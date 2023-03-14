Во время пешеходной экскурсии вы проникнетесь атмосферой одного из красивейших городов Кавказа, узнаете его многовековую историю и познакомитесь с местным менталитетом. Мы погуляем по набережной Терека и рассмотрим разнообразную архитектуру города. Полюбуемся «сердцем» города — историческим проспектом Мира (Александровский). А еще откроем тайну суннитской мечети, осмотрим старинную церковь и насладимся уютом старейшего городского парка на Северном Кавказе.
После прогулки вас ждет зажигательная шоу-программа в ресторане: вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами и дегустация национальных блюд. На ужине вы познакомитесь с культурой, кухней и вековыми традициями Осетии-Алании: от мелодий осетинской гармошки до искрометного ритма доули, от кавказской лезгинки до массового аланского танца Симд. И проникнетесь духом кавказского гостеприимства.