Подробнее о программе экскурсии 🧭

Мы проедем две республики — Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию, а также Ставропольский край, а именно города Пятигорск и Кисловодск. Вы увидите альпийские луга и дикие пастбища, горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи, могучие ущелья и конечно же седой исполин Эльбрус предстанет перед вами в лучах солнца.

Что ещё

Вы получите умопомрачительные фото и видео с квадрокоптера. При желании, можем остаться на встречу рассвета с палаткой. Трансфер доступен из Нальчика, Кисловодска и Пятигорска.