Интересные программы мастер-классы Владикавказа

Найдено 4 экскурсии в категории «Мастер-классы» во Владикавказе, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
29 отзывов
Путешествие по Восточной Осетии: от древней Тагаурии до гастрономии
Вас ждет захватывающее путешествие по трём ущельям, визит к водопаду и мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
Начало: Г. Владикавказ или по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Главное в Осетии, мастер-класс и музыкальный бонус
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Главное в Осетии: мастер-класс, культурное наследие и музыка
Захватывающее путешествие по Осетии с мастер-классом по выпечке пирогов и эксклюзивным музыкальным выступлением
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
15 000 за всё до 4 чел.
Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс
Погрузиться в историю, природу и колорит края и приготовить ингушские лепёшки чапильг своими руками
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 900 за всё до 4 чел.
Арт-путешествие, пикник и поселок-призрак
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Арт-путешествие, пикник и поселок-призрак
Отправиться из Владикавказа в Верхний Згид, овладеть азами живописи и устроить пикник в горах
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
    От души всем советую посетить Северную Осетию с Олегом и его невероятно душевной экскурсией! Нам не очень повезло с погодой,
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    но благодаря его профессионализму мы этого даже не заметили) мастер-класс у Анжелы - выше всех похвал, съесть приготовленный тобой осетинский пирог с пылу с жару с бокалом вкуснейшего домашнего вина - это просто топ! Олег, мы не прощаемся) Катя и Маша🤗

  • О
    Оксана
    10 мая 2024
    Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
    Отлично провели день в компании замечательного Олега, рекомендуем!
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
    Мы путешествовали с Олегом 2 дня и за эти 2 дня мы влюбились в Осетию, ее природу и историю! Олег, максимально
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    культурный, знающий историю и веселый человек. С ним интересно и нескучно, он подстраивался под наши пожелания, заботился о нашем комфорте! А уж самим сварить сыр - это точно волшебство. Всем рекомендую!

  • С
    Светлана
    20 сентября 2023
    Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс
    Не смотря на то, что нам не повезло с погодой (весь день было пасмурно, местами дождь), поезда выдалась насыщенной и
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    интересной! С нами был гид Магомед. Провез по сложным дорогам к очень красивым местами Ингушетии. Также были на мастер-классе по приготовлению местных лепёшек. Необычно посмотреть, как живут люди в деревнях. Быт, культура отличаются. Тем и интересно)) P.S. Рекомендую с собой иметь дождевик на случай непогоды. И скандинавские палки или трекинговую обувь.

    Не смотря на то, что нам не повезло с погодой (весь день было пасмурно, местами дождь)Не смотря на то, что нам не повезло с погодой (весь день было пасмурно, местами дождь)Не смотря на то, что нам не повезло с погодой (весь день было пасмурно, местами дождь)Не смотря на то, что нам не повезло с погодой (весь день было пасмурно, местами дождь)Не смотря на то, что нам не повезло с погодой (весь день было пасмурно, местами дождь)Не смотря на то, что нам не повезло с погодой (весь день было пасмурно, местами дождь)Не смотря на то, что нам не повезло с погодой (весь день было пасмурно, местами дождь)Не смотря на то, что нам не повезло с погодой (весь день было пасмурно, местами дождь)
  • В
    Владимир
    10 мая 2023
    Аутентичная Ингушетия с мастер-классом и местным колоритом
    Объездил 60 регионов России и полтора десятка стран. Так что есть с чем сравнивать. В Ингушетии до того бывал трижды,
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    впервые в 2008 году. С первого визита был поражён Джейрахским районом. Такого впечатления на меня ни до, ни после ни один из посещённых уголков планеты не производил. Целью нынешнего визита было показать супруге, что и на Кавказ можно без опаски ехать отдыхать. Программу визита выстраивал с помощью различных "поисковиков". Именно эту экскурсию выбрал случайно. После бронирования со мною связалась Лиана, обговорили детали. Организовано всё очень чётко. К назначенному времени у гостиницы (останавливались во Владикавказе) нас ждал персональный гид Магомед (в команде Лианы минимум три гида-тёзки) на чуде отечественного автопрома, почитаемом на Северном Кавказе. Отмечу, что день по горам на "Приоре" выдержали очень спокойно. Магомед не историк или краевед по образованию, но его богатый жизненный опыт, любовь к малой родине (он сам из Джейраха), знание с раннего детства всех горных тропок и талант рассказчика погрузили нас с супругой в сказочный мир Джейраха. Горы-исполины и величественные башенные комплексы, заставляющие задуматься о вечном языческие захоронения и один из древнейших в стране православных храмов, изумрудная зелень травы и жемчужная россыпь капель водопада, пьянящий горный воздух, насыщенный ароматами цветущих деревьев, и хороводы парящих в небесах орлов… Магомед готов был продемонстрировать ещё больше, но гладкие подошвы наших кроссовок скользили на тропах при подъёмах, а особенно - при спусках. Так что тщательно подбирайте обувь перед поездкой. В целом же маршруты не сложные, справляются и маленькие дети и старики. Кстати, туристов очень много. Постоянно кого-то из встречных пропускаешь, кто-то уступает дорогу тебе. Пятнадцать лет назад не было никого… Программа экскурсии включала в себя мастер-класс по приготовлению национальных лепёшек. К оговорённому с нами времени (плюс индивидуальных экскурсий в том, что всё ориентировано на тебя; не надо ни под кого подстраиваться) нас в своём кафе, расположенном в Джейрахе, ожидали гостеприимная хозяйка Ася и её прекрасная маленькая помощница-дочка. В умелых руках раскрывшей несколько кулинарных тонкостей хозяйки, а потом под её чутким руководством в не менее умелых руках моей супруги самые обычные продукты (ну, может, за исключением домашнего творога, - такой в Москве не отыщешь) превратились в чудесные чапильги. Вкусные и невероятно сытные. Даже с поданным маленькой помощницей ароматным свежезаваренным чаем, наслаждаясь горным пейзажем за окном, мы вдвоём с супругой не одолели и одной лепёшки из трёх приготовленных (с творогом и с картошкой). Оставшиеся были аккуратно упакованы и привезены нами в гостиницу. Кстати, фуд-блогерам на заметку: во время мастер-класса можно производить видеозапись, чтобы потом поразить своих подписчиков. Погода к нам была благосклонна. Дождик несколько раз накрапывал, но предусмотрительно приготовленные заранее дождевики остались не у дел. Более-менее сильный дождь решил разнообразить начальную стадию нашей обратной дороги. Но это ни коим образом не повлияло на наши впечатления от экскурсии. Благодарим Лиану, Магомеда, а также Асю с дочуркой, которые погрузили нас в ингушскую сказку. Жаль, что в этот приезд не удалось побывать в других частях Ингушетии. Республика хоть и небольшая, но чтобы её посмотреть, одного дня мало. Чтобы её понять не хватит всей жизни. Чтобы её полюбить достаточно одного взгляда. Лиане и её команде - успехов! У них есть и другие интересные маршруты (мы в это приезд, например, побывали в красивейших местах Осетии -"Лучшее в Северной Осетии за один день"; но это уже совсем друга история). Спасибо за организацию нашего отдыха! До свидания, Ингушетия!

  • Т
    Татьяна
    26 февраля 2023
    Главное в Осетии, мастер-класс и музыкальный бонус
    Захватывающее путешествие, невероятные виды и солнечная погода, оставили ощущение что это был яркий сон. Ахсарбек, открыл глаза на Осетию, мы услышали очень много интересного об истории народа, традициях и соприкоснулись с тайной скрытой глубоко в горах. Мы обязательно вернёмся, спасибо Ахшар.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Мастер-классы»

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  3. Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс
  4. Арт-путешествие, пикник и поселок-призрак
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  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
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  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Мастер-классы" можно забронировать 4 экскурсии от 10 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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