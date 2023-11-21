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так как нам было удобнее приехать накануне вечером и сходить в поход в первый день. Также мы согласовали дополнительную ночевку в гостевом доме. Верхние термальные источники находятся в пограничной зоне, куда необходимо оформить пропуск (разрешение). Олег своевременно направил необходимые документы в погран. службу, разрешения к нашему приезду были готовы, мы получили их по пути к началу маршрута. Первая часть маршрута (до погран. поста) идет по грунтовой автомобильной дороге (серпантин), поэтому мы воспользовались дополнительной услугой трансфера на внедорожнике, что всем рекомендую). От погран. поста начинается красивая тропа вдоль р. Геналдон с шикарными видами на ледник Майли. До начала похода (прогулки) Олег проинструктировал нас о вещах, которые необходимо взять с собой, предупредил нас о возможных опасностях на маршруте и контролировал соблюдение правил безопасности. Также он рассказал нам о районе и его обитателях, показал следы схода ледника Колка, мы обменялись разными историями о приключениях в горах. Нам повезло, поскольку к моменту нашего прихода с источников ушли все группы туристов, которые там останавливались. На месте источников сделаны небольшие ванны, разной глубины (чуть ниже колена), температуру воды в разных ваннах можно немного отрегулировать, используя камни, перекрывая ими поступление воды в ванну. Сначала вода кажется очень горячей, потом привыкаешь. После подъема очень приятно полежать / посидеть в горячей термальной воде (по ощущениям температура воды от 35 до 40 градусов в разных ваннах). В процессе принятия ванн у нас был небольшой пикник, после которого мы направились в обратный путь. Тропа в целом не представляет технической сложности (особенно в сухую и солнечную погоду). Есть небольшой участок с осыпью, который легко проходится без спец. средств, есть небольшие участки, где идешь по камням. Набор высоты в целом равномерный на протяжении всего маршрута (на 8 км около 600 м), чуть покруче к концу маршрута. В целом при нормальной физической форме никаких затруднений участие в походе вызвать не должно. В гостевом доме нас встретили очень радушно, накормили, напоили, спать уложили. Есть все необходимые условия для проживания (душ и туалет в отдельном помещении, горячая вода без ограничений), качели с фантастическим видом, по желанию - мастер-классы по приготовлению осетинских пирогов. Дополнительно из поселка можно еще сходить на нижние термальные источники прогуляться по Кармадонскому ущелью или сходить в соседнее ущелье. Всем желаю такой же отличной погоды при посещении экскурсии! Не забывайте, что погода в горах очень переменчива и наверху может быть совсем другая погода, надевайте комфортную обувь (туфли не очень подойдут) и берите с собой одежду, чтобы защититься от дождя и утеплиться при необходимости. Удачи!