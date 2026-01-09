Добро пожаловать во Владикавказ, где вы сможете насладиться атмосферой старинных улочек и площадей. Прогулка по центру города позволит вам проникнуться многовековой историей Алании и Осетии.В программе экскурсии: посещение набережной Терека,

исторического проспекта Мира, суннитской мечети и старинной церкви. После прогулки вас ждет зажигательная шоу-программа с традиционным осетинским застольем, где вы сможете насладиться национальными блюдами и напитками, а также познакомиться с культурой и традициями Осетии-Алании

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для музыкально-гастрономического знакомства с Владикавказом - июнь, июль и август. В это время погода теплая и комфортная для прогулок по городу и участия в вечерних мероприятиях. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но может быть немного прохладнее, что добавляет свежести прогулкам. Зимой, с ноября по март, несмотря на холод, можно насладиться атмосферой Владикавказа, особенно в уютных ресторанах, где проходят шоу-программы.

Сейчас август — это идеальное время.