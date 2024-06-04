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Мини-группа
7 часов
Авторская экскурсия «Другая Осетия» в мини-группе по Владикавказу
Погрузитесь в атмосферу настоящей Осетии, исследуя её тайны и красоты в уютной компании до 4 человек
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
15 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Познакомиться с традициями Северного Кавказа и вдохновиться видами Сулакского каньона
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
Увидеть природные символы Дагестана, проплыть по реке на катере и подняться на бархан Сарыкум
Начало: у места вашего проживания
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
26 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
Увидеть невероятный Сулакский каньон, проплыть по нему по катере и узнать, чем славится республика
Начало: В любом районе Владикавказа
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
39 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
Отправиться в загадочную республику Дагестан и восхититься ее природной красотой
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Арт-путешествие, пикник и поселок-призрак
Отправиться из Владикавказа в Верхний Згид, овладеть азами живописи и устроить пикник в горах
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир4 июня 2024Тур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательные истории и легенды, ответив
- ССергей2 июня 20245 из 5, так как тур прошел в соответствии с моими высокими ожиданиями. Мне было важно покататься по горам Дигории на
- ААлина10 мая 2024Георгий просто чудесный гид и приятный человек! Маршрут экскурсии просто невероятен, столько точек, остановок, локаций! Вкусный кофе на высоте, фото и приятные беседы. Теперь изучать Осетию только с Георгием, буду советовать всем-всем! Огромное спасибо!
- ММихаил2 мая 2024Замечательная экскурсия, гид прекрасный, виды шикарные, гид останавливал где мы просили, плюсом обратно заезжали в Грозный
- ТТатьяна18 октября 2023Валерий очень интересный человек, прекрасный собеседник, отлично владеет всеми особенностями этого маршрута, благодаря чему время в пути пролетело незаметно и
- ННиколай5 сентября 2023Всем доброго времени суток! Ездили с детьми на большой машине, всем было комфортно. Дорога отличная, виды неописуемые. Останавливались для фото
- ККатя26 августа 2023Добрый день! Не хочу писать банальный отзыв! Слов просто нет. От организаторов до гида было все на высшем уровне! Я
- ВВалентина16 августа 2023Вперные приехав на Кавказ мы с мамой решили заказать разные туры. Времени было мало, но всё равно хотелось прсетить многие
- ДДарья20 августа 2022В апреле были с мужем на индивидуальной экскурсии в Дагестан. Нашим гидом был невероятно крутой Вадим, который сразу создал очень
- ЕЕлена25 июля 2022Хотела выразить огромную благодарность Вадиму,наша поездка в Дагестан вышла на 10из 10! .5 часов дороги в одну и другую сторону пролетели
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «По Дагестану»
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