле
Начало и место завершения
🚩 Гостиница "Владикавказ", ул. Коцоева, 75
«Аланский вечер» — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином
«Аланский вечер» — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином
«Аланский вечер» — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином
«Аланский вечер» — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином

Экскурсия проводится Еженедельно со 02 апреля 2021 по пятницам в 18-15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алана Б.
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