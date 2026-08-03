Дигория - это удивительное место на Кавказе, где горы и каньоны соседствуют с древними сёлами и современными арт-объектами. Экскурсия включает посещение каньона Ахсинта, Згидского перевала и села Камунта. Туристы увидят наскальный монумент Уастырджи и насладятся видами с высокогорных качелей.
Дигория открывает свои тайны и дарит незабываемые впечатления от знакомства с культурой и природой региона
Дигория открывает свои тайны и дарит незабываемые впечатления от знакомства с культурой и природой региона
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные горные пейзажи
- 🏛 Древние архитектурные памятники
- 🎨 Современные арт-объекты
- 🚙 Комфортабельный транспорт
- 🌿 Чистый горный воздух
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Дигории - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и сухая, что позволяет насладиться всеми красотами региона. В октябре и ноябре можно увидеть золотую осень, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой, с декабря по март, доступ к некоторым местам может быть ограничен из-за снега, но заснеженные пейзажи впечатляют. Весной, в апреле, природа оживает, но дороги могут быть менее проходимыми.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Каньон Ахсинта
- Згидский перевал
- Село Камунта
- Арт-объект «Танец с кинжалами»
- Наскальный монумент Уастырджи
Описание экскурсии
Заповедная Дигория
Вы погрузитесь в богатую историю Дигории и полюбуетесь ее удивительной природой. В программе экскурсии:
- Каньон Ахсинта — «природные ворота» в Дигорию. Вы узнаете, как образовался каньон и как он защищал окружающие поселения от нападения
- *Арт-объект «Танец с кинжалами»
- Згидский перевал (более 2500 метров н. у. моря)
- Село Камунта — одно из самых древних и высокогорных поселений страны. Мы поговорим о том, как складывалась его история и почему сегодня в нем почти никто не живет. Там же находится одна из красивейших смотровые площадок Осетии
- Современные арт-объекты — вы оцените памятник народному осетинскому инструменту, похожему на скрипку, и необычный монумент «Стрелы нарта Сослана»
- Село Галиат — старинное «многоэтажное» село. Я раскрою, по какому принципу здесь строились дома и почему люди их покинули.
- Высокогорные качели
- Наскальный монумент Уастырджи
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике. Трансфер из Владикавказа включен в стоимость. Если кондиционер обязателен, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее
- За дополнительную плату мы можем забрать вас из аэропорта — 1500 ₽ или из Верхнего Фиагдона — 4000 ₽
- По договорённости за доплату возможно начать экскурсию в пригороде
- По желанию заедем на обед к местной семье или в придорожное кафе
- Возможно провести экскурсию на автомобилях Lexus GX, Toyota 100, 120 и других — доплата 3000 ₽ за группу
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников на 6-местном внедорожнике — доплата 5000 ₽ за экскурсию
- По желанию можем добавить в маршрут:
— горячие источники — 2000 ₽ за группу + входные билеты 500 ₽ за чел.
— водопад Жемчужина (Галдоридон) — 5000 ₽ за группу + входные билеты 200 ₽ за чел. (поход 4 км в одну сторону по экотропе)
— водопад Три сестры — 3500 ₽ с группы + входные билеты 200 ₽ с чел. (30 минут пешком)
— замок «Фрегат» — 2000 ₽ с группы
— Цейское ущелье и канатную дорогу — 5000 ₽ за группу
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роланд — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3514 туристов
Я родился и вырос в Осетии, живу во Владикавказе. По образованию историк и юрист. Вместе с командой гидов провожу экскурсии и организуем туры по нашим горным регионам. Через нас прошли несколько
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
доброе время суток всем, я не первый раз приезжаю в Осетию,думала много повидала,что ничему не удивляюсь в сдесь, но Ролонд так все по новому преподнес,Осетия меня снова удивила своей красотой
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Д
Огромная благодарность Батразу за шикарную экскурсию по Дигоре. Удивительное качество, когда гид не надоедает разговорами и с ним одинаково приятно и помолчать и поговорить. Очень комфортно, успели везде пофоткаться, обо всем послушать и при этом время пролетело очень быстро. Обязательно будем брать другие направления и рекомендовать друзьям!
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Мы впервые в Северной Осетии и очень рады, что нам повезло с гидами. Были на индивидуальной экскурсии по прекрасной Дигории с Робертом. Сказать, что нам понравилось - ничего не сказать,
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Ездили с Батиком. Машина комфортная. Водитель молодец, и довёз, и просветил, и накормил вкусно и не дорого, и весело было. спасибо
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Г
Все было великолепно. Красивейшие горы, умнейший экскурсовод, рассказал о жизни местных, все показал. Великолепнейшая красота, максимум удобств. Спасибо за столь яркое и красочное путешествие.
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Это была не экскурсия,а джип-тур по красивейшим местам в сопровождении гида-профессионала и просто очень интересного и многогранного человека Руслана! Команда Роланда - супер,в очередной раз на основании многочисленных рекомендаций огромного
+2
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