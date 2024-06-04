1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Побывать в Приэльбрусье, подняться по канатной дороге и увидеть могучего исполина Кавказа
Начало: У места вашего проживания
«По нему доберёмся к подножию горы и уже отсюда, на современной и самой высокогорной в Европе канатной дороге, поднимемся вверх к Эльбрусу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Владикавказа - на плато Бермамыт (с пикником в горах!)
Отправиться в путешествие по Северному Кавказу, навстречу несравненным ракурсам седого Эльбруса
Начало: у места вашего проживания в пределах Владикавказа....
«Известно, что именно отсюда открывается умопомрачительный вид на величественные силуэты Эльбруса и панорамы Кавказского хребта»
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
27 620₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Полюбоваться бирюзовым озером и подняться по канатной дороге на «вершину мира»
Начало: У вашего отеля
«Эльбрус — вы подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку, откуда открывается сногсшибательная панорама седовласого Эльбруса и Главного Кавказского хребта»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сказочное Приэльбрусье из Владикавказа
Начало: Владикавказ, ул. Барбашова, 46
«Поляна Азау находится у подножия величественного Эльбруса и располагает пятью канатными дорогами»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Владикавказа к его величеству Эльбрусу и озеру Гижгит
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ
«Отсюда на современной и самой высокогорной в Европе канатной дороге поднимемся вверх к Эльбрусу»
Расписание: Ежедневно. Рекомендуемое время выезда — 8:00.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Из Владикавказа на плато Бермамыт + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«Вы увидите альпийские луга и дикие пастбища, горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи, могучие ущелья и конечно же седой исполин Эльбрус предстанет перед вами в лучах солнца»
Расписание: Ежедневно с 7:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
26 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
К величественному Эльбрусу и озеро Гижгит
Начало: Владикавказ. По запросу
«Приглашаю отправиться на поклон к древнему Эльбрусу — молчаливому свидетелю войн и знаковых мировых событий»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
24 990₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения4 июня 2024Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г. Получили одни из самых ярких эмоций за всю жизнь😊😜😎 очень приятный,
- ВВасилий13 мая 2024Все чётко, экскурсия очень понравилась. Рекомендую при хорошей погоде на горе будет супер.
- ААнна12 мая 2024С погодой немного не повезло, но несмотря на это, экскурсия прошла комфортно. Гид Владимир не торопил нас по времени, на Эльбрус
- ООлеся18 апреля 2024Самое яркое впечатление оставило наше путешествие. Гид, Юрий, прекрасный человек, замечательный собеседник. Отдельное спасибо ему. Из Владикавказа путь долгий, но это того стоило. С погодой повезло. Экскурсию бронировала поздно вечером, ответ не заставил себя ждать. Все заявленное выполняют. Спасибо
- ЕЕлена11 апреля 2024Брали у Николая несколько туров, и, в зависимости от погоды он предложил поменять местами даты поездок на Эльбрус и в
- ММария10 января 2024Сегодня состоялась долгожданная поездка. Мы с подругой под большим впечатлением. Особенно понравилась организация экскурсии. Лиана, Вам огромное спасибо. Все очень оперативно.
- ССветлана4 января 2024Красивая и очень комфортная поездка с Владимиром. Маршрут меняли по дороге ориентируясь на мои предпочтения:) и заехали в заранее не заявленные места
- ННаталья19 декабря 2023Мы отдыхали во Владикавказе, и нам очень захотелось на Эльбрус, благодаря этому сервису шикарно съездили, благодарим!!!
- ААделина21 ноября 2023Плато Бермамыт - это действительно дикие нетронутые человеком места, от этого просто завораживает дух. Это место где ты находишься где-то
- ААнгелина27 сентября 2023Замечательная экскурсия на Эльбрус! Хочется выразить большую благодарность гиду Григорию, вне всяких похвал! Организация поездки на высоте. Профессионал своего дела,
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Эльбрус»
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Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Эльбрус" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 19 900 до 27 620. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Туры на Эльбрус – отличный вариант времяпровождения, который позволит жителям и гостям Владикавказа посетить самую высокую горную вершину Европы. Путешествие с опытным гидом подарит вам массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений, позволит насладиться красивейшими горными пейзажами и сделать крутые фото. Забронировать места для поездки на Эльбрус из Владикавказа на автобусе или машине по привлекательным ценам вы можете из списка ниже