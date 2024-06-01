1 чел.
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Билеты
2 часа
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией в Владикавказе
Погрузитесь в культуру Осетии-Алании с этническим шоу, ужином и дегустацией. Насладитесь музыкой, танцами и блюдами кавказской кухни
Начало: У гостиницы «Кадгарон»
«В первой части вечера вы познакомитесь с одним из главных аланских ритуалов, молитвенным пиром — кувдом»
12 июня в 19:30
14 июня в 19:30
2 200₽ за билет
Индивидуальная
7 часов
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию: уникальные места и истории
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии: от древних крепостей до высокогорных монастырей и уникальных природных памятников
Начало: Владикавказ
«Башня Курта и Тага — вы услышите историю ссоры двух братьев и их примирения на закате лет»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистический вечерний Владикавказ
Начало: Площадь Штыба
«Вечерняя прогулка с историями и легендами по Владикавказу включает самые интересные и мистические места центральной части города и длится от 2 до 3 часов»
Сегодня в 20:30
Завтра в 18:30
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Билеты
2 часа
«Аланский вечер» в Владикавказе: шоу, танцы и традиционный ужин
Приглашаем на уникальное мероприятие, где каждый гость становится частью осетинской культуры
Начало: Гостиница «Кадгарон», ул. Маркова, 20А
«Шоу-программа представит захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, большим выбором качественных кавказских блюд и дегустацией национальной кухни»
Расписание: См. в расписании
12 июня в 19:30
14 июня в 19:30
2 200₽ за билет
Индивидуальная
8 часов
Ночной Грозный
Начало: Любое в Владикавказе
Расписание: 14:00-20:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия1 июня 2024Посетили данное мероприятие 31.05.24. Очень остались довольны. Шоу программа замечательная. Еды на столах достаточно было. Всё очень вкусно. Однозначно советую посетить.
- ЕЕвгения26 мая 2024Спасибо огромное Завену за увлекательный вечер! Очень интересный рассказчик, гладезь знаний! Человек влюбленный в историю, но не просто прочитал и
- ССветлана16 мая 2024Шоу замечательное. Ведущий с красивым голосом. Еды достаточно.
- ААнна16 мая 2024Спасибо, всё прошло отлично. Спасибо большое организаторам за прошедший вечер.
- ААртем13 мая 2024Очень компактный и в то же время с довольно большим погружением в культуру вечер. Зажигательные танцы, интересный ведущий и комфортная
- AAnton4 мая 2024Совершенно замечательный маршрут и неописуемые красоты! С Вячеславом путешествовать было очень комфортно, ни малейших нареканий. Всем крайне рекомендую!
- ССветлана3 мая 2024Побывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем же местам, где бродили и
- ДДенис20 апреля 2024Завен, человек всей душой любящий свой город и свою профессию - а, значит, и гид отличный! Экскурсия очень понравилась - интересный маршрут, энциклопедические знания, поданные в простой и доступной форме! В следующий приезд однозначно обратимся к нему за другими экскурсиями.
- ДДарья8 апреля 2024Все было очень классно, очень многое узнали и увидели 🌟
- ттатьяна16 марта 2024Очень понравилось. Компетентный, располагающий, тактичный, пунктуальный профессиональный. Машина интересная, комфорт и проходимость. 5 пассажиров кроме водителя! Без проблем доберетесь туда,
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Вечерние»
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