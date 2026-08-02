Алана проводит ещё 2 экскурсии

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Щербакова По - моему результат стоит усилий и подъёмов. Спасибо гиду за неравнодушие и доставленные удовольствие +8 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Таня читать дальше уменьшить офигенный гид. красота неимоверная! на канатке можно взять напрокат покрывало. и желательно использовать солнцезащитный крем. в кафе кормят очень вкусно: лывжа, национальный суп- бульон с мясом, картошкой, морковью и зеленью; 2 куска осетинских пирогов: с сыром и мясом это наша вторая экскурсия. к сожалению, приезжали лишь на 5 дней, но в дороге слышала, что люди заказали у Аланы по 4 экскурсии. все было идеально: комфортабельный минивэн, опытный водитель, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Гудкова Интересная познавательная экскурсия. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Отличная экскурсия, маршрут просто прекрасный! У нас был экскурсовод Марат, все рассказал, показал много красивых мест. Помимо Цейского ущелья, где много туристов, провел нас к леднику, там мы насладились красотами ледника, пешком может чуть сложновато, но оно того стоит! виды просто прекрасные, канатную дорогу тоже стоит выделить, открываются виды на горы что туда что обратно, нам все понравилось, советую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Илона Уже вторую зиму с экскурсоводом Нодаром мы съездили в заснеженные горы! В прошлом году была чудесная экскурсия в Кармадонское ущелье и Даргавс, а в этом мы посетили чудесный Цей! Всю дорогу Нодар рассказывал о своем любимом крае, о ее истории, традициях, культуре! Дорогая приятная, везде асфальт, остановка на обед с традиционными блюдами! Эксккрсией довольна, смело рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет