Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом

Прогулка по историческому центру города и настоящее осетинское застолье

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Добро пожаловать во Владикавказ, к его старинным улочкам и площадям.

Вы погуляете по центру города, насладитесь атмосферой старейшего городского парка Северного Кавказа и откроете многовековую историю Алании и Осетии.

А после мы сопроводим вас на традиционный Аланский вечер: зажигательные танцы, национальные песни, знакомство с традициями и вкусное осетинское застолье.
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с городом

Во время пешеходной экскурсии вы проникнетесь атмосферой одного из красивейших городов Кавказа, узнаете его многовековую историю и познакомитесь с местным менталитетом. Мы погуляем по набережной Терека и рассмотрим разнообразную архитектуру города. Полюбуемся «сердцем» города — историческим проспектом Мира (Александровский). А еще откроем тайну суннитской мечети, осмотрим старинную церковь и насладимся уютом старейшего городского парка на Северном Кавказе.

Шоу-программа и осетинское застолье

После прогулки вас ждет зажигательная шоу-программа в ресторане: вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами и дегустация национальных блюд. На ужине вы познакомитесь с культурой, кухней и вековыми традициями Осетии-Алании: от мелодий осетинской гармошки до искрометного ритма доули, от кавказской лезгинки до массового аланского танца Симд. И проникнетесь духом кавказского гостеприимства.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет гид-представитель нашей команды. Убедительная просьба не опаздывать к началу. В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть скорректирован.
  • Входные билеты и ужин в ресторане входят в стоимость, дополнительных расходов нет
  • На Аланском вечере вам будут предложены салаты, блюда с мангала, гарниры, национальные блюда и напитки. Меню на ребенка до 18 лет исключает спиртные напитки.
  • Продолжительность Аланского вечера — с 19:30 до 21:30

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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