Из Владикавказа на плато Бермамыт

Валерий Д.
Валерий Д. – Гид из Владикавказа
Вас ждет самая лучшая смотровая площадка с видом на величественную и заснеженную вершину Эльбруса — плато Бермамыт.

По своей красоте он ничем не уступает американскому Гранд-Каньону или заповеднику с вулканом Йеллоустоун.
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Экскурсия

15 500 ₽ за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Из Владикавказа на плато Бермамыт
Из Владикавказа на плато Бермамыт

Что вы увидите 🤩

  • Плато Бермамыт
  • Горные пики Бештау и Машук
  • Скалы Монахи
  • Эльбрус
Подробнее о программе экскурсии 🧭
Мы проедем две республики — Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию, а также Ставропольский край, а именно города Пятигорск и Кисловодск. Вы увидите альпийские луга и дикие пастбища, горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи, могучие ущелья и конечно же седой исполин Эльбрус предстанет перед вами в лучах солнца.
Что ещё
Вы получите умопомрачительные фото и видео с квадрокоптера. При желании, можем остаться на встречу рассвета с палаткой. Трансфер доступен из Нальчика, Кисловодска и Пятигорска.
🚩 Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
🏁 Место завершения: Привозим вас к месту проживания во Владикавказе
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное сопровождение
  • Перекус и чай
  • Качественные фотографии или видео с квадрокоптера.
Важная информация
На плато я устрою небольшой перекус.
Из Владикавказа на плато Бермамыт
Из Владикавказа на плато Бермамыт
Из Владикавказа на плато Бермамыт
Время проведения: Ежедневно с 7:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Валерий Д.
Валерий Д.
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