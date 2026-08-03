Дигория - это удивительное место на Кавказе, где горы и каньоны соседствуют с древними сёлами и современными арт-объектами. Экскурсия включает посещение каньона Ахсинта, Згидского перевала и села Камунта. Туристы увидят наскальный монумент Уастырджи и насладятся видами с высокогорных качелей.



Дигория открывает свои тайны и дарит незабываемые впечатления от знакомства с культурой и природой региона

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Дигории - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и сухая, что позволяет насладиться всеми красотами региона. В октябре и ноябре можно увидеть золотую осень, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой, с декабря по март, доступ к некоторым местам может быть ограничен из-за снега, но заснеженные пейзажи впечатляют. Весной, в апреле, природа оживает, но дороги могут быть менее проходимыми.

Сейчас август — это идеальное время.