Т Татьяна «Аланский вечер»: этно-программа с ужином и обзорной экскурсией (на выбор)

Ужин с этно-программой выше всяческих похвал, и покормили вкусно, и программа вечера была насыщенной и интересной. Отдельная благодарность ведущему.

Экскурсия очень интересная, хотя у экскурсовода не было микрофона и часть информации прошла мимо наших ушей.

А вот организация мероприятия немного испортила впечатление. Рекомендую экскурсию и ужин бронировать отдельно в разные дни. Экскурсия закончилась в 18:00, а ужин начался только в 19:30, о чём нас не предупредили. Гулять по вечернему, зимнему городу 3,5 часа было не очень комфортно.

Лучше пойти на экскурсию днём, когда ещё светло и тепло. Жаль, что нет оценки 4 с плюсом.

В Владимир «Аланский вечер»: этно-программа с ужином и обзорной экскурсией (на выбор) Ведущий вечера был великолепен, остроумно и со смыслом рассказал об обычаях и традициях осетинского народа, прекрасно пел. Музыканты и танцоры выкладывались полностью, ярко. Кухня сытная. Вино - «на любителя», но продегустировать хотелось.

Это обязательное мероприятие при посещении Осетии. Обязательное!

Ю Юрий Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией впечатления, мы много узнали о традициях и культуре за застольем на Аланском вечере. С таким прекрасным и зажигающим ведущим как у нас был на вечере, нам не было скучно, все шутили, смотрели на зажигательные Аланские выступления местных коллективов, участвовали в конкурсах, танцевали, пробовали вкусные национальные блюда и местные напитки. Спасибо большое организаторам вечера, мы всем обязательно рекомендуем сюда попасть и насладиться теплой атмасферой Аланского вечера! Это был незабываемый вечер с кавказкими танцами, национальными блюдами, доброй и располагающей атмосферой, этот вечер подарил нам много эмоций, новые

В Виктор Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией Мы сегодня шикарно провели время! С утра до вечера была Дигория!!! А наш вечер продлился и был великолепен в ресторане старый замок!!! Но все закончилось очень быстро! Хотелось бы подольше!

И Ирина «Аланский вечер»: этно-программа с ужином и обзорной экскурсией (на выбор) Очень интересная программа. Ведущий супер. Национальные танцы были бесподобны. Вечер прошел на ура. Спасибо большое!!!!

В Варвара «Аланский вечер»: этно-программа с ужином и обзорной экскурсией (на выбор) Отличная пешая экскурсия, гид -умница, глубокое погружение в историю города! Программа в ресторане отличная! Ведущий зарядил отличным настроением, прекрасный ужин, вино, танцы, музыкальная программа, знакомство с традициями Алании. В общем, 100% -я рекомендация

В Виталий «Аланский вечер»: этно-программа с ужином и обзорной экскурсией (на выбор) Мероприятие прошло на высоком уровне, в располагающей атмосфере. Динамичный ведущий, превосходный танцевальный коллектив, замечательные музыканты и, что немаловажно, вкусное угощение. Люля-кебаб, куриный шашлык, овощи, пироги, домашнее вино, пиво и лимонады местного производства!

С Светлана Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией Аланский вечер обязателен для тех, кто в Осетии впервые. Ведущий Феликс в полной мере продемонстрировал, как культурно могут отдыхать настоящие осетины и их гости! Благодарим за прекрасную организацию мероприятия!