Мои заказы

Групповой джип-тур: стихия воды и древность ледников

Вас ждет захватывающее мини-путешествие, в ходе которого вы сможете посмотреть на уникальные природные и рукотворные памятники Осетии, узнать любопытные факты о местах по маршруту и даже порелаксировать в термальных источниках.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
5
1 отзыв
Групповой джип-тур: стихия воды и древность ледников
Групповой джип-тур: стихия воды и древность ледников
Групповой джип-тур: стихия воды и древность ледников

Описание экскурсии

Приключение на джипах Начиная свой путь, мы прямо на дороге встретимся с огромным монументом в виде всадника, выпрыгивающего из скалы — памятником Георгию Победоносцу, которого очень почитают в Осетии. Далее мы доставим вас на горнолыжный курорт Цей и к леднику Сказка. Поднимемся на канатке на высоту приблизительно в 2500 м. над уровнем моря, там вас будут ждать невероятные виды. Во многих местах цветет Иван-чай, который добавляет ярких красок. Потрясающая природа Не менее завораживающий вид ждет вас на Зарамагском водохранилище. Теплая по цвету, бирюзовая мощь воды разливается между зелеными и каменистыми холмами. Также мы поедем в один из труднодоступных и самых завораживающих уголков Осетии, в Мамисонское ущелье. Тут мы вам покажем боевые, жилые башни и целые укрепленные комплексы средневековых поселений горцев. И конечно, вы увидите вершины Тепли (4423 м) и Нар (3949 м). Закончим экскурсию релаксом в Бирагзанских термальных источниках (берите купальные принадлежности), где вы сможете отдохнуть после насыщенного туристического дня телом и душой, в воде температурой 40 градусов. А вокруг вас — горы, горы, горы! Важная информация:
Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике.

Ежедневно с 09:00 по московскому времени

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник Георгию Победоносцу
  • Горнолыжный курорт Цей и ледник Сказка
  • Зарамагское водохранилище
  • Мамисонское ущелье
  • Бирагзанские термальные источники
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Канатная дорога и вход на территорию термальных купелей оплачиваются на месте (300 руб/чел)
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 по московскому времени
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Анна
11 сен 2025
Хочу написать о нашей прошедшей экскурсии.
Все было просто замечательно. Начиная от подробной истории о всех достопримечательностях(и не только), заканчивая завораживающими видами, откуда не хотелось уезжать. Отдельное огромное спасибо гиду Алану, который знает ответ на любой вопрос, очень интересно рассказывает, добрый, веселый, в общем, просто очень хороший человек, он нам сделал этот день.

Входит в следующие категории Владикавказа

Похожие экскурсии из Владикавказа

Треккинг к Цейскому леднику
Пешая
7.5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к Цейскому леднику
Откройте для себя красоту Цейского ледника. Пройдите по экотропе, насладитесь панорамами и почувствуйте величие природы в компании опытного гида
29 ноя в 08:30
30 ноя в 08:30
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Северная Осетия во всём великолепии (на джипе из Владикавказа)
Джиппинг
На машине
6 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Северная Осетия во всём великолепии (на джипе из Владикавказа)
Полюбоваться горными ущельями, посетить древний монастырь и увидеть Сказский ледник
Начало: У центрального входа в Олимпийский Парк
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и 11:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5000 ₽ за человека
Цейское ущелье и термальный источник за 1 день - на экскурсии из Владикавказа
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Цейское ущелье и термальный источник
Путешествие в сердце Кавказа: Цейское ущелье и горячий источник Бирагзанг. Незабываемые виды и культурные открытия ждут вас
Начало: Место вашего размещения в городе Владикавказ
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владикавказе