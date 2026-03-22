Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Мелодии гармошки и ритмы доули, молитвенные тосты, зажигательная лезгинка и ароматные пироги — этот вечер погрузит вас в самое сердце культуры Осетии-Алании! Вы попробуете разнообразные блюда кавказской кухни, узнаете о традициях молитвенного пира, услышите осетинские поэмы и легенды. А после насладитесь шоу-программой с национальными танцами и выступлениями музыкантов.

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Описание экскурсии

Осетинское застолье

В первой части вечера вы познакомитесь с одним из главных аланских ритуалов, молитвенным пиром — кувдом. Это не повседневная трапеза или застолье, а древнее традиционное действо, тонкости которого до сих пор чтят и берегут осетины всех поколений. Во время кувда вы погрузитесь в аланский быт и, конечно, продегустируете блюда осетинской кухни: Уалибах (осетинский пирог с сыром), Цахараджын (осетинский пирог с листьями свеклы) и осетинское пиво.

Аланские танцы и традиционная музыка

После ужина вас ждет зрелищное продолжение вечера. История и культура осетинского народа раскроются через рассказы, молитвенные тосты, поэмы, выступления вокалистов и музыкантов. Вы услышите звуки национальных музыкальных инструментов — от мелодий осетинской гармошки до искрометного ритма доули. Полюбуетесь профессиональным исполнением кавказской лезгинки и традиционного массового аланского танца Симд.

А в финале участников вечера ждет веселая дискотека, где вы сами сможете вдоволь потанцевать.

Организационные детали