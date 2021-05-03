Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Что вас ожидает

Осетинское застолье

В первой части вечера вы познакомитесь с одним из главных аланских ритуалов, молитвенным пиром — кувдом. Это не повседневная трапеза или застолье, а древнее традиционное действо, тонкости которого до сих пор чтят и берегут осетины всех поколений. Во время кувда вы погрузитесь в аланский быт и, конечно, продегустируете блюда осетинской кухни.

Аланские танцы и традиционная музыка

После ужина вас ждет зрелищное продолжение вечера. История и культура осетинского народа раскроются через рассказы, молитвенные тосты, поэмы, выступления вокалистов и музыкантов. Вы услышите звуки национальных музыкальных инструментов — от мелодий осетинской гармошки до искрометного ритма доули. Полюбуетесь профессиональным исполнением кавказской лезгинки и традиционного массового аланского танца Симд.

А в финале участников вечера ждет веселая дискотека, где вы сами сможете вдоволь потанцевать.

Организационные детали