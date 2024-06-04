1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сказку Осетии: от Алагирского ущелья до Зарамага
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Осетии. Откройте для себя уникальные традиции и вкусы национальной кухни
Начало: по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 700₽ за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией в Владикавказе
Погрузитесь в культуру Осетии-Алании с этническим шоу, ужином и дегустацией. Насладитесь музыкой, танцами и блюдами кавказской кухни
Начало: У гостиницы «Кадгарон»
12 июня в 19:30
14 июня в 19:30
2 200₽ за билет
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
К сказочным панорамам Цейского ущелья - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу величественных гор и древних селений на индивидуальной экскурсии по Цейскому ущелью
Начало: Ваша гостиница
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1190010 710₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Из Владикавказа в Цейское ущелье: культура и природа
Откройте тайны Цейского ущелья, насладитесь красотой гор, святилищ и термальных источников в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
99009 405₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Путешествие по Восточной Осетии: от древней Тагаурии до гастрономии
Вас ждет захватывающее путешествие по трём ущельям, визит к водопаду и мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
Начало: Г. Владикавказ или по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Прокатиться по канатной дороге, оценить Сказский ледник и искупаться в горячих источниках
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках среди величественных гор Кавказа
Начало: В городе Владикавказ
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 59 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Треккинг к Цейскому леднику
Отправиться по самому живописному маршруту к леднику в сопровождении опытного инструктора
22 июня в 08:30
23 июня в 08:30
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день
Прокатиться по снежным склонам на лыжах, согреться в термальной воде и увидеть красоты Осетии
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Главное в Осетии: мастер-класс, культурное наследие и музыка
Захватывающее путешествие по Осетии с мастер-классом по выпечке пирогов и эксклюзивным музыкальным выступлением
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Полюбоваться захватывающими горными пейзажами, увидеть водопад Кольцо и искупаться в термах
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Великолепная пятерка» ущелий Северной Осетии
Испытать колоссальную амплитуду эмоций и познакомиться с регионом в компании влюбленных в него людей
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
5.5 часов
Секретная Осетия: день, в котором много гор
Захватывающее инста-путешествие под соусом из историй и легенд
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
Черекская теснина, село Верхняя Балкария, Голубые озера и термальный источник Аушигер за 1 день
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги
Башни, горные пейзажи, арт-объекты, обед в доме горца - познать край и получить яркие фото
Начало: От места вашего проживания
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
Добраться до труднодоступных мест, отдохнуть в целебных источниках и насладиться дикой природой края
Начало: Кармадонское ущелье селение Кани
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
Первозданная природа Балкарии: отвесные скалы, водопады и термальные источники
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
Подняться на высоту 3003 м за эффектными видами и местными повериями
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс
Погрузиться в историю, природу и колорит края и приготовить ингушские лепёшки чапильг своими руками
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Под звёздами Кавказа: ночь у озера в горах
Побывать в Кармадонском ущелье и Даргавсе, посидеть у костра и отдохнуть у водопадов
Начало: Во Владикавказе
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
30 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Арт-путешествие, пикник и поселок-призрак
Отправиться из Владикавказа в Верхний Згид, овладеть азами живописи и устроить пикник в горах
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Треккинг к пику Туриста
Идеальный маршрут, чтобы полюбоваться панорамами гор с одной из лучших смотровых Северного Кавказа
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Треккинг в Дигории - к загадочному «Фрегату»
Пуститься в приключения, навстречу пейзажам в духе произведений Толкина
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Алания - любовь моя
Посетить край, богатый на древние памятники, красивейшие ущелья и старинные предания
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
1800015 300₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Побывать в местах Северной Осетии, от которых захватывает дух
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Лучшие места Северной Осетии + прогулка на сап-бордах
Посетить знаковые достопримечательности республики и поплавать на сапах в окружении гор
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Остаться в живых: поход с обучением основам выживания в горах (в группе)
Пройти через испытания разного уровня сложности, получить новые навыки и знания о своих возможностях
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
4 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр4 июня 2024Совершил сегодня восхождение на гору Столовая - ещё одна экскурсия с потрясающими видами и эмоциями от происходящего. Компания подобралась хорошая,
- ЮЮлия1 июня 2024Посетили данное мероприятие 31.05.24. Очень остались довольны. Шоу программа замечательная. Еды на столах достаточно было. Всё очень вкусно. Однозначно советую посетить.
- ММаксим31 мая 2024Гид Артур прокатил нас по основным достопримечательностям Цея, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами и привез на нереально классные термальные источники. Кроме того, Артур показал нам виды, от которых моя подруга в прямом смысле слова расплакалась.
- ЕЕкатерина30 мая 2024Ездили вчера на экскурсию в Цей) Нам очень все понравилось, как будто окунулись в детство, т. к. сами мы из средней
- ООльга29 мая 2024Очень понравилась экскурсия,живописные места завораживают своей красотой! Экскурсию проводил гид Юрий, отдельное ему спасибо, очень интересно и познавательно рассказывал про историю осетинского народа, много исторических фактов! ❤️
- ААнастасия24 мая 2024Гид Юрий очень интересно провёл экскурсию. Человек влюблëнный в свой край. Было совсем не утомительно. Немного не подфартило с погодой, но это не капли не испортило впечатление от окружающей красоты. Отличным завершением являются горячие источники. Красота Осетии невероятна.
- ВВсеволод24 мая 2024Буря положительных эмоций и новых знаний. Большое спасибо сайту и Гиду Георгию. Всё, начиная от бронирования и оплаты, до завершения тура на высоте! Не смотря на дождливую погоду,Экскурсия получилась интересная и увлекательная. Желаю успехов и дальнейшего процветания! 👍🏼👍🏼👍🏼
- ААнастасия23 мая 2024Большое спасибо за экскурсию. Приехали первый раз и эта первая поездка в горы превзошла все ожидания 😍
- ООльга20 мая 2024Отличная экскурсия, очень красивая, не утомительная, гиду Артуру большое спасибо за организацию, информацию, комфорт. Рекомендую!
- ССветлана16 мая 2024Шоу замечательное. Ведущий с красивым голосом. Еды достаточно.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Активности" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 2 200 до 59 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 397 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 27 экскурсий во Владикавказе на 2024 год по теме «Активности», 397 ⭐ отзывов, цены от 2200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август