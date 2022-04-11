Что вас ожидает

Захватывающая дорога в поселок-призрак

Из Владикавказа мы отправимся в путь по красивейшему Алагирскому ущелью. По дороге остановимся возле серо-водородных источников, увидим монументального Уастырджи, вылетающего на коне из скалы. Проедем мимо бывших рабочих шахтерских посёлков и бывшего хвостохранилища.

По горному серпантину мы, наконец, доберемся до Верхнего Згида. Здесь вы увидите арт-объект «Танец с кинжалами», познакомитесь с историей самого высокогорного поселка Осетии, услышите о местном быте, традициях и кавказской культуре.

Мастер-класс по акриловой живописи

Затем в укромном горном уголке мы устроим настоящий пленэр: как художник, я помогу вам освоить азы рисования акрилом. Вы выберете наиболее вдохновляющий пейзаж и перенесете его на холст с помощью акриловых красок — создадите лучший сувенир своими руками! Даже если вы никогда не держали кисть в руках, не переживайте: со мной у вас обязательно всё получится.

Пикник в горах

Здесь же, в окружении горных панорам, после творческих экспериментов мы оставим холсты подсыхать, а в это время устроим небольшой пикник с горячим кофе или чаем, вином, фруктами и закусками.

Кроме авторского рисунка на память о нашем путешествии у вас останутся 30 — 50 профессиональных фото, которые я сделаю во время экскурсии.

Организационные детали