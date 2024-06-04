Алагирское ущелье

Найдено 16 экскурсий в категории «Алагирское ущелье» во Владикавказе, цены от 7 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
109 отзывов
Путешествие в сказку Осетии: от Алагирского ущелья до Зарамага
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Осетии. Откройте для себя уникальные традиции и вкусы национальной кухни
Начало: по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 700 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Южную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
40 отзывов
Из Владикавказа - в Южную Осетию: Цхинвал, Алагирское ущелье, Зарамагская ГЭС
Путешествие из Владикавказа в Южную Осетию: древние монастыри, целебные источники и захватывающие пейзажи. Уникальная экскурсия для ценителей истории и природы
Начало: Гостиница Владикавказ
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
10 000 за всё до 4 чел.
По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
55 отзывов
В тренде
Эксклюзивная фото-прогулка по Владикавказу с гидом-фотографом
Откройте для себя красоту Северной Осетии и запечатлейте её на профессиональные фотографии во время экскурсии
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
7 500 за человека
Из Владикавказа - в Цейское ущелье
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
88 отзывов
Из Владикавказа в Цейское ущелье: культура и природа
Откройте тайны Цейского ущелья, насладитесь красотой гор, святилищ и термальных источников в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
99009 405 за всё до 4 чел.
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
28 отзывов
Джип-тур по горам Осетии: от памятников до средневековых поселений
Путешествие по знаковым местам Владикавказа и Осетии, где каждый камень хранит истории древних времен
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
47 отзывов
Авторская экскурсия «Другая Осетия» в мини-группе по Владикавказу
Погрузитесь в атмосферу настоящей Осетии, исследуя её тайны и красоты в уютной компании до 4 человек
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
15 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7 500 за человека
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории, Владикавказ
Откройте для себя уникальные высокогорные селения и памятники Средневековья в сердце Дигории с нашими гостеприимными гидами
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990 за всё до 6 чел.
Джип-тур по горным перевалам Северной Осетии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Джип-тур по горным перевалам Северной Осетии
Проехать по самым красивым и труднопроходимым перевалам региона и ощутить величие местной природы
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
«Великолепная пятерка» ущелий Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
«Великолепная пятерка» ущелий Северной Осетии
Испытать колоссальную амплитуду эмоций и познакомиться с регионом в компании влюбленных в него людей
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 500 за всё до 3 чел.
Секретная Осетия: день, в котором много гор
🚗 На машине
Фотопрогулка
5.5 часов
2 отзыва
Секретная Осетия: день, в котором много гор
Захватывающее инста-путешествие под соусом из историй и легенд
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 990 за всё до 3 чел.
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день + пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
18 отзывов
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день + пикник
Незабываемые ландшафты, древние места поклонения, ценные артефакты и целебные минеральные источники
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
18 940 за всё до 4 чел.
Сердце Осетии: поездка через 5 хребтов Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Сердце Осетии: поездка через 5 хребтов Кавказа
Древние святилища, фамильные башни, отдаленные ущелья и несколько высотных поясов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 400 за всё до 4 чел.
Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
Насладиться горными пейзажами, побывать в древних аланских поселениях и прокатиться на канатке
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Арт-путешествие, пикник и поселок-призрак
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Арт-путешествие, пикник и поселок-призрак
Отправиться из Владикавказа в Верхний Згид, овладеть азами живописи и устроить пикник в горах
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Алания - любовь моя
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Алания - любовь моя
Посетить край, богатый на древние памятники, красивейшие ущелья и старинные предания
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
1800015 300 за всё до 7 чел.
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Побывать в местах Северной Осетии, от которых захватывает дух
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    4 июня 2024
    Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
    Тур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательные истории и легенды, ответив
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    на все вопросы. С погодой повезло, запускал съемку с дрона, в самых живописных местах делал головокружительные снимки и видео, которые запросто взбодрят любую девичью Инсту. Браво, че сказать!

    Тур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательные
  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
    5 из 5, так как тур прошел в соответствии с моими высокими ожиданиями. Мне было важно покататься по горам Дигории на
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    джипе, особенно по местам, куда нельзя попасть на седане, и пофотографировать. Это и получил сполна Георгию спасибо за: - уверенное вождение джипа по сложным горным дорогам - оптимально составленный маршрут, особенно с учетом моих специфических пожеланий (обговорили заранее) - то, что и снимал на свой телефон, и показывал мне фототочки с красивыми ракурсами. В дороге не предусмотрено питание, о чем Георгий заранее предупредил, соответственно, у меня к этому нет вопросов, но если кто меня читает - имейте в виду. -

  • М
    Максим
    31 мая 2024
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Гид Артур прокатил нас по основным достопримечательностям Цея, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами и привез на нереально классные термальные источники. Кроме того, Артур показал нам виды, от которых моя подруга в прямом смысле слова расплакалась.
    Гид Артур прокатил нас по основным достопримечательностям Цея, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами и привез на нереальноГид Артур прокатил нас по основным достопримечательностям Цея, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами и привез на нереально
  • А
    Андрей
    31 мая 2024
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Всё было супер! Алану спасибо за всё!
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Ездили вчера на экскурсию в Цей) Нам очень все понравилось, как будто окунулись в детство, т. к. сами мы из средней
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    Азии, так что горы это наша любовь🫶 Артур забрал нас из отеля и мы отправились в горы. Он интересный собеседник. Рассказывал все доступным языком, не навязчиво и по делу. Очень внимательный, на протяжении всего тура интерисовался все ли хорошо, комфортно ли все?) Везде останавливались, фоткались, пили сероводородну воду) На обратном пути заехали в кафе и очень вкусно отобедали👌 Вообщем мы в восторге и всем будем рекомендовать Артура! Благодарим за возможность увидеть всю эту красоту🩷

    Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
    Очень понравилась экскурсия,живописные места завораживают своей красотой! Экскурсию проводил гид Юрий, отдельное ему спасибо, очень интересно и познавательно рассказывал про историю осетинского народа, много исторических фактов! ❤️
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
    Отличная экскурсия!!! Данный маршрут рекомендую тем, кто помимо основных туристических точек хочет еще больше насладится природными красотами Осетии. С погодой,
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    правда, не очень повезло, но в пасмурной погоде в горах есть особый шарм;). Отдельное спасибо гиду Мурату, который не только потрясающий рассказчик, и за время перемещения от одной локации к другой рассказал очень много интересного про местные традиции и обычаи, но и очень опытный водитель, что немало важно, так как из-за дождя дорога местами была очень плохая.

  • А
    Анастасия
    24 мая 2024
    Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
    Гид Юрий очень интересно провёл экскурсию. Человек влюблëнный в свой край. Было совсем не утомительно. Немного не подфартило с погодой, но это не капли не испортило впечатление от окружающей красоты. Отличным завершением являются горячие источники. Красота Осетии невероятна.
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
    Большое спасибо за экскурсию. Приехали первый раз и эта первая поездка в горы превзошла все ожидания 😍
  • С
    Сергей
    21 мая 2024
    Сердце Осетии: поездка через 5 хребтов Кавказа
    Это хороший тур по ущельям южной части Северной Осетии. Сравнивая их с горной Ингушетией, Приэльбрусьем или Архызом, по моему мнению
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    маршрут менее живописный. В части организации отмечу продуманную программу и хорошую машину. Не могу не сказать и о недостатках. Юрий распределяет работу между разными гидами и сразу передает контакт им, в результате чего может возникнуть непонимание. Например, в нашем случае гид не узнал заранее, куда мы возвращаемся (в отель или аэропорт), хотя в переписке с Юрием я сказал, что мы вечером улетаем (и подразумевал, что возвращаемся мы в аэропорт). В результате гид поделился с нами своим недовольством, что мы не предупредили - честно говоря от индивидуального тура на целый день я ожидал другого подхода.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Алагирское ущелье»

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  8. Цейское ущелье
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