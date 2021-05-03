Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией

Познакомиться с осетинскими традициями, кухней, музыкой и танцами в окрестностях Владикавказа

4
1 отзыв
Мелодии гармошки и ритмы доули, молитвенные тосты, зажигательная лезгинка и ароматные пироги — этот вечер погрузит вас в самое сердце культуры Осетии-Алании! Вы попробуете разнообразные блюда кавказской кухни, узнаете о традициях молитвенного пира, услышите осетинские поэмы и легенды.

А после насладитесь шоу-программой с национальными танцами и выступлениями музыкантов.
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией

Что вас ожидает

Осетинское застолье

В первой части вечера вы познакомитесь с одним из главных аланских ритуалов, молитвенным пиром — кувдом. Это не повседневная трапеза или застолье, а древнее традиционное действо, тонкости которого до сих пор чтят и берегут осетины всех поколений. Во время кувда вы погрузитесь в аланский быт и, конечно, продегустируете блюда осетинской кухни.

Аланские танцы и традиционная музыка

После ужина вас ждет зрелищное продолжение вечера. История и культура осетинского народа раскроются через рассказы, молитвенные тосты, поэмы, выступления вокалистов и музыкантов. Вы услышите звуки национальных музыкальных инструментов — от мелодий осетинской гармошки до искрометного ритма доули. Полюбуетесь профессиональным исполнением кавказской лезгинки и традиционного массового аланского танца Симд.

А в финале участников вечера ждет веселая дискотека, где вы сами сможете вдоволь потанцевать.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это вечер с шоу-программой и трансфером. Сопровождение гида не предусмотрено.
  • Продолжительность вечера указана без учета трансфера от Владикавказа и обратно (путь займет около 45 минут в одну сторону)
  • Организованный трансфер от ресторана обратно во Владикавказ — примерно в 21:45
🚩 Начало и место завершения: у гостиницы «Владикавказ»
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алана
Алана
Меня зовут Алана, и мы с командой гидов, влюбленных в свой край, увлеченных историей и традициями наших предков, готовы повести вас за собой. Познакомить с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек и водопадов, открыть перед вами виды, от которых захватывает дух. Мы хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сел, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим ее мы.
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1 реальный отзыв

И
3 мая 2021
Понял, что если бы купил в отеле, а не через ваш сайт Tripster, то это было бы дешевле на 900 руб на человека))). В отеле и у организаторов, стоимость 1850, а у вас 2750))).

А так, сама Программа, конечно здоровская! Пять баллов Fermer!

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