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маршрут менее живописный. В части организации отмечу продуманную программу и хорошую машину. Не могу не сказать и о недостатках. Юрий распределяет работу между разными гидами и сразу передает контакт им, в результате чего может возникнуть непонимание. Например, в нашем случае гид не узнал заранее, куда мы возвращаемся (в отель или аэропорт), хотя в переписке с Юрием я сказал, что мы вечером улетаем (и подразумевал, что возвращаемся мы в аэропорт). В результате гид поделился с нами своим недовольством, что мы не предупредили - честно говоря от индивидуального тура на целый день я ожидал другого подхода.