А Александр К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору читать дальше гидом был Магомед, который по ходу нашего путешествия рассказывал много интересных фактов об Ингушетии, традициях и обычаях местных жителей, забавных фактов с охоты на дикого зверя в горах. Темп подобрали неспешный, погода не подвела, а на вершине Магомед напоил нас вкусным чаем с домашними пирогами и вкусностями. Однозначно рекомендую данную экскурсию и от себя добавлю: захватите с собой трекинговые палки, либо уже по месту найдите какие-нибудь деревянные палки или прутья. Совершил сегодня восхождение на гору Столовая - ещё одна экскурсия с потрясающими видами и эмоциями от происходящего. Компания подобралась хорошая,

Ю Юлия Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией Посетили данное мероприятие 31.05.24. Очень остались довольны. Шоу программа замечательная. Еды на столах достаточно было. Всё очень вкусно. Однозначно советую посетить.

М Максим Из Владикавказа - в Цейское ущелье Гид Артур прокатил нас по основным достопримечательностям Цея, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами и привез на нереально классные термальные источники. Кроме того, Артур показал нам виды, от которых моя подруга в прямом смысле слова расплакалась.

Е Екатерина Из Владикавказа - в Цейское ущелье читать дальше Азии, так что горы это наша любовь🫶 Артур забрал нас из отеля и мы отправились в горы. Он интересный собеседник. Рассказывал все доступным языком, не навязчиво и по делу. Очень внимательный, на протяжении всего тура интерисовался все ли хорошо, комфортно ли все?) Везде останавливались, фоткались, пили сероводородну воду) На обратном пути заехали в кафе и очень вкусно отобедали👌 Вообщем мы в восторге и всем будем рекомендовать Артура! Благодарим за возможность увидеть всю эту красоту🩷 Ездили вчера на экскурсию в Цей) Нам очень все понравилось, как будто окунулись в детство, т. к. сами мы из средней

О Ольга Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг Очень понравилась экскурсия,живописные места завораживают своей красотой! Экскурсию проводил гид Юрий, отдельное ему спасибо, очень интересно и познавательно рассказывал про историю осетинского народа, много исторических фактов! ❤️

А Анастасия Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг Гид Юрий очень интересно провёл экскурсию. Человек влюблëнный в свой край. Было совсем не утомительно. Немного не подфартило с погодой, но это не капли не испортило впечатление от окружающей красоты. Отличным завершением являются горячие источники. Красота Осетии невероятна.

В Всеволод Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии Буря положительных эмоций и новых знаний. Большое спасибо сайту и Гиду Георгию. Всё, начиная от бронирования и оплаты, до завершения тура на высоте! Не смотря на дождливую погоду,Экскурсия получилась интересная и увлекательная. Желаю успехов и дальнейшего процветания! 👍🏼👍🏼👍🏼

А Анастасия Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг Большое спасибо за экскурсию. Приехали первый раз и эта первая поездка в горы превзошла все ожидания 😍

О Ольга Из Владикавказа - в Цейское ущелье Отличная экскурсия, очень красивая, не утомительная, гиду Артуру большое спасибо за организацию, информацию, комфорт. Рекомендую!