Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
Прогуляйтесь по историческим улицам Владикавказа, насладитесь архитектурой и завершите день зажигательной шоу-программой с осетинским застольем
Добро пожаловать во Владикавказ, где вы сможете насладиться атмосферой старинных улочек и площадей. Прогулка по центру города позволит вам проникнуться многовековой историей Алании и Осетии.
В программе экскурсии: посещение набережной Терека, читать дальшеуменьшить
исторического проспекта Мира, суннитской мечети и старинной церкви.
После прогулки вас ждет зажигательная шоу-программа с традиционным осетинским застольем, где вы сможете насладиться национальными блюдами и напитками, а также познакомиться с культурой и традициями Осетии-Алании
🍽 Традиционное осетинское застолье с национальными блюдами
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для музыкально-гастрономического знакомства с Владикавказом - июнь, июль и август. В это время погода теплая и комфортная для прогулок по городу и участия в вечерних мероприятиях. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но может быть немного прохладнее, что добавляет свежести прогулкам. Зимой, с ноября по март, несмотря на холод, можно насладиться атмосферой Владикавказа, особенно в уютных ресторанах, где проходят шоу-программы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Набережная Терека
Исторический проспект Мира
Суннитская мечеть
Старинная церковь
Старейший городской парк на Северном Кавказе
Описание экскурсии
Знакомство с городом
Во время пешеходной экскурсии вы проникнетесь атмосферой одного из красивейших городов Кавказа, узнаете его многовековую историю и познакомитесь с местным менталитетом. Мы погуляем по набережной Терека и рассмотрим разнообразную архитектуру города. Полюбуемся «сердцем» города — историческим проспектом Мира (Александровский). А еще откроем тайну суннитской мечети, осмотрим старинную церковь и насладимся уютом старейшего городского парка на Северном Кавказе.
Шоу-программа и осетинское застолье
После прогулки вас ждет зажигательная шоу-программа в ресторане: вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами и дегустация национальных блюд. На ужине вы познакомитесь с культурой, кухней и вековыми традициями Осетии-Алании: от мелодий осетинской гармошки до искрометного ритма доули, от кавказской лезгинки до массового аланского танца Симд. И проникнетесь духом кавказского гостеприимства.
Организационные детали
Экскурсию проведет гид-представитель нашей команды. Убедительная просьба не опаздывать к началу. В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть скорректирован.
На экскурсию допускаются дети от 7 лет
Входные билеты и ужин в ресторане входят в стоимость, дополнительных расходов нет
На Аланском вечере вам будут предложены салаты, блюда с мангала, гарниры, национальные блюда и напитки. Меню на ребенка до 18 лет исключает спиртные напитки.
Продолжительность Аланского вечера — с 19:30 до 21:30
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
3000 ₽
Дети до 18 лет
2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана — Организатор во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 часов 10 минут
Провела экскурсии для 9946 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек читать дальшеуменьшить
и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы.
Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
Очень понравился вечер, именно вторая часть. Знакомство с культурой и традициями. По еде не скажу, что было вау. Пироги были вкусными, остальное на 3-4. Ведущий, лезгинка и артисты 👏🔥.
По экскурсии очень хороший гид, но для зимы, нам много 2х часовой экскурсии.
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Гизела
Экскурсия состояла из 2-х частей. Первая-обзорная по знаковым местам города. Часовой перерыв. Вторая часть-встреча в ресторане с отличной программой. Прекрасная организация. Всё понравилось.
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Марина
Здесь уже писали, что разрыв между первой частью и второй минут 50. Он дается для того, чтобы самостоятельно добраться до ресторана. Это единственная неудобность данной экскурсии. В остальном - все прошло читать дальшеуменьшить
очень хорошо и интересно, несмотря на дождь. Я первый раз приехала в город, и экскурсия позволила мне погрузиться в историю, увидеть основные локации старого города и узнать много фактов. Вторая часть - вкусная! (и пироги, и горячее, и вино, осетинское пиво и прочее) и музыкальная (национальные танцы, песни, музыкальные инструменты). Мне все очень понравилось!
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Татьяна
Мероприятие очень атмосферное! Отличный способ прикоснуться к осетинской культуре, если вам посчастливилось хотя бы на короткое время попасть во Владикавказ! Большое спасибо организаторам и ведущим! мы в восторге!
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Наталья
Очень милая девушка - гид, несмотря на плохую погоду и дождь, полностью провела по маршруту. Аланский вечер тоже удался: вкусная еда, занимательная программ и дискотека в завершении
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Надежда
Было весело, атмосферно всем очень понравилось. спасибо большое
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