Алана проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Наш маршрут пройдет по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье и охватит самые живописные и значимые уголки региона. Среди них:

Памятник Ныхас Уастырджи — крупнейший конный памятник в мире! Вы познакомитесь с героем Нартского эпоса, покровителем путников и воинов.

— крупнейший конный памятник в мире! Вы познакомитесь с героем Нартского эпоса, покровителем путников и воинов. Пещера и святилище Сау Барага : обсудим предания и поверья, с давних пор окружающие образ Черного всадника.

: обсудим предания и поверья, с давних пор окружающие образ Черного всадника. Цейское ущелье , или Цейская подкова: священное для осетин место. Здесь находится одно из самых значимых культовых сооружений региона — древнеаланское святилище Реком. Вы влюбитесь ❤️ в панорамы этого заповедного уголка Кавказа и узнаете, что символизирует фигура покровителя Афсати на въезде в ущелье.

, или Цейская подкова: священное для осетин место. Здесь находится одно из самых значимых культовых сооружений региона — древнеаланское святилище Реком. Вы влюбитесь ❤️ в панорамы этого заповедного уголка Кавказа и узнаете, что символизирует фигура покровителя Афсати на въезде в ущелье. Гора Монах — неподвижный и суровый хранитель Цея. Мы расскажем колоритную легенду о монахе, который обещал отловить тура с золотыми рогами.

— неподвижный и суровый хранитель Цея. Мы расскажем колоритную легенду о монахе, который обещал отловить тура с золотыми рогами. Сказский ледник , к которому мы поднимемся по канатной дороге. Вы увидите ледяной грот, откуда вырывается неудержимая горная река Сказдон, и насладитесь силой стихии.

, к которому мы поднимемся по канатной дороге. Вы увидите ледяной грот, откуда вырывается неудержимая горная река Сказдон, и насладитесь силой стихии. Нузальская часовня — наследие средневековой Алании, секреты которого еще не раскрыты до конца. Мы поговорим о некоторых из них.

— наследие средневековой Алании, секреты которого еще не раскрыты до конца. Мы поговорим о некоторых из них. Памятник Братьям Газдановым: на обратном пути остановимся у пронзительного обелиска в селении Дзуарикау и вспомним о погибших в Великой Отечественной войне.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном автобусе 🚌 или минивэне в группе до 20 человек.

Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В зависимости от погодных условий в день экскурсии 🧭 и по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован

Что входит в стоимость, а что — нет