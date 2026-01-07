Билеты
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
Познакомиться с осетинскими традициями, кухней, музыкой и танцами во Владикавказе
Начало: В ресторане «Старый замок»
30 янв в 19:30
6 фев в 19:30
2400 ₽ за билет
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в Осетии, мастер-класс и музыкальный бонус
Захватывающее путешествие по Осетии с мастер-классом по выпечке пирогов и эксклюзивным музыкальным выступлением
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
21 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
«Аланский вечер»: этно-программа с ужином и обзорной экскурсией (на выбор)
Ощутите атмосферу осетинского застолья с танцами и песнями. Вечер начнется с обзорной экскурсии по Владикавказу и завершится ужином
Расписание: См. в расписании
2400 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 января 2026Жаль, что нет оценки 4 с плюсом.
Ужин с этно-программой выше всяческих похвал, и покормили вкусно, и программа вечера была насыщенной
- ВВладимир17 ноября 2025Ведущий вечера был великолепен, остроумно и со смыслом рассказал об обычаях и традициях осетинского народа, прекрасно пел. Музыканты и танцоры выкладывались полностью, ярко. Кухня сытная. Вино - «на любителя», но продегустировать хотелось.
Это обязательное мероприятие при посещении Осетии. Обязательное!
- ЮЮрий12 ноября 2025Это был незабываемый вечер с кавказкими танцами, национальными блюдами, доброй и располагающей атмосферой, этот вечер подарил нам много эмоций, новые
- ВВиктор3 ноября 2025Мы сегодня шикарно провели время! С утра до вечера была Дигория!!! А наш вечер продлился и был великолепен в ресторане старый замок!!! Но все закончилось очень быстро! Хотелось бы подольше!
- ИИрина30 октября 2025Очень интересная программа. Ведущий супер. Национальные танцы были бесподобны. Вечер прошел на ура. Спасибо большое!!!!
- ВВарвара30 октября 2025Отличная пешая экскурсия, гид -умница, глубокое погружение в историю города! Программа в ресторане отличная! Ведущий зарядил отличным настроением, прекрасный ужин, вино, танцы, музыкальная программа, знакомство с традициями Алании. В общем, 100% -я рекомендация
- ВВиталий22 октября 2025Мероприятие прошло на высоком уровне, в располагающей атмосфере. Динамичный ведущий, превосходный танцевальный коллектив, замечательные музыканты и, что немаловажно, вкусное угощение. Люля-кебаб, куриный шашлык, овощи, пироги, домашнее вино, пиво и лимонады местного производства!
- ССветлана18 октября 2025Аланский вечер обязателен для тех, кто в Осетии впервые. Ведущий Феликс в полной мере продемонстрировал, как культурно могут отдыхать настоящие осетины и их гости! Благодарим за прекрасную организацию мероприятия!
- ООксана18 октября 2025Всем советую сходить.
Отличный получился вечер!
Феликс хорошо держит аудиторию, красиво поет.
Артисты выступали с душой и очень профессионально.
Нам повезло и с гостями - соседи по столу были очень активные и доброжелательные.
