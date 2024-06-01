Вечерние экскурсии Владикавказа

Найдено 5 экскурсий в категории «Вечерние» во Владикавказе, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
Билеты
2 часа
54 отзыва
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией в Владикавказе
Погрузитесь в культуру Осетии-Алании с этническим шоу, ужином и дегустацией. Насладитесь музыкой, танцами и блюдами кавказской кухни
Начало: У гостиницы «Кадгарон»
«В первой части вечера вы познакомитесь с одним из главных аланских ритуалов, молитвенным пиром — кувдом»
12 июня в 19:30
14 июня в 19:30
2 200 за билет
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию: уникальные места и истории
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии: от древних крепостей до высокогорных монастырей и уникальных природных памятников
Начало: Владикавказ
«Башня Курта и Тага — вы услышите историю ссоры двух братьев и их примирения на закате лет»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Мистический вечерний Владикавказ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Мистический вечерний Владикавказ
Начало: Площадь Штыба
«Вечерняя прогулка с историями и легендами по Владикавказу включает самые интересные и мистические места центральной части города и длится от 2 до 3 часов»
Сегодня в 20:30
Завтра в 18:30
от 4 000 за всё до 10 чел.
«Аланский вечер» - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
128 отзывов
«Аланский вечер» в Владикавказе: шоу, танцы и традиционный ужин
Приглашаем на уникальное мероприятие, где каждый гость становится частью осетинской культуры
Начало: Гостиница «Кадгарон», ул. Маркова, 20А
«Шоу-программа представит захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, большим выбором качественных кавказских блюд и дегустацией национальной кухни»
Расписание: См. в расписании
12 июня в 19:30
14 июня в 19:30
2 200 за билет
Ночной Грозный
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Ночной Грозный
Начало: Любое в Владикавказе
Расписание: 14:00-20:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
20 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
    Посетили данное мероприятие 31.05.24. Очень остались довольны. Шоу программа замечательная. Еды на столах достаточно было. Всё очень вкусно. Однозначно советую посетить.
  • Е
    Евгения
    26 мая 2024
    Мистический вечерний Владикавказ
    Спасибо огромное Завену за увлекательный вечер! Очень интересный рассказчик, гладезь знаний! Человек влюбленный в историю, но не просто прочитал и
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    вещает, а изучает и ищет подтверждения разным теориям и версиям. Однозначно рекомендую, Завен смог влюбить во Владикавказ за пару часов ❤️

  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
    Шоу замечательное. Ведущий с красивым голосом. Еды достаточно.
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
    Спасибо, всё прошло отлично. Спасибо большое организаторам за прошедший вечер.
  • А
    Артем
    13 мая 2024
    «Аланский вечер» - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином
    Очень компактный и в то же время с довольно большим погружением в культуру вечер. Зажигательные танцы, интересный ведущий и комфортная
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    обстановка. Для начала знакомства с Осетией - идеально. Относительно еды - ничего лишнего, голодными не уйдете. При желании можно сделать дополнительный заказ. Рекомендуем!

  • A
    Anton
    4 мая 2024
    На внедорожнике в загадочную Северную Осетию
    Совершенно замечательный маршрут и неописуемые красоты! С Вячеславом путешествовать было очень комфортно, ни малейших нареканий. Всем крайне рекомендую!
  • С
    Светлана
    3 мая 2024
    Мистический вечерний Владикавказ
    Побывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем же местам, где бродили и
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    днëм… Но сколько же всего не заметили / пропустили / не обратили внимания! Особо интересно было слушать истории рождения и жизни людей и зданий восхитившего всех нас Владикавказа, ведь именно из них складывается история города и страны в целом. Как же приятно слушать человека увлечëнного, обладающего таким широким кругом знаний: и культура, и традиции, и литература, и мистические совпадения, и история - всë было предметом нашей беседы. Действительно для Завена не было тем, на которые он не смог бы сказать чего-либо интересного. Особо стоит отметить, насколько гид сумел простимулировать внимание слушателей: объявленный конкурс на правильные ответы заставляет нас, слушателей Завена, спорить до сих пор: кто же победил?!. . Следующая группа будет обязательно с ним! Всем рекомендуем!

    Побывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем жеПобывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем жеПобывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем жеПобывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем жеПобывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем жеПобывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем жеПобывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем жеПобывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем же
  • Д
    Денис
    20 апреля 2024
    Мистический вечерний Владикавказ
    Завен, человек всей душой любящий свой город и свою профессию - а, значит, и гид отличный! Экскурсия очень понравилась - интересный маршрут, энциклопедические знания, поданные в простой и доступной форме! В следующий приезд однозначно обратимся к нему за другими экскурсиями.
  • Д
    Дарья
    8 апреля 2024
    На внедорожнике в загадочную Северную Осетию
    Все было очень классно, очень многое узнали и увидели 🌟
  • т
    татьяна
    16 марта 2024
    На внедорожнике в загадочную Северную Осетию
    Очень понравилось. Компетентный, располагающий, тактичный, пунктуальный профессиональный. Машина интересная, комфорт и проходимость. 5 пассажиров кроме водителя! Без проблем доберетесь туда,
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    куда даже ножками не дойдешь. . Прекрасная речь литературная, тембр голоса будоражит, надо услышать;) Безупречная организация тура. Всегда все везде заранее без ожидания. Виды, еда, ррромантика! Выше наших ожиданий получилось путешествие. Много разных туров есть! От дней до недель. Весь Кавказ, Элиста, Грузия. Вообще ни о чем думать не надо. Полное обеспечение;) Мы записались на июнь;)

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Вечерние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
  2. На внедорожнике в загадочную Северную Осетию
  3. Мистический вечерний Владикавказ
  4. «Аланский вечер» - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином
  5. Ночной Грозный
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
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