Добро пожаловать во Владикавказ, к его старинным улочкам и площадям. Вы погуляете по центру города, насладитесь атмосферой старейшего городского парка Северного Кавказа и откроете многовековую историю Алании и Осетии. А после мы сопроводим вас на традиционный Аланский вечер: зажигательные танцы, национальные песни, знакомство с традициями и вкусное осетинское застолье.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с городом

Во время пешеходной экскурсии вы проникнетесь атмосферой одного из красивейших городов Кавказа, узнаете его многовековую историю и познакомитесь с местным менталитетом. Мы погуляем по набережной Терека и рассмотрим разнообразную архитектуру города. Полюбуемся «сердцем» города — историческим проспектом Мира (Александровский). А еще откроем тайну суннитской мечети, осмотрим старинную церковь и насладимся уютом старейшего городского парка на Северном Кавказе.

Шоу-программа и осетинское застолье

После прогулки вас ждет зажигательная шоу-программа в ресторане: вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами и дегустация национальных блюд. На ужине вы познакомитесь с культурой, кухней и вековыми традициями Осетии-Алании: от мелодий осетинской гармошки до искрометного ритма доули, от кавказской лезгинки до массового аланского танца Симд. И проникнетесь духом кавказского гостеприимства.

Организационные детали