Цейское ущелье — настоящая жемчужина Северной Осетии, а Сказский ледник — один из крупнейших на Кавказе. Вы в полной мере оцените величие местных пейзажей, пройдя по 5-километровой экотропе. Вам откроются природные места, которые пропускает большинство гостей горнолыжного курорта. А в компании специалиста по горному туризму вы сможете чувствовать себя в полной безопасности.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Что вас ожидает

Мы встретимся во Владикавказе и отправимся к заброшенному зданию гостиницы «Горянка», где и начнется треккинг. Вы пройдете через хвойные леса, мимо величественных склонов, увидите огромные валуны, водные каскады, горные панорамы, редкие разновидности полевых цветов. И выйдете на каменистую долину, где огромная тающая глыба площадью 9,7 км² зарождается в горном массиве Адай-Хох и дает начало реке Цейдон.

Ледник тает со скоростью около 8 метров в год. Успейте прикоснуться к этому уникальному явлению природы!

Организационные детали

Параметры маршрута

Сезонность — с мая по ноябрь

Пеший маршрут в одну сторону — 2-2,5 часа (5 км), оценивайте свои силы!

Трансфер на комфортабельном внедорожнике и полное сопровождение включены в стоимость. Дополнительные расходы: вход на экотропу — 130 р. /человека.

Подготовка

Рекомендуем взять с собой перекус, термос с чаем или питьевой водой, головной убор, солнцезащитные очки, сменную одежду, дождевик или куртку на случай ухудшения погоды

Обувь выбирайте удобную для треккинга, одежду — спортивную, прикрывающую открытые участки тела от воздействия солнечных лучей

При необходимости будет остановка по пути в магазине перед началом маршрута

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.