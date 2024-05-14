1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7.5 часов
Путешествие по Восточной Осетии: от древней Тагаурии до гастрономии
Вас ждет захватывающее путешествие по трём ущельям, визит к водопаду и мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
Начало: Г. Владикавказ или по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Главное в Осетии: мастер-класс, культурное наследие и музыка
Захватывающее путешествие по Осетии с мастер-классом по выпечке пирогов и эксклюзивным музыкальным выступлением
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс
Погрузиться в историю, природу и колорит края и приготовить ингушские лепёшки чапильг своими руками
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Арт-путешествие, пикник и поселок-призрак
Отправиться из Владикавказа в Верхний Згид, овладеть азами живописи и устроить пикник в горах
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина14 мая 2024От души всем советую посетить Северную Осетию с Олегом и его невероятно душевной экскурсией! Нам не очень повезло с погодой,
- ООксана10 мая 2024Отлично провели день в компании замечательного Олега, рекомендуем!
- ЮЮлия6 мая 2024Мы путешествовали с Олегом 2 дня и за эти 2 дня мы влюбились в Осетию, ее природу и историю! Олег, максимально
- ССветлана20 сентября 2023Не смотря на то, что нам не повезло с погодой (весь день было пасмурно, местами дождь), поезда выдалась насыщенной и
- ВВладимир10 мая 2023Аутентичная Ингушетия с мастер-классом и местным колоритомОбъездил 60 регионов России и полтора десятка стран. Так что есть с чем сравнивать. В Ингушетии до того бывал трижды,
- ТТатьяна26 февраля 2023Захватывающее путешествие, невероятные виды и солнечная погода, оставили ощущение что это был яркий сон. Ахсарбек, открыл глаза на Осетию, мы услышали очень много интересного об истории народа, традициях и соприкоснулись с тайной скрытой глубоко в горах. Мы обязательно вернёмся, спасибо Ахшар.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Мастер-классы»
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