Алана проводит ещё 2 экскурсии

Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья

Открыть один из красивейших горных районов Осетии и познакомиться с аланской культурой

Алана
Алана – представитель из Владикавказа
В этом путешествии соединились главные места притяжения Кавказа: выразительные горные пейзажи, бурные реки, древние святилища и историческое наследие Осетии.

В группе до 20 человек вы исследуете Цейское ущелье, на подъемнике заберетесь на вершину Сказского ледника, а также откроете секреты горы ⛰️ Монах, всадника Уастырджи и средневековой Нузальской часовни.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 850 ₽ за человека

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Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья

Что вас ожидает

Наш маршрут пройдет по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье и охватит самые живописные и значимые уголки региона. Среди них:

  • Памятник Ныхас Уастырджи — крупнейший конный памятник в мире! Вы познакомитесь с героем Нартского эпоса, покровителем путников и воинов.
  • Пещера и святилище Сау Барага: обсудим предания и поверья, с давних пор окружающие образ Черного всадника.
  • Цейское ущелье, или Цейская подкова: священное для осетин место. Здесь находится одно из самых значимых культовых сооружений региона — древнеаланское святилище Реком. Вы влюбитесь ❤️ в панорамы этого заповедного уголка Кавказа и узнаете, что символизирует фигура покровителя Афсати на въезде в ущелье.
  • Гора Монах — неподвижный и суровый хранитель Цея. Мы расскажем колоритную легенду о монахе, который обещал отловить тура с золотыми рогами.
  • Сказский ледник, к которому мы поднимемся по канатной дороге. Вы увидите ледяной грот, откуда вырывается неудержимая горная река Сказдон, и насладитесь силой стихии.
  • Нузальская часовня — наследие средневековой Алании, секреты которого еще не раскрыты до конца. Мы поговорим о некоторых из них.
  • Памятник Братьям Газдановым: на обратном пути остановимся у пронзительного обелиска в селении Дзуарикау и вспомним о погибших в Великой Отечественной войне.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном автобусе 🚌 или минивэне в группе до 20 человек.
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В зависимости от погодных условий в день экскурсии 🧭 и по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включен легкий обед или организация пикник-ланча в горах ⛰️
  • Дополнительно оплачивается билет 🎫 на канатно-кресельный подъемник — около 300 руб. с чел.
  • Обратите внимание: покупка сувениров и траты в магазинчиках в горах ⛰️ оплачиваются только наличными
Начало и место завершения
🚩 у гостиницы «Владикавказ»
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья

Экскурсия проводится в воскресенье в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алана
Алана
Меня зовут Алана, и мы с командой гидов, влюбленных в свой край, увлеченных историей и традициями наших предков, готовы повести вас за собой. Познакомить с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек и водопадов, открыть перед вами виды, от которых захватывает дух. Мы хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сел, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим ее мы.
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