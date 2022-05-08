В этой поездке вы увидите уникальные места Осетии: «Город мертвых» Даргавс, тайную крепость Дзивгис, башню братьев Курта и Тага, Аланский монастырь и Кармадонское ущелье. Каждый шаг раскрывает новую страницу истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Уникальные исторические места
- 🏞️ Впечатляющие природные виды
- 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
- 🍽️ Дегустация осетинских пирогов
- 🚗 Комфортное перемещение на автомобиле
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для поездки в горы Осетии - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, солнечная и теплая, что позволяет насладиться красотой природы и уникальными достопримечательностями региона. В апреле, мае и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой, а температура воздуха - ниже. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более спокойную атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Город мертвых Даргавс
- Тайная крепость Дзивгис
- Башня братьев Курта и Тага
- Аланский монастырь
- Кармадонское ущелье
Описание экскурсии
Секреты Осетии
Осетия — изумительно красивый и полный тайн регион. Я расскажу его легенды, познакомлю с национальной кухней, покажу самые красивые и необычные места. Вы «зарядитесь» свежим воздухом, посмотрите на диких животных в небольшом зоопарке, попробуете чистейшую воду из родников и увидите голубые горные реки. Итак, в программе:
- «Город мертвых» Даргавс — самая известная достопримечательность Осетии. Вы увидите крупнейший сохранившийся некрополь на Кавказе — вот уже несколько веков на суровом склоне скалы стоят склепы горцев. Я расскажу, почему люди покидали горные села и целыми семьями шли умирать в сложенные из камня небольшие домики. А также поделюсь научно-исторической и романтической теориями происхождения каменных склепов.
- Тайная крепость Дзивгис — удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное в XIII веке горцами для охраны сел и угодий от вражеских набегов. Здесь вы услышите секреты военного строительства раннего Средневековья.
- Башня братьев Курта и Тага — огромный родовой дом местных правителей, стоящий на утесе с видом сразу на три ущелья. Стратегическое расположение выбрали, чтобы увидеть подступающего неприятеля и предупредить об опасности соседние селения. Именно в этом месте у вас получатся самые красивые снимки.
- Аланский монастырь — высокогорный монастырь в живописной долине Солнца. Вы пройдете по «лестнице отпущения грехов» и полюбуетесь видами церквей на горном фоне.
- Кармадонское ущелье — вы увидите место, где сошел ледник Колка, и впечатлитесь его невероятной природной мощью.
Организационные детали
- Экскурсия подойдет людям с любой физической подготовкой. По горам и между достопримечательностями мы перемещаемся на автомобиле.
- В стоимость экскурсии не включены: входные билеты на тропу над пропастью и в музей под открытым небом Даргавс — 150 рублей, обед (настоящие осетинские пироги на дровах) — 200 рублей (также можно взять перекус с собой). Везде принимают только наличные.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Мы забираем вас от места вашего проживания во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежанна — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 700 туристов
Меня зовут Снежанна, я гид по Кавказу. Мои основные и любимые регионы: Сочи, Северная Осетия, Грузия. Много путешествую, считаю себя человеком мира, обожаю природу и историю, готова поделиться байками из разных стран!) Я или один из гидов моей команды подарим вам потрясающий день в наших горных краях, который вы будете вспоминать с радостью много лет спустя.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 87 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы просто в огромном восторге от нашей поездки) Спасибо огромное нашему гиду Алихану за рассказ про Осетию), за Историю Осетии, спасибо организатору Снежанне за подробную инструкцию, за приятное общение) хорошо
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Были на экскурсии с Зауром и остались очень довольны!
Приехал к нашему отелю во время, машина проходимая, что для такой местности не маловажный плюс, внутри было чисто и опрятно.
Как гид Заур
Приехал к нашему отелю во время, машина проходимая, что для такой местности не маловажный плюс, внутри было чисто и опрятно.
Как гид Заур
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Спасибо огромное моему гиду Дзамбулату!!!!!! Все было супер!!!!!! У меня был самый крутой гид!!!!!
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В
Не буду описывать красоту гор, раз читаете отзыв, то как минимум уже представляете, что это такое и понимаете чего хотите. Единственное, не знаете какого гида выбрать… Поэтому делюсь своим однозначно
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М
Это была одна из самых лучших экскурсий в горы!! Все наши пожелания были учтены!!! Мы побывали в невероятных ущельях, посетили мужской монастырь, город мертвых, башни, качели, а какие виды были
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Добрый вечер! Посетили данную экскурсию и остались в восторге. Водитель Алан и гид Анна замечательные, очень интересно рассказывали, показали даже больше того, что написано в экскурсии. С погодой нам очень
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