Вас ждет захватывающее мини-путешествие, в ходе которого вы сможете посмотреть на уникальные природные и рукотворные памятники Осетии, узнать любопытные факты о местах по маршруту и даже порелаксировать в термальных источниках.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Приключение на джипах Начиная свой путь, мы прямо на дороге встретимся с огромным монументом в виде всадника, выпрыгивающего из скалы — памятником Георгию Победоносцу, которого очень почитают в Осетии. Далее мы доставим вас на горнолыжный курорт Цей и к леднику Сказка. Поднимемся на канатке на высоту приблизительно в 2500 м. над уровнем моря, там вас будут ждать невероятные виды. Во многих местах цветет Иван-чай, который добавляет ярких красок. Потрясающая природа Не менее завораживающий вид ждет вас на Зарамагском водохранилище. Теплая по цвету, бирюзовая мощь воды разливается между зелеными и каменистыми холмами. Также мы поедем в один из труднодоступных и самых завораживающих уголков Осетии, в Мамисонское ущелье. Тут мы вам покажем боевые, жилые башни и целые укрепленные комплексы средневековых поселений горцев. И конечно, вы увидите вершины Тепли (4423 м) и Нар (3949 м). Закончим экскурсию релаксом в Бирагзанских термальных источниках (берите купальные принадлежности), где вы сможете отдохнуть после насыщенного туристического дня телом и душой, в воде температурой 40 градусов. А вокруг вас — горы, горы, горы! Важная информация:
Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике.
Ежедневно с 09:00 по московскому времени
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Георгию Победоносцу
- Горнолыжный курорт Цей и ледник Сказка
- Зарамагское водохранилище
- Мамисонское ущелье
- Бирагзанские термальные источники
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Канатная дорога и вход на территорию термальных купелей оплачиваются на месте (300 руб/чел)
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 по московскому времени
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
11 сен 2025
Хочу написать о нашей прошедшей экскурсии.
Все было просто замечательно. Начиная от подробной истории о всех достопримечательностях(и не только), заканчивая завораживающими видами, откуда не хотелось уезжать. Отдельное огромное спасибо гиду Алану, который знает ответ на любой вопрос, очень интересно рассказывает, добрый, веселый, в общем, просто очень хороший человек, он нам сделал этот день.
