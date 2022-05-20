Треккинг к Цейскому леднику

Отправиться по самому живописному маршруту к леднику в сопровождении опытного инструктора

Цейское ущелье — настоящая жемчужина Северной Осетии, а Сказский ледник — один из крупнейших на Кавказе.

Вы в полной мере оцените величие местных пейзажей, пройдя по 5-километровой экотропе.

Вам откроются природные места, которые пропускает большинство гостей горнолыжного курорта.

А в компании специалиста по горному туризму вы сможете чувствовать себя в полной безопасности.
Треккинг к Цейскому леднику
Треккинг к Цейскому леднику
Треккинг к Цейскому леднику
Треккинг к Цейскому леднику
Треккинг к Цейскому леднику
Треккинг к Цейскому леднику
Треккинг к Цейскому леднику
Треккинг к Цейскому леднику
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мы встретимся во Владикавказе и отправимся к заброшенному зданию гостиницы «Горянка», где и начнется треккинг. Вы пройдете через хвойные леса, мимо величественных склонов, увидите огромные валуны, водные каскады, горные панорамы, редкие разновидности полевых цветов. И выйдете на каменистую долину, где огромная тающая глыба площадью 9,7 км² зарождается в горном массиве Адай-Хох и дает начало реке Цейдон.

Ледник тает со скоростью около 8 метров в год. Успейте прикоснуться к этому уникальному явлению природы!

Организационные детали

Параметры маршрута

  • Сезонность — с мая по ноябрь
  • Пеший маршрут в одну сторону — 2-2,5 часа (5 км), оценивайте свои силы!
  • Трансфер на комфортабельном внедорожнике и полное сопровождение включены в стоимость. Дополнительные расходы: вход на экотропу — 130 р. /человека.

Подготовка

  • Рекомендуем взять с собой перекус, термос с чаем или питьевой водой, головной убор, солнцезащитные очки, сменную одежду, дождевик или куртку на случай ухудшения погоды
  • Обувь выбирайте удобную для треккинга, одежду — спортивную, прикрывающую открытые участки тела от воздействия солнечных лучей
  • При необходимости будет остановка по пути в магазине перед началом маршрута

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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