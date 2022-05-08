В этой поездке вы увидите уникальные места Осетии: «Город мертвых» Даргавс, тайную крепость Дзивгис, башню братьев Курта и Тага, Аланский монастырь и Кармадонское ущелье. Каждый шаг раскрывает новую страницу истории

и культуры этого загадочного региона. Вас ждут встречи с приветливыми осликами, дегустация осетинских пирогов, прогулки по живописным тропам и многое другое. Экскурсия подходит для всех желающих познакомиться с настоящей Осетией, ее природой, историей и культурой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для поездки в горы Осетии - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, солнечная и теплая, что позволяет насладиться красотой природы и уникальными достопримечательностями региона. В апреле, мае и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой, а температура воздуха - ниже. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более спокойную атмосферу.

Сейчас август — это идеальное время.