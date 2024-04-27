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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Удивительный уголок Кавказа

Кавказ — это невероятное место, где природа раскрывает свою красоту во всей полноте. Здесь вы сможете увидеть, как романтичные ромашки расцветают на фоне сверкающих струй прозрачных водопадов и величественных ледников, испещренных серебристым налётом.

Природное богатство региона

На Кавказе есть всё, что нужно для вдохновения, укрепления духа и тела:

Возвышенные горные пики, которые захватывают дух;

Широкие долины, окутанные зеленью;

Глубокие пещеры, полные загадок;

Студёные реки, которые дарят свежесть;

Живительные родники, источающие чистую воду.

Исследуйте и открывайте новое

Этот удивительный край, наполненный красотой, приглашает вас в уникальное путешествие. Природа Кавказа подарит вам возможность насладиться активным отдыхом, открыть для себя новые горизонты и укрепить здоровье, наслаждаясь атмосферой гармонии и покоя.