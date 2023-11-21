Романтические экскурсии по Владикавказу

Найдено 7 экскурсий в категории «Романтические» во Владикавказе, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках среди величественных гор Кавказа
Начало: В городе Владикавказ
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 59 000 за всё до 12 чел.
Тайны Дигорского ущелья
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Тайны Дигорского ущелья
Средневековые интриги, следы разных цивилизаций, уникальные сооружения и потрясающие виды
Начало: на проспекте Коста
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
18 000 за всё до 4 чел.
Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
Добраться до труднодоступных мест, отдохнуть в целебных источниках и насладиться дикой природой края
Начало: Кармадонское ущелье селение Кани
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 за всё до 6 чел.
Под звёздами Кавказа: ночь у озера в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Под звёздами Кавказа: ночь у озера в горах
Побывать в Кармадонском ущелье и Даргавсе, посидеть у костра и отдохнуть у водопадов
Начало: Во Владикавказе
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
30 000 за всё до 2 чел.
Арт-путешествие, пикник и поселок-призрак
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Арт-путешествие, пикник и поселок-призрак
Отправиться из Владикавказа в Верхний Згид, овладеть азами живописи и устроить пикник в горах
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
На свидание в горы: пикник и фотосессия - формат «Всё включено»
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
На свидание в горы: пикник и фотосессия - формат «Всё включено»
Побывать в местах, воспетых главным лириком Осетии - Коста Хетагуровым
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 за человека
Северная Осетия в душевной компании
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Северная Осетия в душевной компании
Посетить топовые места республики, узнать о них интересные факты и проникнуться местной жизнью
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    21 ноября 2023
    Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
    Отличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в том числе корректировку по плану,
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    так как нам было удобнее приехать накануне вечером и сходить в поход в первый день. Также мы согласовали дополнительную ночевку в гостевом доме. Верхние термальные источники находятся в пограничной зоне, куда необходимо оформить пропуск (разрешение). Олег своевременно направил необходимые документы в погран. службу, разрешения к нашему приезду были готовы, мы получили их по пути к началу маршрута. Первая часть маршрута (до погран. поста) идет по грунтовой автомобильной дороге (серпантин), поэтому мы воспользовались дополнительной услугой трансфера на внедорожнике, что всем рекомендую). От погран. поста начинается красивая тропа вдоль р. Геналдон с шикарными видами на ледник Майли. До начала похода (прогулки) Олег проинструктировал нас о вещах, которые необходимо взять с собой, предупредил нас о возможных опасностях на маршруте и контролировал соблюдение правил безопасности. Также он рассказал нам о районе и его обитателях, показал следы схода ледника Колка, мы обменялись разными историями о приключениях в горах. Нам повезло, поскольку к моменту нашего прихода с источников ушли все группы туристов, которые там останавливались. На месте источников сделаны небольшие ванны, разной глубины (чуть ниже колена), температуру воды в разных ваннах можно немного отрегулировать, используя камни, перекрывая ими поступление воды в ванну. Сначала вода кажется очень горячей, потом привыкаешь. После подъема очень приятно полежать / посидеть в горячей термальной воде (по ощущениям температура воды от 35 до 40 градусов в разных ваннах). В процессе принятия ванн у нас был небольшой пикник, после которого мы направились в обратный путь. Тропа в целом не представляет технической сложности (особенно в сухую и солнечную погоду). Есть небольшой участок с осыпью, который легко проходится без спец. средств, есть небольшие участки, где идешь по камням. Набор высоты в целом равномерный на протяжении всего маршрута (на 8 км около 600 м), чуть покруче к концу маршрута. В целом при нормальной физической форме никаких затруднений участие в походе вызвать не должно. В гостевом доме нас встретили очень радушно, накормили, напоили, спать уложили. Есть все необходимые условия для проживания (душ и туалет в отдельном помещении, горячая вода без ограничений), качели с фантастическим видом, по желанию - мастер-классы по приготовлению осетинских пирогов. Дополнительно из поселка можно еще сходить на нижние термальные источники прогуляться по Кармадонскому ущелью или сходить в соседнее ущелье. Всем желаю такой же отличной погоды при посещении экскурсии! Не забывайте, что погода в горах очень переменчива и наверху может быть совсем другая погода, надевайте комфортную обувь (туфли не очень подойдут) и берите с собой одежду, чтобы защититься от дождя и утеплиться при необходимости. Удачи!

    Отличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в томОтличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в томОтличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в томОтличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в томОтличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в томОтличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в томОтличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в том
  • А
    Александра
    20 июня 2023
    Тайны Дигорского ущелья
    Поездка в Дигорию была обязательной частью программы посещения Северной Осетии! А по-другому и быть не может, потому что это край
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    невероятных горных массивов, заснеженных вершин, ледников и водопадов. Спасибо Ахсарбеку, что провел нас по маршруту (а частично даже провез) и показал водопад Чертова мельница и Галдаридон. Также нам удалось увидеть невероятно красивый водопад «3 сестры». Обязательно вернёмся в эти края снова, тут обеспечена полная перезагрузка!!!

  • Ю
    Юлия
    23 мая 2023
    Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
    Я год присматривалась к этому туру и наконец-то решилась =) Боже, это было восхитительно!!! Если вы ищете не массовый тур,
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    как у всех, с минимальными отличиями, а нечто эксклюзивное, нетипичное, с полным погружением в природу Осетии, то вам сюда!!! С Олегом все организовано, комфортно и супер надежно, по-компанейски и с юмором=) Все, что было заявлено в программе, для нас сделано и даже больше! Живописная и разнообразная тропа, уходящая в горы и вот мы вознаграждены – блаженно лежим в природных ваннах в абсолютном релаксе, уходить вообще не хотелось! Водичка, интересная по своему цвету и составу, прекрасно расслабила мышцы и суставы, температуру воды можно было подобрать под себя – в разных ваннах она разная =)) На маршруте успевали любоваться цветами, видели вдалеке туров и оленей, жадно припадали к горным источникам с изумительной родниковой водичкой, вдыхая чистейший горный воздух. Отдельно хочется отметить гостевой дом Майли!!! Его хозяева – Сергей и Анжела моментально окутывают семейным теплом и находят подход к каждому, Анжела – вообще супер-женщина с золотыми руками и большим сердцем, ее осетинские пироги с разнообразными начинками (особенно с черемшой!), домашний сыр – это очень и очень!!! А какую картошечку нам пожарил Сергей на ужин, ух! Со двора гостевого дома мы неустанно любовались шикарной панорамой гор и ледника, ну а по вечерам - банька с дубовыми веничками и душевные застолья))) Помимо основного маршрута Олег подсказал, где еще в окрестностях можно чудесно погулять. Олег, выражаем вам лично огромную благодарность, спасибо, что вы есть и организовали такой замечательный вариант пребывания в Осетии, БРАВО, мы в полнейшем восторге, приедем еще!!!

    Я год присматривалась к этому туру и наконец-то решилась =) Боже, это было восхитительно!!! Если выЯ год присматривалась к этому туру и наконец-то решилась =) Боже, это было восхитительно!!! Если выЯ год присматривалась к этому туру и наконец-то решилась =) Боже, это было восхитительно!!! Если выЯ год присматривалась к этому туру и наконец-то решилась =) Боже, это было восхитительно!!! Если выЯ год присматривалась к этому туру и наконец-то решилась =) Боже, это было восхитительно!!! Если выЯ год присматривалась к этому туру и наконец-то решилась =) Боже, это было восхитительно!!! Если выЯ год присматривалась к этому туру и наконец-то решилась =) Боже, это было восхитительно!!! Если вы
  • Е
    Екатерина
    1 апреля 2023
    Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
    Наш первый поход случился на Кармадонские ванны. Поселились мы в гостевом доме у Анжелы с Сергеем. Если вас не смущает туалет
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    на улице, то это идеальный вариант. Все чисто, домашняя вкусная еда - осетинские пироги с разнообразной начинкой, сыр, творог, мясо, соленья. Прекрасный вид на горы, тишина, домашние животные (огромные аллабаи, коровы, утки, бараны, ослы, коровы, лошади). Олег подготовил заранее документы для пограничников и на рассвете мы вышли. Первые 4 км были прогулочными, дальше мы сошли к реке, по камням, покрытым снегом, было идти тяжело (ноги вечно застревали в камнях), последний км оказался самым тяжелым - снег по колено, тропы нет. Олег протаптывал нам дорогу, что существенно облегчило наше восхождение, было ощущение что он знает каждый камень и куда поставить ногу (накануне все занесло снегом). На вершине нас ждала награда - горячие ванны: вокруг снег, холод, а над ваннами пар, вода в одной ванне кипяток и ни души)))) ну и обед от Олега с рассказами об истории, обычаях)) Полежали часа 2, насладившись тишиной и природой. От счастья что мы смогли подняться, спуск казался быстрым и не сложным. В общей сложности мы прошли 18 км. Олегу выражаем огромное спасибо, наши головы после жизни в мегаполисе перегрузились - цель достигнута. Мы поняли, что это первый, но не последний наш поход. По дороге мы видели туров, оленей и орла. Пы. сы. Для северных жителей (Питерских в том числе) берите защиту от солнца (утром мы намазали лица кремом SPF50), но даже при отсутствии солнца, сидя в ваннах в полном тумане мы сгорели очень сильно, начался отек - аллергия на солнце.

  • С
    Светлана
    23 августа 2022
    Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
    Были на экскурсии в конце августа. Всё понравилось, логистика продумана,остановки по маршруту по делу,никаких лишних ненужных локаций. Давид общительный и
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    веселый. Мы,в целом,,знакомы с историей и традициями Осетии, но от Давида узнали много интересный деталей и нюансов. В экскурсии предусмотрена ночевка в палатке на природе. Так вот-не отказывайтей от этой опции! Это само по себе интересно. Спросите себя,давно ли вы вот так проводили время, да и проводили ли вообще? Все будет организовано на уровне, у вас будет палатка с надувным матрасом и шатер -столовая,на случай дождя. А когда аы поднимите к небу глаза, и в них отразятся миллиарды больших и маленьких,близких и далеких звезд, поймете,что отдыхать от городской суеты нужно именно так! Еще раз большое спасибо Давиду!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Романтические»

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  3. Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
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  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
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