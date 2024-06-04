Активности – экскурсии во Владикавказе

Найдено 27 экскурсий в категории «Активности» во Владикавказе, цены от 2 200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
109 отзывов
Путешествие в сказку Осетии: от Алагирского ущелья до Зарамага
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Осетии. Откройте для себя уникальные традиции и вкусы национальной кухни
Начало: по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 700 за всё до 4 чел.
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
Билеты
2 часа
54 отзыва
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией в Владикавказе
Погрузитесь в культуру Осетии-Алании с этническим шоу, ужином и дегустацией. Насладитесь музыкой, танцами и блюдами кавказской кухни
Начало: У гостиницы «Кадгарон»
12 июня в 19:30
14 июня в 19:30
2 200 за билет
К сказочным панорамам Цейского ущелья
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
46 отзывов
К сказочным панорамам Цейского ущелья - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу величественных гор и древних селений на индивидуальной экскурсии по Цейскому ущелью
Начало: Ваша гостиница
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1190010 710 за всё до 3 чел.
Из Владикавказа - в Цейское ущелье
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
88 отзывов
Из Владикавказа в Цейское ущелье: культура и природа
Откройте тайны Цейского ущелья, насладитесь красотой гор, святилищ и термальных источников в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
99009 405 за всё до 4 чел.
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
29 отзывов
Путешествие по Восточной Осетии: от древней Тагаурии до гастрономии
Вас ждет захватывающее путешествие по трём ущельям, визит к водопаду и мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
Начало: Г. Владикавказ или по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Путешествие на высокогорный курорт Цей
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Прокатиться по канатной дороге, оценить Сказский ледник и искупаться в горячих источниках
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках среди величественных гор Кавказа
Начало: В городе Владикавказ
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 59 000 за всё до 12 чел.
Треккинг к Цейскому леднику
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Треккинг к Цейскому леднику
Отправиться по самому живописному маршруту к леднику в сопровождении опытного инструктора
22 июня в 08:30
23 июня в 08:30
11 500 за всё до 4 чел.
Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день
Прокатиться по снежным склонам на лыжах, согреться в термальной воде и увидеть красоты Осетии
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Главное в Осетии, мастер-класс и музыкальный бонус
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Главное в Осетии: мастер-класс, культурное наследие и музыка
Захватывающее путешествие по Осетии с мастер-классом по выпечке пирогов и эксклюзивным музыкальным выступлением
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
15 000 за всё до 4 чел.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Полюбоваться захватывающими горными пейзажами, увидеть водопад Кольцо и искупаться в термах
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
«Великолепная пятерка» ущелий Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
«Великолепная пятерка» ущелий Северной Осетии
Испытать колоссальную амплитуду эмоций и познакомиться с регионом в компании влюбленных в него людей
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 500 за всё до 3 чел.
Секретная Осетия: день, в котором много гор
🚗 На машине
Фотопрогулка
5.5 часов
2 отзыва
Секретная Осетия: день, в котором много гор
Захватывающее инста-путешествие под соусом из историй и легенд
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 990 за всё до 3 чел.
Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
Черекская теснина, село Верхняя Балкария, Голубые озера и термальный источник Аушигер за 1 день
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 990 за всё до 4 чел.
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги
Башни, горные пейзажи, арт-объекты, обед в доме горца - познать край и получить яркие фото
Начало: От места вашего проживания
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
Добраться до труднодоступных мест, отдохнуть в целебных источниках и насладиться дикой природой края
Начало: Кармадонское ущелье селение Кани
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 за всё до 6 чел.
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
Первозданная природа Балкарии: отвесные скалы, водопады и термальные источники
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
18 000 за всё до 4 чел.
К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
Подняться на высоту 3003 м за эффектными видами и местными повериями
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 990 за всё до 4 чел.
Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс
Погрузиться в историю, природу и колорит края и приготовить ингушские лепёшки чапильг своими руками
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 900 за всё до 4 чел.
Под звёздами Кавказа: ночь у озера в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Под звёздами Кавказа: ночь у озера в горах
Побывать в Кармадонском ущелье и Даргавсе, посидеть у костра и отдохнуть у водопадов
Начало: Во Владикавказе
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
30 000 за всё до 2 чел.
Арт-путешествие, пикник и поселок-призрак
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Арт-путешествие, пикник и поселок-призрак
Отправиться из Владикавказа в Верхний Згид, овладеть азами живописи и устроить пикник в горах
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Треккинг к пику Туриста
Индивидуальная
8 часов
Треккинг к пику Туриста
Идеальный маршрут, чтобы полюбоваться панорамами гор с одной из лучших смотровых Северного Кавказа
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Треккинг в Дигории - к загадочному «Фрегату»
Индивидуальная
8 часов
Треккинг в Дигории - к загадочному «Фрегату»
Пуститься в приключения, навстречу пейзажам в духе произведений Толкина
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Алания - любовь моя
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Алания - любовь моя
Посетить край, богатый на древние памятники, красивейшие ущелья и старинные предания
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
1800015 300 за всё до 7 чел.
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Побывать в местах Северной Осетии, от которых захватывает дух
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Лучшие места Северной Осетии + прогулка на сап-бордах
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
10 часов
Лучшие места Северной Осетии + прогулка на сап-бордах
Посетить знаковые достопримечательности республики и поплавать на сапах в окружении гор
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Остаться в живых: поход с обучением основам выживания в горах (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
7 часов
Остаться в живых: поход с обучением основам выживания в горах (в группе)
Пройти через испытания разного уровня сложности, получить новые навыки и знания о своих возможностях
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
4 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
    Совершил сегодня восхождение на гору Столовая - ещё одна экскурсия с потрясающими видами и эмоциями от происходящего. Компания подобралась хорошая,
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    гидом был Магомед, который по ходу нашего путешествия рассказывал много интересных фактов об Ингушетии, традициях и обычаях местных жителей, забавных фактов с охоты на дикого зверя в горах. Темп подобрали неспешный, погода не подвела, а на вершине Магомед напоил нас вкусным чаем с домашними пирогами и вкусностями. Однозначно рекомендую данную экскурсию и от себя добавлю: захватите с собой трекинговые палки, либо уже по месту найдите какие-нибудь деревянные палки или прутья.

  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
    Посетили данное мероприятие 31.05.24. Очень остались довольны. Шоу программа замечательная. Еды на столах достаточно было. Всё очень вкусно. Однозначно советую посетить.
  • М
    Максим
    31 мая 2024
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Гид Артур прокатил нас по основным достопримечательностям Цея, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами и привез на нереально классные термальные источники. Кроме того, Артур показал нам виды, от которых моя подруга в прямом смысле слова расплакалась.
    Гид Артур прокатил нас по основным достопримечательностям Цея, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами и привез на нереальноГид Артур прокатил нас по основным достопримечательностям Цея, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами и привез на нереально
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Ездили вчера на экскурсию в Цей) Нам очень все понравилось, как будто окунулись в детство, т. к. сами мы из средней
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    Азии, так что горы это наша любовь🫶 Артур забрал нас из отеля и мы отправились в горы. Он интересный собеседник. Рассказывал все доступным языком, не навязчиво и по делу. Очень внимательный, на протяжении всего тура интерисовался все ли хорошо, комфортно ли все?) Везде останавливались, фоткались, пили сероводородну воду) На обратном пути заехали в кафе и очень вкусно отобедали👌 Вообщем мы в восторге и всем будем рекомендовать Артура! Благодарим за возможность увидеть всю эту красоту🩷

    Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
    Очень понравилась экскурсия,живописные места завораживают своей красотой! Экскурсию проводил гид Юрий, отдельное ему спасибо, очень интересно и познавательно рассказывал про историю осетинского народа, много исторических фактов! ❤️
  • А
    Анастасия
    24 мая 2024
    Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
    Гид Юрий очень интересно провёл экскурсию. Человек влюблëнный в свой край. Было совсем не утомительно. Немного не подфартило с погодой, но это не капли не испортило впечатление от окружающей красоты. Отличным завершением являются горячие источники. Красота Осетии невероятна.
  • В
    Всеволод
    24 мая 2024
    Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
    Буря положительных эмоций и новых знаний. Большое спасибо сайту и Гиду Георгию. Всё, начиная от бронирования и оплаты, до завершения тура на высоте! Не смотря на дождливую погоду,Экскурсия получилась интересная и увлекательная. Желаю успехов и дальнейшего процветания! 👍🏼👍🏼👍🏼
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
    Большое спасибо за экскурсию. Приехали первый раз и эта первая поездка в горы превзошла все ожидания 😍
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Отличная экскурсия, очень красивая, не утомительная, гиду Артуру большое спасибо за организацию, информацию, комфорт. Рекомендую!
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
    Шоу замечательное. Ведущий с красивым голосом. Еды достаточно.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
  2. Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
  3. К сказочным панорамам Цейского ущелья
  4. Из Владикавказа - в Цейское ущелье
  5. Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Активности" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 2 200 до 59 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 397 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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