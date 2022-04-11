Арт-путешествие в Верхний Згид из Владикавказа

Посетить поселок-призрак, овладеть азами акриловой живописи и устроить пикник в горах

Индивидуальная
Это приключение идеально подойдет и креативным путешественникам, и тем, кто давно хотел, но боялся нащупать в себе творческую жилку! Будем погружаться в историю и быт Северной Осетии, любоваться видами Алагирского ущелья и исследовать Верхний Згид.

А в высшей точке маршрута устроим арт-пикник: перенесем на холст горный пейзаж и насладимся вином с фруктами.
Арт-путешествие в Верхний Згид из Владикавказа
Арт-путешествие в Верхний Згид из Владикавказа
Арт-путешествие в Верхний Згид из Владикавказа
Арт-путешествие в Верхний Згид из Владикавказа
Арт-путешествие в Верхний Згид из Владикавказа
Арт-путешествие в Верхний Згид из Владикавказа
Арт-путешествие в Верхний Згид из Владикавказа
Арт-путешествие в Верхний Згид из Владикавказа
Арт-путешествие в Верхний Згид из Владикавказа
Арт-путешествие в Верхний Згид из Владикавказа
Арт-путешествие в Верхний Згид из Владикавказа
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Захватывающая дорога в поселок-призрак

Из Владикавказа мы отправимся в путь по красивейшему Алагирскому ущелью. По дороге остановимся возле серо-водородных источников, увидим монументального Уастырджи, вылетающего на коне из скалы. Проедем мимо бывших рабочих шахтерских посёлков и бывшего хвостохранилища.
По горному серпантину мы, наконец, доберемся до Верхнего Згида. Здесь вы увидите арт-объект «Танец с кинжалами», познакомитесь с историей самого высокогорного поселка Осетии, услышите о местном быте, традициях и кавказской культуре.

Мастер-класс по акриловой живописи

Затем в укромном горном уголке мы устроим настоящий пленэр: как художник, я помогу вам освоить азы рисования акрилом. Вы выберете наиболее вдохновляющий пейзаж и перенесете его на холст с помощью акриловых красок — создадите лучший сувенир своими руками! Даже если вы никогда не держали кисть в руках, не переживайте: со мной у вас обязательно всё получится.

Пикник в горах

Здесь же, в окружении горных панорам, после творческих экспериментов мы оставим холсты подсыхать, а в это время устроим небольшой пикник с горячим кофе или чаем, вином, фруктами и закусками.

Кроме авторского рисунка на память о нашем путешествии у вас останутся 30 — 50 профессиональных фото, которые я сделаю во время экскурсии.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере Hyundai Creta. Я заберу вас из отеля во Владикавказе и после экскурсии привезу в удобное вам место.
  • Дополнительных расходов не предвидится: транспорт, материалы для пленэра, пикник и фотографии входят в стоимость экскурсии
  • После путешествия вы получите 30 — 50 профессиональных фото
  • Погода в горах непредсказуема, поэтому возьмите с собой теплые вещи, солнцезащитный крем и гигиеническую помаду, а также позаботьтесь об удобной обуви

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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