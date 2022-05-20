Мы встретимся во Владикавказе и отправимся к заброшенному зданию гостиницы «Горянка», где и начнется треккинг. Вы пройдете через хвойные леса, мимо величественных склонов, увидите огромные валуны, водные каскады, горные панорамы, редкие разновидности полевых цветов. И выйдете на каменистую долину, где огромная тающая глыба площадью 9,7 км² зарождается в горном массиве Адай-Хох и дает начало реке Цейдон.
Ледник тает со скоростью около 8 метров в год. Успейте прикоснуться к этому уникальному явлению природы!
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.