Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
Познакомиться с осетинскими традициями, кухней, музыкой и танцами во Владикавказе
Мелодии гармошки и ритмы доули, молитвенные тосты, зажигательная лезгинка и ароматные пироги — этот вечер погрузит вас в самое сердце культуры Осетии-Алании! Вы попробуете разнообразные блюда кавказской кухни, узнаете о традициях молитвенного пира, услышите осетинские поэмы и легенды. А после насладитесь шоу-программой с национальными танцами и выступлениями музыкантов.
В первой части вечера вы познакомитесь с одним из главных аланских ритуалов, молитвенным пиром — кувдом. Это не повседневная трапеза или застолье, а древнее традиционное действо, тонкости которого до сих пор чтят и берегут осетины всех поколений. Во время кувда вы погрузитесь в аланский быт и, конечно, продегустируете блюда осетинской кухни: Уалибах (осетинский пирог с сыром), Цахараджын (осетинский пирог с листьями свеклы) и осетинское пиво.
Аланские танцы и традиционная музыка
После ужина вас ждет зрелищное продолжение вечера. История и культура осетинского народа раскроются через рассказы, молитвенные тосты, поэмы, выступления вокалистов и музыкантов. Вы услышите звуки национальных музыкальных инструментов — от мелодий осетинской гармошки до искрометного ритма доули. Полюбуетесь профессиональным исполнением кавказской лезгинки и традиционного массового аланского танца Симд.
А в финале участников вечера ждет веселая дискотека, где вы сами сможете вдоволь потанцевать.
Организационные детали
В новогодние праздники предусмотрено специальное предложение, детали — в переписке
Обратите внимание: это вечер с шоу-программой. Сопровождение гида не предусмотрено.
В стоимость включен ужин из 3 блюд и дегустация 2 пирогов (по 1 кусочку 110 гр. каждого) и пива (150 мл.)
На экскурсию допускаются дети от 7 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
2600 ₽
Дети до 17 лет
2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В ресторане «Старый замок»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана — Организатор во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 9856 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек читать дальшеуменьшить
и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы.
Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 130 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
107
4
10
3
6
2
2
1
5
И
Ищенко
Дата посещения: 22 мар 2026
Спасибо, отличное мероприятие! Артисты прекрасно работают! Ведущий выше всяких похвал👍. Вкусный ужин. Единственное, что хорошо бы учесть на будущее - ставить напитки порционно, вино сразу наливать в бокалы, а то не все гости понимают, что это нужно разделить на всех поровну и могут быть не очень приятные ситуации
Вам был полезен этот отзыв?
Александра
Мероприятие очень интересное. Ведущий хороший и пел песни, танцоры танцевали традиционные танцы в красивых костюмах и играли на инструментах, благодаря этому знакомство с традициями прошло успешно и легко, еда и напитки понравились, было вкусно и весело
Вам был полезен этот отзыв?
Мара
Народ! Это просто бомба! Вечер замечательный!! Шикарные артисты, великолепный тамада и певец! Диджей - заслуженный артист Северной Осетии! Так завёл всех гостей, что забыли про еду и начали танцевать. Ужин читать дальшеуменьшить
был хорошим, но мы многие не съели все. Поиграли, перезнакомились. Аланцы, вот такие мероприятия так раскрывают ваш народ и страну и люди понесут эти впечатления дальше. Мероприятие просто бомба!! Огромное спасибо организаторам поварам, артистам!! Вы лучшие!!! В основном, снимала видео. А здесь его не поставишь. Жаль…
Вам был полезен этот отзыв?
Эльвира
вечер прекрасный! ведущий шикарный. было достаточно много людей. шикарные танцы, очень понравилось выступление на национальных музыкальных инструментах. атмосфера прекрасная похожа на большой семейный праздник 🥂. благодарим вас за организацию!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Все прошло супер. Очень понравилось, рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Все просто супер. Ведущий огонь. Шикарный голос,и пел и танцевал. Интересно рассказывал про обычаи и традиции. Все интересно и весело. Всем рекомендую,не пожалеете. И ребята организаторы и танцоры все просто молодцы.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владикавказа
Похожие экскурсии на «Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией»