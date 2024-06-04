1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сказку Осетии: от Алагирского ущелья до Зарамага
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Осетии. Откройте для себя уникальные традиции и вкусы национальной кухни
Начало: по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Владикавказа - в Южную Осетию: Цхинвал, Алагирское ущелье, Зарамагская ГЭС
Путешествие из Владикавказа в Южную Осетию: древние монастыри, целебные источники и захватывающие пейзажи. Уникальная экскурсия для ценителей истории и природы
Начало: Гостиница Владикавказ
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
7 часов
В тренде
Эксклюзивная фото-прогулка по Владикавказу с гидом-фотографом
Откройте для себя красоту Северной Осетии и запечатлейте её на профессиональные фотографии во время экскурсии
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
7 500₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Из Владикавказа в Цейское ущелье: культура и природа
Откройте тайны Цейского ущелья, насладитесь красотой гор, святилищ и термальных источников в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
99009 405₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Джип-тур по горам Осетии: от памятников до средневековых поселений
Путешествие по знаковым местам Владикавказа и Осетии, где каждый камень хранит истории древних времен
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Авторская экскурсия «Другая Осетия» в мини-группе по Владикавказу
Погрузитесь в атмосферу настоящей Осетии, исследуя её тайны и красоты в уютной компании до 4 человек
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
15 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории, Владикавказ
Откройте для себя уникальные высокогорные селения и памятники Средневековья в сердце Дигории с нашими гостеприимными гидами
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Джип-тур по горным перевалам Северной Осетии
Проехать по самым красивым и труднопроходимым перевалам региона и ощутить величие местной природы
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Великолепная пятерка» ущелий Северной Осетии
Испытать колоссальную амплитуду эмоций и познакомиться с регионом в компании влюбленных в него людей
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
5.5 часов
Секретная Осетия: день, в котором много гор
Захватывающее инста-путешествие под соусом из историй и легенд
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день + пикник
Незабываемые ландшафты, древние места поклонения, ценные артефакты и целебные минеральные источники
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
18 940₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сердце Осетии: поездка через 5 хребтов Кавказа
Древние святилища, фамильные башни, отдаленные ущелья и несколько высотных поясов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
Насладиться горными пейзажами, побывать в древних аланских поселениях и прокатиться на канатке
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Арт-путешествие, пикник и поселок-призрак
Отправиться из Владикавказа в Верхний Згид, овладеть азами живописи и устроить пикник в горах
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Алания - любовь моя
Посетить край, богатый на древние памятники, красивейшие ущелья и старинные предания
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
1800015 300₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Побывать в местах Северной Осетии, от которых захватывает дух
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир4 июня 2024Тур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательные истории и легенды, ответив
- ССергей2 июня 20245 из 5, так как тур прошел в соответствии с моими высокими ожиданиями. Мне было важно покататься по горам Дигории на
- ММаксим31 мая 2024Гид Артур прокатил нас по основным достопримечательностям Цея, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами и привез на нереально классные термальные источники. Кроме того, Артур показал нам виды, от которых моя подруга в прямом смысле слова расплакалась.
- ААндрей31 мая 2024Всё было супер! Алану спасибо за всё!
- ЕЕкатерина30 мая 2024Ездили вчера на экскурсию в Цей) Нам очень все понравилось, как будто окунулись в детство, т. к. сами мы из средней
- ООльга29 мая 2024Очень понравилась экскурсия,живописные места завораживают своей красотой! Экскурсию проводил гид Юрий, отдельное ему спасибо, очень интересно и познавательно рассказывал про историю осетинского народа, много исторических фактов! ❤️
- ТТатьяна25 мая 2024Отличная экскурсия!!! Данный маршрут рекомендую тем, кто помимо основных туристических точек хочет еще больше насладится природными красотами Осетии. С погодой,
- ААнастасия24 мая 2024Гид Юрий очень интересно провёл экскурсию. Человек влюблëнный в свой край. Было совсем не утомительно. Немного не подфартило с погодой, но это не капли не испортило впечатление от окружающей красоты. Отличным завершением являются горячие источники. Красота Осетии невероятна.
- ААнастасия23 мая 2024Большое спасибо за экскурсию. Приехали первый раз и эта первая поездка в горы превзошла все ожидания 😍
- ССергей21 мая 2024Это хороший тур по ущельям южной части Северной Осетии. Сравнивая их с горной Ингушетией, Приэльбрусьем или Архызом, по моему мнению
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Алагирское ущелье»
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