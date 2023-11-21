1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках среди величественных гор Кавказа
Начало: В городе Владикавказ
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 59 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
9 часов
Тайны Дигорского ущелья
Средневековые интриги, следы разных цивилизаций, уникальные сооружения и потрясающие виды
Начало: на проспекте Коста
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
Добраться до труднодоступных мест, отдохнуть в целебных источниках и насладиться дикой природой края
Начало: Кармадонское ущелье селение Кани
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Под звёздами Кавказа: ночь у озера в горах
Побывать в Кармадонском ущелье и Даргавсе, посидеть у костра и отдохнуть у водопадов
Начало: Во Владикавказе
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
30 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Арт-путешествие, пикник и поселок-призрак
Отправиться из Владикавказа в Верхний Згид, овладеть азами живописи и устроить пикник в горах
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
7 часов
На свидание в горы: пикник и фотосессия - формат «Всё включено»
Побывать в местах, воспетых главным лириком Осетии - Коста Хетагуровым
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Северная Осетия в душевной компании
Посетить топовые места республики, узнать о них интересные факты и проникнуться местной жизнью
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра21 ноября 2023Отличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в том числе корректировку по плану,
- ААлександра20 июня 2023Поездка в Дигорию была обязательной частью программы посещения Северной Осетии! А по-другому и быть не может, потому что это край
- ЮЮлия23 мая 2023Я год присматривалась к этому туру и наконец-то решилась =) Боже, это было восхитительно!!! Если вы ищете не массовый тур,
- ЕЕкатерина1 апреля 2023Наш первый поход случился на Кармадонские ванны. Поселились мы в гостевом доме у Анжелы с Сергеем. Если вас не смущает туалет
- ССветлана23 августа 2022Были на экскурсии в конце августа. Всё понравилось, логистика продумана,остановки по маршруту по делу,никаких лишних ненужных локаций. Давид общительный и
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Романтические»
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