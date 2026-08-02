Алана проводит ещё 2 экскурсии

В этом путешествии соединились главные места притяжения Кавказа: выразительные горные пейзажи, бурные реки, древние святилища и историческое наследие Осетии.
Вы исследуете Цейское ущелье, на подъемнике заберетесь на вершину Сказского ледника, а также откроете секреты горы Монах и всадника Уастырджи.
Вы исследуете Цейское ущелье, на подъемнике заберетесь на вершину Сказского ледника, а также откроете секреты горы Монах и всадника Уастырджи.
Описание экскурсии
Наш маршрут пройдет по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье. Она с древнейших времен играла важную роль в связях севера и юга Кавказа. Маршрут охватит самые живописные и значимые уголки региона. Среди них:
- Памятник Ныхас Уастырджи — крупнейший конный памятник в мире! Вы познакомитесь с героем Нартского эпоса, покровителем путников и воинов
- Цейское ущелье, или Цейская подкова: священное для осетин место. Здесь даже воздух другой! Ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живого в этом красивейшем уголке Кавказа
- Гора Монах — неподвижный и суровый хранитель Цея. Мы расскажем колоритную легенду о монахе, который обещал отловить тура с золотыми рогами
- Сказский ледник, к которому мы поднимемся по канатной дороге. Вы увидите ледяной грот, откуда вырывается неудержимая горная река Сказдон, и насладитесь силой стихии
- Мамисонское ущелье — раньше здесь проходила военно-осетинская дорога и сохранились боевые, жилые башни и целые укреплённые комплексы средневековых поселений горцев. Узнаем о поселениях ущелья: Лисри, Тиб, Тли, Калак, Згил (с 06.04)
- Памятник Братьям Газдановым: на обратном пути остановимся у пронзительного обелиска в селении Дзуарикау и вспомним о погибших в Великой Отечественной войне
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном автобусе или минивэне в группе до 18 человек
- В зависимости от погодных условий в день экскурсии и по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован
- На экскурсию допускаются дети от 7 лет
- Пожалуйста, соблюдайте правила дресс-кода: закрытая одежда (брюки, платье или юбка ниже колен, кофта, футболка с закрытыми плечами), мужчинам не следует надевать шорты
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Дополнительно оплачивается обед по сет-меню (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными на месте)
- Билет на канатно-кресельный подъемник — 1000 ₽ за чел.
- Обратите внимание: покупка сувениров и траты в магазинчиках в горах оплачиваются только наличными
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|2700 ₽
|Дети до 12 лет
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Владикавказ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана — Организатор во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 9871 туриста
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 124 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
По - моему результат стоит усилий и подъёмов. Спасибо гиду за неравнодушие и доставленные удовольствие
+8
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Т
это наша вторая экскурсия. к сожалению, приезжали лишь на 5 дней, но в дороге слышала, что люди заказали у Аланы по 4 экскурсии. все было идеально: комфортабельный минивэн, опытный водитель,
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Г
Интересная познавательная экскурсия.
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О
Отличная экскурсия, маршрут просто прекрасный! У нас был экскурсовод Марат, все рассказал, показал много красивых мест. Помимо Цейского ущелья, где много туристов, провел нас к леднику, там мы насладились красотами ледника, пешком может чуть сложновато, но оно того стоит! виды просто прекрасные, канатную дорогу тоже стоит выделить, открываются виды на горы что туда что обратно, нам все понравилось, советую!
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Уже вторую зиму с экскурсоводом Нодаром мы съездили в заснеженные горы! В прошлом году была чудесная экскурсия в Кармадонское ущелье и Даргавс, а в этом мы посетили чудесный Цей! Всю дорогу Нодар рассказывал о своем любимом крае, о ее истории, традициях, культуре! Дорогая приятная, везде асфальт, остановка на обед с традиционными блюдами! Эксккрсией довольна, смело рекомендую!
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М
Дата посещения: 31 июл 2025
Спасибо большое за прекрасную экскурсию!!! Все было очень комфортно.Прекрасный гид Марат очень интересно вел экскурсию! Увлекательно разсказывая об истории Осетии с древности и до современности.Прекрасные места,очаровательная природа,источники. Очень вкусный обед.Вообщем все понравилось.
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