Еще несколько необычных экскурсий во Владикавказе

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По древней земле Ингушетии

Изучить легендарные сооружения, поразиться старинным обычаям и влюбиться в первозданную природу края

Лиана
Лиана – представитель из Владикавказа
Вы посетите башенные комплексы Эрзи, Таргим и одно из чудес России — неприступный замок 🏰 Вовнушки.

Узнаете об особенностях горных фортификаций и синтезе грузинской и ингушской храмовой архитектуры.

Услышите о куро-аракских племенах, мистическом братском котле, кодексе правил Эздел и 13 адатах ингушей.

Отведаете «чепалгашей» с горным ⛰️ чаем и оцените захватывающие пейзажы!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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По древней земле Ингушетии
По древней земле Ингушетии

Что вас ожидает

Башни и оборонительные комплексы Ингушетии
В комплексе Эрзи вы узнаете историю 📖 его названия, связанного с найденной здесь статуэткой Орла Сулеймана (сейчас она хранится в Эрмитаже). Познакомитесь со структурой сооружений и их назначением. Возле башни Таргима — «боевых глаз ущелья» — я расскажу о братском котле, его потусторонних хранителях и способе спастись от кровной мести. А у оборонительного комплекса Вовнушки, построенного на острых гребнях скал, поговорим о визитной карточке Ингушетии.

Храм Тхаба-Ерды и древний город 🏙️ Эгикхал
Далее в программе — интересный религиозный объект, на примере которого мы разберем синтез грузинского и ингушского зодчества. Вы узнаете о строительных этапах и периодах храма, уходящего истоками в 8 век. А после отправитесь в город 🏙️ Эгикхал, где речь пойдет о куро-аракских племенах и известном погребальном памятнике — Эгикальском могильнике.

Этнографические заметки
По пути я расскажу об Эзделе — своде неписаных моральных и этических правил поведения ингушского народа, которые передаются из поколения в поколение и охватывает все сферы жизни каждого члена общества. Вы узнаете о тринадцати адатах, традициях гостеприимства, уважении к старшим, отношении к женщинам как к мудрым хранительницам очага, тонкостям обряда венчания, заботе о подрастающем поколении, духе добрососедства. И в результате поймете, что ингуши — достойные наследники древних обычаев.

Природные красоты края
Вы откроете поистине захватывающие горные пейзажи. Подниметесь на смотровую площадку на Цей-Лоамском перевале (2100 м). Увидите место слияния мутной реки Гулай с прозрачной ледниковой Ассой. А с марта по октябрь в программу включено посещение Ляжгинского водопада.

Гастрономия Ингушетии
Вы сможете попробовать вкуснейшую выпечку «чепалгаш» — это лепешки из тонкого теста на кефире с начинкой из картофеля, творога или сыра с зелёнью, смазанные с двух сторон растопленным сливочным маслом. Также вам предложат ароматный шашлык из баранины, самый вкусный и сочный в округе. А еще я посоветую попробовать горный чай, собранный в горах ⛰️ Ингушетии в определенные времена года.

Организационные детали

  • В стоимость не включен обед в кафе и посещение заповедника «Эрзи» — 100 руб. /человека, оплачивается при въезде
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
По древней земле Ингушетии
По древней земле Ингушетии
По древней земле Ингушетии
По древней земле Ингушетии
По древней земле Ингушетии
По древней земле Ингушетии
По древней земле Ингушетии
По древней земле Ингушетии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лиана
Лиана
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лиана. Я и моя команда гидов готовы вам показать все тайные и знаменитые уголки Кавказа, рассказать об истории, культуре и традициях местных народов. Каждый выбор, который вы совершаете, вносит свой вклад в написание книги вашей жизни, а наша команда поможет вам в этом. Будьте осторожны: в Кавказ можно влюбиться без памяти — раз и навсегда!
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