Алана проводит ещё 2 экскурсии

Наш маршрут пройдет по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье и охватит самые живописные и значимые уголки региона. Среди них:
Памятник Ныхас Уастырджи — крупнейший конный памятник в мире! Вы познакомитесь с героем Нартского эпоса, покровителем путников и воинов.
Пещера и святилище Сау Барага: обсудим предания и поверья, с давних пор окружающие образ Черного всадника.
Цейское ущелье, или Цейская подкова: священное для осетин место. Здесь находится одно из самых значимых культовых сооружений региона — древнеаланское святилище Реком. Вы влюбитесь ❤️ в панорамы этого заповедного уголка Кавказа и узнаете, что символизирует фигура покровителя Афсати на въезде в ущелье.
Гора Монах — неподвижный и суровый хранитель Цея. Мы расскажем колоритную легенду о монахе, который обещал отловить тура с золотыми рогами.
Сказский ледник, к которому мы поднимемся по канатной дороге. Вы увидите ледяной грот, откуда вырывается неудержимая горная река Сказдон, и насладитесь силой стихии.
Нузальская часовня — наследие средневековой Алании, секреты которого еще не раскрыты до конца. Мы поговорим о некоторых из них.
Памятник Братьям Газдановым: на обратном пути остановимся у пронзительного обелиска в селении Дзуарикау и вспомним о погибших в Великой Отечественной войне.
Организационные детали
Как проходит экскурсия ⛳
Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном автобусе 🚌 или минивэне в группе до 20 человек.
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В зависимости от погодных условий в день экскурсии 🧭 и по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован
Что входит в стоимость, а что — нет
В стоимость включен легкий обед или организация пикник-ланча в горах ⛰️
Дополнительно оплачивается билет 🎫 на канатно-кресельный подъемник — около 300 руб. с чел.
Обратите внимание: покупка сувениров и траты в магазинчиках в горах ⛰️ оплачиваются только наличными
Начало и место завершения
🚩 у гостиницы «Владикавказ»
Экскурсия проводится в воскресенье в 08:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Алана, и мы с командой гидов, влюбленных в свой край, увлеченных историей и традициями наших предков, готовы повести вас за собой. Познакомить с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек и водопадов, открыть перед вами виды, от которых захватывает дух. Мы хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сел, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим ее мы.