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Грозный. И мы безмерно благодарны ему за это! Были на Эльбрусе в отличный солнечный день!! Думаю, это и определило наши незабываемые эмоции от данной поездки!! Нашим гидом был Юрий. Отличный рассказчик не только об истории Осетии, но и многих интересных историй из ее жизни и жизни местного народа. На само посещение Эльбруса обычно отводится 2, максимум 3 часа. Но мы 4 часа не могли оторваться от захватывающих видов. Спасибо огромное Юрию, что терпеливо нас ждал внизу всё это время!! И периодически интересовался у нас по телефону, всё ли у нас хорошо. Поездку на Эльбрус однозначно рекомендую!!!