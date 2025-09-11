Приключение на джипах Начиная свой путь, мы прямо на дороге встретимся с огромным монументом в виде всадника, выпрыгивающего из скалы — памятником Георгию Победоносцу, которого очень почитают в Осетии. Далее мы доставим вас на горнолыжный курорт Цей и к леднику Сказка. Поднимемся на канатке на высоту приблизительно в 2500 м. над уровнем моря, там вас будут ждать невероятные виды. Во многих местах цветет Иван-чай, который добавляет ярких красок. Потрясающая природа Не менее завораживающий вид ждет вас на Зарамагском водохранилище. Теплая по цвету, бирюзовая мощь воды разливается между зелеными и каменистыми холмами. Также мы поедем в один из труднодоступных и самых завораживающих уголков Осетии, в Мамисонское ущелье. Тут мы вам покажем боевые, жилые башни и целые укрепленные комплексы средневековых поселений горцев. И конечно, вы увидите вершины Тепли (4423 м) и Нар (3949 м). Закончим экскурсию релаксом в Бирагзанских термальных источниках (берите купальные принадлежности), где вы сможете отдохнуть после насыщенного туристического дня телом и душой, в воде температурой 40 градусов. А вокруг вас — горы, горы, горы! Важная информация:

Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике.