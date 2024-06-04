Экскурсии по Дагестану из Дербента

Найдено 6 экскурсий в категории «По Дагестану» во Владикавказе, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
47 отзывов
Авторская экскурсия «Другая Осетия» в мини-группе по Владикавказу
Погрузитесь в атмосферу настоящей Осетии, исследуя её тайны и красоты в уютной компании до 4 человек
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
15 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7 500 за человека
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Познакомиться с традициями Северного Кавказа и вдохновиться видами Сулакского каньона
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27 900 за всё до 4 чел.
Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
Увидеть природные символы Дагестана, проплыть по реке на катере и подняться на бархан Сарыкум
Начало: у места вашего проживания
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
26 700 за всё до 3 чел.
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
Увидеть невероятный Сулакский каньон, проплыть по нему по катере и узнать, чем славится республика
Начало: В любом районе Владикавказа
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
39 000 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
Отправиться в загадочную республику Дагестан и восхититься ее природной красотой
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
25 000 за всё до 4 чел.
Арт-путешествие, пикник и поселок-призрак
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Арт-путешествие, пикник и поселок-призрак
Отправиться из Владикавказа в Верхний Згид, овладеть азами живописи и устроить пикник в горах
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    4 июня 2024
    Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
    Тур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательные истории и легенды, ответив
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    на все вопросы. С погодой повезло, запускал съемку с дрона, в самых живописных местах делал головокружительные снимки и видео, которые запросто взбодрят любую девичью Инсту. Браво, че сказать!

    Тур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательные
  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
    5 из 5, так как тур прошел в соответствии с моими высокими ожиданиями. Мне было важно покататься по горам Дигории на
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    джипе, особенно по местам, куда нельзя попасть на седане, и пофотографировать. Это и получил сполна Георгию спасибо за: - уверенное вождение джипа по сложным горным дорогам - оптимально составленный маршрут, особенно с учетом моих специфических пожеланий (обговорили заранее) - то, что и снимал на свой телефон, и показывал мне фототочки с красивыми ракурсами. В дороге не предусмотрено питание, о чем Георгий заранее предупредил, соответственно, у меня к этому нет вопросов, но если кто меня читает - имейте в виду. -

  • А
    Алина
    10 мая 2024
    Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
    Георгий просто чудесный гид и приятный человек! Маршрут экскурсии просто невероятен, столько точек, остановок, локаций! Вкусный кофе на высоте, фото и приятные беседы. Теперь изучать Осетию только с Георгием, буду советовать всем-всем! Огромное спасибо!
  • М
    Михаил
    2 мая 2024
    Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
    Замечательная экскурсия, гид прекрасный, виды шикарные, гид останавливал где мы просили, плюсом обратно заезжали в Грозный
    Замечательная экскурсия, гид прекрасный, виды шикарные, гид останавливал где мы просили, плюсом обратно заезжали в ГрозныйЗамечательная экскурсия, гид прекрасный, виды шикарные, гид останавливал где мы просили, плюсом обратно заезжали в ГрозныйЗамечательная экскурсия, гид прекрасный, виды шикарные, гид останавливал где мы просили, плюсом обратно заезжали в ГрозныйЗамечательная экскурсия, гид прекрасный, виды шикарные, гид останавливал где мы просили, плюсом обратно заезжали в Грозный
  • Т
    Татьяна
    18 октября 2023
    Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
    Валерий очень интересный человек, прекрасный собеседник, отлично владеет всеми особенностями этого маршрута, благодаря чему время в пути пролетело незаметно и
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    совсем не утомительно. Валерий показал нам самые красивые локации: мы совершили водную прогулку по каньону, полюбовались сверху на каньон на смотровых площадках. На протяжении всего путешествия Валера был предупредителен и предвосхищал все наши просьбы и малейшие желания. Очень бы хотелось побывать с ним на других его экскурсиях. Если еще раз приедем во Владикавказ (а очень бы хотелось!), то обязательно еще раз обратимся именно к нему!

    Валерий очень интересный человек, прекрасный собеседник, отлично владеет всеми особенностями этого маршрута, благодаря чему время в
  • Н
    Николай
    5 сентября 2023
    Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
    Всем доброго времени суток! Ездили с детьми на большой машине, всем было комфортно. Дорога отличная, виды неописуемые. Останавливались для фото
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    множество раз и тратили ровно столько времени гида, сколько хотели (но не злоупотребляйте как мы;-)!) Сыновьям понравилось водохранилище и покатушки на пушка-катере часовой длительности. Откушали по пути обратно в Хасавьюрте в кафе аварский хинкал плюс чуду. Чудо, а не чуду!)) Всем рекомендую поездку. По пути сможете у местных в селе купить персики и виноград дешевле рынка.

  • К
    Катя
    26 августа 2023
    Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
    Добрый день! Не хочу писать банальный отзыв! Слов просто нет. От организаторов до гида было все на высшем уровне! Я
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    со времени бронирования до окончания поездки была в семье, с семьёй! Спасибо вам огромное человеческое! Надеюсь ни кого не обидела своим поведением? Магомед лучший из гидов!!! Фото, видео, завтрак, ужин и конечно Дагестанский коньяк🤭. Я к вам вернусь!

    Добрый день! Не хочу писать банальный отзыв! Слов просто нет. От организаторов до гида было все
  • В
    Валентина
    16 августа 2023
    Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
    Вперные приехав на Кавказ мы с мамой решили заказать разные туры. Времени было мало, но всё равно хотелось прсетить многие
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    места. По Сулакскому каньону выбрали экскурсию у Роланда. Настолько внимательного и ответственного организатора,как Роланд я еще не встечала. Заранее до поезди всё обговорили,перед поездкой он еще раз проговорил все организационные моменты и сообщил, что нашим гидом будет Артур. Благодаря Артуру наша экскурсия превзошла все мои ожидания. Артур на все 100% работает от души, а не по шаблону. Он готов идти на изменения и корректировки экскурсии, учитывая пожелания, чтобы экскурсия понравилась всем, а не просто провести её для "галочки". За один день мы покатались по Сулакскому коньону на лодках, увидели Язык Тролля, пообедали в замечательном месте (взяли по его совету очень вкусную форель). Дальше мы скорректировали нашу экскурсию и смогли дополнительно успеть посетить бархан Сарыкум. Я очень хотела увидеть его. А потом наша экскурсия плавно переросла в новую по ночной Махачкале до Каспийского моря. О ней я и мечтать не могла. Ночное Каспийское море - это незабываемые впечатления. Артур - замечательный, душевный человек с которым наша экскурсия по Дагестану переросла в ещё две по Северной Осетии (Цейскому ущелью) и Горной Ингушетии. Эти экскурсии также не обошлись без дополнений, что было очень приятно и увлекательно. Артур с трепетом и любовью рассказывал нам о истории, традициях своего народа, показал нам живописные места. После встречи с ним не влюбиться во Владикавказ и Северную Осетию в целом просто невозможно.

  • Д
    Дарья
    20 августа 2022
    Путешествие в Дагестан из Владикавказа
    В апреле были с мужем на индивидуальной экскурсии в Дагестан. Нашим гидом был невероятно крутой Вадим, который сразу создал очень
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    позитивную дружественную атмосферу. И нам очень повезло. Вадим прекрасный человек, веселый, тактичный и честный. Он нам сразу предложил несколько вариантов, как можно добраться до Сулакского каньона, честно рассказал, где будут какие траты,предложил альтернативные варианты видовых мест и честно рассказал про тайминг (где сколько потратим времени, доп. траты и куда есть вероятность не успеть, если будем долго гулять). При этом мы спокойно гуляли, делали фотографии, нас никто не торопил. За день до поездки у нас уточнили, не хотим ли мы разделить экскурсию еще с одной парой, но с возможностью посетить сам Грозный на обратном пути, а не просто проездом. И это было идеально дополнение. Машину была достаточно вместительной и нам было комфортно даже вчетвером. Вадим очень ответственно подошел к организации. Мы не только успели посетить все запланированное в Дагестане, проехать большинство панорамных мест, сплавиться по самому каньону, покататься на качелях, пообедать и посетить красочный ночной Грозный со всеми основными достопримечательностями. Также на обратном пути Вадим, несмотря на свою усталость, предложил еще заехать на смотровую площадку во Владикавказе и встретить рассвет. Это было очень доброжелательно с его стороны и стало волшебным завершением путешествия. Да, поездка увеличилась по времени, но мы были в восторге. Вадим, спасибо вам. Лучший гид из всех, с кем мы были на экскурсиях по Кавказу. Мы приезжаем уже четвертый год подряд.

  • Е
    Елена
    25 июля 2022
    Путешествие в Дагестан из Владикавказа
    Хотела выразить огромную благодарность Вадиму,наша поездка в Дагестан вышла на 10из 10! .5 часов дороги в одну и другую сторону пролетели
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    не заметно. Вадим нам показал где вкусно и качественно готовят. Реально,очень вкусно. Сам предлагал нам сфотографировать нас,этим не каждый экскурсавод может похвастаться. Отдельное спасибо за бонус,заезд в Грозный,я очень мечтала увидеть этот город. Спаибо большое! Вадим супер!

    Хотела выразить огромную благодарность Вадиму,наша поездка в Дагестан вышла на 10из 10!Хотела выразить огромную благодарность Вадиму,наша поездка в Дагестан вышла на 10из 10!Хотела выразить огромную благодарность Вадиму,наша поездка в Дагестан вышла на 10из 10!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «По Дагестану»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
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  3. Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
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  5. Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
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  4. Даргавс
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  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "По Дагестану" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 7 500 до 39 000. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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