Еще несколько необычных экскурсий во Владикавказе

Что вас ожидает

Башни и оборонительные комплексы Ингушетии

В комплексе Эрзи вы узнаете историю 📖 его названия, связанного с найденной здесь статуэткой Орла Сулеймана (сейчас она хранится в Эрмитаже). Познакомитесь со структурой сооружений и их назначением. Возле башни Таргима — «боевых глаз ущелья» — я расскажу о братском котле, его потусторонних хранителях и способе спастись от кровной мести. А у оборонительного комплекса Вовнушки, построенного на острых гребнях скал, поговорим о визитной карточке Ингушетии.

Храм Тхаба-Ерды и древний город 🏙️ Эгикхал

Далее в программе — интересный религиозный объект, на примере которого мы разберем синтез грузинского и ингушского зодчества. Вы узнаете о строительных этапах и периодах храма, уходящего истоками в 8 век. А после отправитесь в город 🏙️ Эгикхал, где речь пойдет о куро-аракских племенах и известном погребальном памятнике — Эгикальском могильнике.

Этнографические заметки

По пути я расскажу об Эзделе — своде неписаных моральных и этических правил поведения ингушского народа, которые передаются из поколения в поколение и охватывает все сферы жизни каждого члена общества. Вы узнаете о тринадцати адатах, традициях гостеприимства, уважении к старшим, отношении к женщинам как к мудрым хранительницам очага, тонкостям обряда венчания, заботе о подрастающем поколении, духе добрососедства. И в результате поймете, что ингуши — достойные наследники древних обычаев.

Природные красоты края

Вы откроете поистине захватывающие горные пейзажи. Подниметесь на смотровую площадку на Цей-Лоамском перевале (2100 м). Увидите место слияния мутной реки Гулай с прозрачной ледниковой Ассой. А с марта по октябрь в программу включено посещение Ляжгинского водопада.

Гастрономия Ингушетии

Вы сможете попробовать вкуснейшую выпечку «чепалгаш» — это лепешки из тонкого теста на кефире с начинкой из картофеля, творога или сыра с зелёнью, смазанные с двух сторон растопленным сливочным маслом. Также вам предложат ароматный шашлык из баранины, самый вкусный и сочный в округе. А еще я посоветую попробовать горный чай, собранный в горах ⛰️ Ингушетии в определенные времена года.

Организационные детали