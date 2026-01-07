Мои заказы

Развлечения во Владикавказе

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» во Владикавказе, цены от 2400 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
2 часа
116 отзывов
Билеты
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
Познакомиться с осетинскими традициями, кухней, музыкой и танцами во Владикавказе
Начало: В ресторане «Старый замок»
30 янв в 19:30
6 фев в 19:30
2400 ₽ за билет
Главное в Осетии, мастер-класс и музыкальный бонус
Джиппинг
На машине
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в Осетии, мастер-класс и музыкальный бонус
Захватывающее путешествие по Осетии с мастер-классом по выпечке пирогов и эксклюзивным музыкальным выступлением
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
21 000 ₽ за всё до 4 чел.
«Аланский вечер»: этно-программа с ужином и обзорной экскурсией (на выбор)
Пешая
2 часа
267 отзывов
Групповая
«Аланский вечер»: этно-программа с ужином и обзорной экскурсией (на выбор)
Ощутите атмосферу осетинского застолья с танцами и песнями. Вечер начнется с обзорной экскурсии по Владикавказу и завершится ужином
Расписание: См. в расписании
2400 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 января 2026
    «Аланский вечер»: этно-программа с ужином и обзорной экскурсией (на выбор)
    Жаль, что нет оценки 4 с плюсом.
    Ужин с этно-программой выше всяческих похвал, и покормили вкусно, и программа вечера была насыщенной
    и интересной. Отдельная благодарность ведущему.
    Экскурсия очень интересная, хотя у экскурсовода не было микрофона и часть информации прошла мимо наших ушей.
    А вот организация мероприятия немного испортила впечатление. Рекомендую экскурсию и ужин бронировать отдельно в разные дни. Экскурсия закончилась в 18:00, а ужин начался только в 19:30, о чём нас не предупредили. Гулять по вечернему, зимнему городу 3,5 часа было не очень комфортно.
  • В
    Владимир
    17 ноября 2025
    «Аланский вечер»: этно-программа с ужином и обзорной экскурсией (на выбор)
    Ведущий вечера был великолепен, остроумно и со смыслом рассказал об обычаях и традициях осетинского народа, прекрасно пел. Музыканты и танцоры выкладывались полностью, ярко. Кухня сытная. Вино - «на любителя», но продегустировать хотелось.
    Это обязательное мероприятие при посещении Осетии. Обязательное!
  • Ю
    Юрий
    12 ноября 2025
    Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
    Это был незабываемый вечер с кавказкими танцами, национальными блюдами, доброй и располагающей атмосферой, этот вечер подарил нам много эмоций, новые
    впечатления, мы много узнали о традициях и культуре за застольем на Аланском вечере. С таким прекрасным и зажигающим ведущим как у нас был на вечере, нам не было скучно, все шутили, смотрели на зажигательные Аланские выступления местных коллективов, участвовали в конкурсах, танцевали, пробовали вкусные национальные блюда и местные напитки. Спасибо большое организаторам вечера, мы всем обязательно рекомендуем сюда попасть и насладиться теплой атмасферой Аланского вечера!

  • В
    Виктор
    3 ноября 2025
    Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
    Мы сегодня шикарно провели время! С утра до вечера была Дигория!!! А наш вечер продлился и был великолепен в ресторане старый замок!!! Но все закончилось очень быстро! Хотелось бы подольше!
  • И
    Ирина
    30 октября 2025
    «Аланский вечер»: этно-программа с ужином и обзорной экскурсией (на выбор)
    Очень интересная программа. Ведущий супер. Национальные танцы были бесподобны. Вечер прошел на ура. Спасибо большое!!!!
  • В
    Варвара
    30 октября 2025
    «Аланский вечер»: этно-программа с ужином и обзорной экскурсией (на выбор)
    Отличная пешая экскурсия, гид -умница, глубокое погружение в историю города! Программа в ресторане отличная! Ведущий зарядил отличным настроением, прекрасный ужин, вино, танцы, музыкальная программа, знакомство с традициями Алании. В общем, 100% -я рекомендация
  • В
    Виталий
    22 октября 2025
    «Аланский вечер»: этно-программа с ужином и обзорной экскурсией (на выбор)
    Мероприятие прошло на высоком уровне, в располагающей атмосфере. Динамичный ведущий, превосходный танцевальный коллектив, замечательные музыканты и, что немаловажно, вкусное угощение. Люля-кебаб, куриный шашлык, овощи, пироги, домашнее вино, пиво и лимонады местного производства!
  • С
    Светлана
    18 октября 2025
    Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
    Аланский вечер обязателен для тех, кто в Осетии впервые. Ведущий Феликс в полной мере продемонстрировал, как культурно могут отдыхать настоящие осетины и их гости! Благодарим за прекрасную организацию мероприятия!
  • О
    Оксана
    18 октября 2025
    Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
    Всем советую сходить.
    Отличный получился вечер!
    Феликс хорошо держит аудиторию, красиво поет.
    Артисты выступали с душой и очень профессионально.
    Нам повезло и с гостями - соседи по столу были очень активные и доброжелательные.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией;
  2. Главное в Осетии, мастер-класс и музыкальный бонус;
  3. «Аланский вечер»: этно-программа с ужином и обзорной экскурсией (на выбор).
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Кармадонское ущелье;
  2. Аланский монастырь;
  3. Даргавс;
  4. Мидаграбинские водопады;
  5. Крепость Дзивгис;
  6. Фиагдон;
  7. Кадаргаванский каньон;
  8. Каньон Ахсинта;
  9. Алагирское ущелье;
  10. Цейское ущелье.
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в январе 2026
Сейчас во Владикавказе в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 2400 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 384 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
