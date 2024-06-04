Экскурсионные туры на Эльбрус из Владикавказа на автобусе или авто с гидом по выгодным ценам

Найдено 7 экскурсий в категории «Эльбрус» во Владикавказе, цены от 19 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Побывать в Приэльбрусье, подняться по канатной дороге и увидеть могучего исполина Кавказа
Начало: У места вашего проживания
«По нему доберёмся к подножию горы и уже отсюда, на современной и самой высокогорной в Европе канатной дороге, поднимемся вверх к Эльбрусу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 900 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - на плато Бермамыт (с пикником в горах!)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Из Владикавказа - на плато Бермамыт (с пикником в горах!)
Отправиться в путешествие по Северному Кавказу, навстречу несравненным ракурсам седого Эльбруса
Начало: у места вашего проживания в пределах Владикавказа....
«Известно, что именно отсюда открывается умопомрачительный вид на величественные силуэты Эльбруса и панорамы Кавказского хребта»
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
27 620 за всё до 3 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Полюбоваться бирюзовым озером и подняться по канатной дороге на «вершину мира»
Начало: У вашего отеля
«Эльбрус — вы подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку, откуда открывается сногсшибательная панорама седовласого Эльбруса и Главного Кавказского хребта»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 900 за всё до 4 чел.
Сказочное Приэльбрусье из Владикавказа
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Сказочное Приэльбрусье из Владикавказа
Начало: Владикавказ, ул. Барбашова, 46
«Поляна Азау находится у подножия величественного Эльбруса и располагает пятью канатными дорогами»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа к его величеству Эльбрусу и озеру Гижгит
Индивидуальная
11 часов
16 отзывов
Из Владикавказа к его величеству Эльбрусу и озеру Гижгит
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ
«Отсюда на современной и самой высокогорной в Европе канатной дороге поднимемся вверх к Эльбрусу»
Расписание: Ежедневно. Рекомендуемое время выезда — 8:00.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 900 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа на плато Бермамыт + пикник
Индивидуальная
14 часов
3 отзыва
Из Владикавказа на плато Бермамыт + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«Вы увидите альпийские луга и дикие пастбища, горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи, могучие ущелья и конечно же седой исполин Эльбрус предстанет перед вами в лучах солнца»
Расписание: Ежедневно с 7:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
26 600 за всё до 3 чел.
К величественному Эльбрусу и озеро Гижгит
Индивидуальная
12 часов
К величественному Эльбрусу и озеро Гижгит
Начало: Владикавказ. По запросу
«Приглашаю отправиться на поклон к древнему Эльбрусу — молчаливому свидетелю войн и знаковых мировых событий»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
24 990 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
    Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г. Получили одни из самых ярких эмоций за всю жизнь😊😜😎 очень приятный,
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    вежливый и веселый гид, чистая машина и комфортное вождение. Поездка в одну сторону занимает около 3,5 часов, но с Тимуром они пролетели незаметно: интересные рассказы про достопримечательности в ненавязчивом стиле (как мы и хотели), юмористические истории, домашнее вино - ощущение будто ехали с хорошим другом. Тимур подсказывал, где самые красивые виды и где вкусно пообедать или перекусить. По пути мы заехали на красивое голубое озеро Гижгит, затем отправились покорять самую высокую горную вершину России - Эльбрус! Самая яркая эмоция от вершины - катание на снегоходах😍 Это место навсегда покорило наши души и сердца, что-то невероятное - смотрите фотографии - сами всё увидите! 😁 А лучше приезжайте и бронируйте экскурсию - не пожалеете!

    Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г
  • В
    Василий
    13 мая 2024
    Из Владикавказа к его величеству Эльбрусу и озеру Гижгит
    Все чётко, экскурсия очень понравилась. Рекомендую при хорошей погоде на горе будет супер.
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
    С погодой немного не повезло, но несмотря на это, экскурсия прошла комфортно. Гид Владимир не торопил нас по времени, на Эльбрус
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    поднимались без гида, но не торопились обратно. Несмотря на ограничение видимости, масштаб Эльбруса впечатляет. Команда организаторов работает четко, быстро отвечают на все возникающие организационные вопросы, при необходимости корректируют маршрут по желанию, подсказывают чем можно заменить локации на маршруте.

  • О
    Олеся
    18 апреля 2024
    Из Владикавказа к его величеству Эльбрусу и озеру Гижгит
    Самое яркое впечатление оставило наше путешествие. Гид, Юрий, прекрасный человек, замечательный собеседник. Отдельное спасибо ему. Из Владикавказа путь долгий, но это того стоило. С погодой повезло. Экскурсию бронировала поздно вечером, ответ не заставил себя ждать. Все заявленное выполняют. Спасибо
  • Е
    Елена
    11 апреля 2024
    Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
    Брали у Николая несколько туров, и, в зависимости от погоды он предложил поменять местами даты поездок на Эльбрус и в
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    Грозный. И мы безмерно благодарны ему за это! Были на Эльбрусе в отличный солнечный день!! Думаю, это и определило наши незабываемые эмоции от данной поездки!! Нашим гидом был Юрий. Отличный рассказчик не только об истории Осетии, но и многих интересных историй из ее жизни и жизни местного народа. На само посещение Эльбруса обычно отводится 2, максимум 3 часа. Но мы 4 часа не могли оторваться от захватывающих видов. Спасибо огромное Юрию, что терпеливо нас ждал внизу всё это время!! И периодически интересовался у нас по телефону, всё ли у нас хорошо. Поездку на Эльбрус однозначно рекомендую!!!

  • М
    Мария
    10 января 2024
    Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
    Сегодня состоялась долгожданная поездка. Мы с подругой под большим впечатлением. Особенно понравилась организация экскурсии. Лиана, Вам огромное спасибо. Все очень оперативно.
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    Спасибо гиду Магомеду. Большой молодец. Всегда рядом, причем абсолютно по-любому вопросу. Сопровождение на высшем уровне!!! Приеду весной однозначно, уж слишком тут красиво!

    Сегодня состоялась долгожданная поездка. Мы с подругой под большим впечатлениемСегодня состоялась долгожданная поездка. Мы с подругой под большим впечатлением
  • С
    Светлана
    4 января 2024
    Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
    Красивая и очень комфортная поездка с Владимиром. Маршрут меняли по дороге ориентируясь на мои предпочтения:) и заехали в заранее не заявленные места
    Красивая и очень комфортная поездка с Владимиром. Маршрут меняли по дороге ориентируясь на мои предпочтения:) и заехали в заранее не заявленные местаКрасивая и очень комфортная поездка с Владимиром. Маршрут меняли по дороге ориентируясь на мои предпочтения:) и заехали в заранее не заявленные местаКрасивая и очень комфортная поездка с Владимиром. Маршрут меняли по дороге ориентируясь на мои предпочтения:) и заехали в заранее не заявленные места
  • Н
    Наталья
    19 декабря 2023
    Из Владикавказа к его величеству Эльбрусу и озеру Гижгит
    Мы отдыхали во Владикавказе, и нам очень захотелось на Эльбрус, благодаря этому сервису шикарно съездили, благодарим!!!
  • А
    Аделина
    21 ноября 2023
    Из Владикавказа на плато Бермамыт + пикник
    Плато Бермамыт - это действительно дикие нетронутые человеком места, от этого просто завораживает дух. Это место где ты находишься где-то
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    на уровне облаков. Гид Валерий - очень хороший, грамотный и интеллигентный! Пикник был замечательным, все было очень вкусно. Несмотря на то, что наша экскурсия пошла немного не по плану из-за непредсказуемой погоды в горах, благодаря Валерию, все прошло на высшем уровне. Незабываемые впечатления останутся на всю жизнь от данной поездки и от самого Эльбруса!

  • А
    Ангелина
    27 сентября 2023
    Сказочное Приэльбрусье из Владикавказа
    Замечательная экскурсия на Эльбрус! Хочется выразить большую благодарность гиду Григорию, вне всяких похвал! Организация поездки на высоте. Профессионал своего дела,
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    прекрасный собеседник и просто душевный человек. Экскурсия получилась насыщенной, интересной и благодаря Григорию - очень весёлой. Расстояние неблизкое, но везли нас очень аккуратно. Не оставил без внимания наш личный праздник, за что большое спасибо!!! С самыми положительными эмоциями вернулись домой. Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Эльбрус»

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  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Эльбрус" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 19 900 до 27 620. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Туры на Эльбрус – отличный вариант времяпровождения, который позволит жителям и гостям Владикавказа посетить самую высокую горную вершину Европы. Путешествие с опытным гидом подарит вам массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений, позволит насладиться красивейшими горными пейзажами и сделать крутые фото. Забронировать места для поездки на Эльбрус из Владикавказа на автобусе или машине по привлекательным ценам вы можете из списка ниже
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