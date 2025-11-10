Отправьтесь в незабываемое путешествие по горной Ингушетии — краю древних башен, живописных ущелий и богатой истории.
За 1 день вы увидите главные архитектурные жемчужины региона: родовые башни, старинные аулы, смотровые площадки с захватывающими видами на Кавказский хребет. Также вас ждёт увлекательный рассказ о народных традициях, культуре и быте.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Дарьяльское ущелье — захватывающие дух виды, от которых перехватывает дыхание.
Джейрахское ущелье и родовая башня Цуровых 17 века.
Аул Шоан с атмосферой настоящей ингушской деревни.
Село Ольгетти и башенный комплекс Эрзи — ингушский Манхэттен, только вместо небоскрёбов — древние башни.
Смотровые площадки — на Джейрахское ущелье и на вершине Цей-Лоамского перевала с видом на Цей-Лоамский хребет.
Главный Кавказский хребет и величественный Казбек — айсберг в океане гор.
Солнечная поляна — идеальное место для пикника с видом на горы.
Башенный комплекс Вовнушки 18 века — неприступная крепость, выросшая прямо из скалы.
Мы расскажем вам об истории древней Ингушетии, традициях и культуре народа, национальных достояниях республики.
Организационные детали
- Поедем на подготовленных внедорожниках Toyota, Lexus, Mitsubishi, Land Rover, Chevrolet или Nissan
- Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет
- Отдельно по желанию оплачивается обед. Также вы можете взять еду с собой
- Если вы не являетесь гражданином РФ, вам нужно за месяц до экскурсии оформить пропуск в пограничную зону
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 209 туристов
Меня зовут Тимур, я представляю команду гидов во Владикавказе. Мы с радостью организуем и проведём для вас экскурсии по горам великолепной Северной Осетии. Вы посмотрите на неё нашими глазами и полюбите так же сильно, как любим её мы. Ждём встречи!Задать вопрос
