Описание экскурсии
Удивительный уголок Кавказа
Кавказ — это невероятное место, где природа раскрывает свою красоту во всей полноте. Здесь вы сможете увидеть, как романтичные ромашки расцветают на фоне сверкающих струй прозрачных водопадов и величественных ледников, испещренных серебристым налётом.
Природное богатство региона
На Кавказе есть всё, что нужно для вдохновения, укрепления духа и тела:
- Возвышенные горные пики, которые захватывают дух;
- Широкие долины, окутанные зеленью;
- Глубокие пещеры, полные загадок;
- Студёные реки, которые дарят свежесть;
- Живительные родники, источающие чистую воду.
Исследуйте и открывайте новое
Этот удивительный край, наполненный красотой, приглашает вас в уникальное путешествие. Природа Кавказа подарит вам возможность насладиться активным отдыхом, открыть для себя новые горизонты и укрепить здоровье, наслаждаясь атмосферой гармонии и покоя.
ежедневно в 9.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Ахсинта
- Монумент Уастырджи
- Музей Наны Задалески
- Замок Фрегат
- Горно-обогатительный завод в Фаснале
- Галиатский водопад
- С. Камунта + смотровая площадка 2000 М.Н.У. м
- Древний город Галиат
Что включено
- Услуги гида, транспорт.
Что не входит в цену
- Обед. По маршруту места для обеда отсутствуют. Берем с собой, либо можно устроить пикник.
Место начала и завершения?
Владикавказ. По запросу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Экскурсия была потрясающая. Прекрасные виды Дигории. Владимир рассказывал все интрюересео и провез по незабываемым местам! Всем рекомендую
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