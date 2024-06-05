1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Владикавказ: путешествие по трём ущельям с экскурсоводом
Завораживающее путешествие по ущельям Северной Осетии, полное открытий и неповторимых впечатлений
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
В тренде
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Отправиться за новыми впечатлениями в столицу Чечни и горную долину реки Аргун
Начало: В центре Владикавказа
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
2 700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Из Владикавказа в возрожденный Грозный: экскурсия по городу-фениксу
Погрузитесь в удивительный мир Грозного, где история и современность переплетаются в едином танце. Вас ждет незабываемое путешествие
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Владикавказа - в Грозный, сердце Чечни
Познакомиться с главными достопримечательностями столицы и прикоснуться к истории чеченского народа
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Посетить главные достопримечательности чеченской столицы и полюбоваться великолепными мечетями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Интересно составлен маршрут, сначала по красивейшему ущелью. Ближе к вечеру в город, жаль что ещё не стемнело, когда нам надо было уезжать домой. Не увидели город в сиянии огней.
- TTo31 мая 2024Поставил бы 4,5 - в целом необычный маршрут, который затрагивает много локаций, вкусный обед и эрудированный гид. Единственный момент, который не
- ТТатьяна29 мая 2024Были на экскурсии в апреле, очень понравилось, особенно г. Грозный 😻 рекомендую!
- ООлег28 мая 2024На экскурсии были с Георгием. Очень вежливый, эрудированный молодой человек. Интересно рассказывал о посещаемых местах, а также о традициях и нравах Осетии. Машина комфортная. Соотношение цена/качество отличное.
- ККсения26 мая 2024Спасибо большое гиду Геворгу за эту экскурсию. Было чудесно 😍 эмоций и впечатлений и правда очень много! ❤️ Поездка была
- РРимма20 мая 2024Огромное спасибо за интереснейшую экскурсию! Перед Грозным мы заехали в Магас, столицу Ингушетии, поднялись на башню. Ибрагим потрясающий рассказчик, очень эрудированный, с великолепным чувством юмора и легкостью подачи информации, мы остались в полном восторге! Спасибо за прекрасный день!
- ААнна16 мая 2024Незабываемая поездка! Теперь и я могу присоединиться к тем восторженным отзывам туристов о поездке в Грозный и о гиде-водителе Ибрагиме,
- ММария14 мая 2024Гид Ибрагим отлично провел экскурсию! Очень интересно и ненавязчиво вел рассказ, останавливался в красивых местах, показал Грозный со всех сторон. Спасибо огромное, приедем ещё!
- ООлег19 апреля 2024Владимир как экскурсовод очень эрудирован, терпелив, знает о городе всё что ни спросили.
- ТТатьяна10 октября 2023Были на экскурсии в Грозном. Хотим сказать большое спасибо Лиане за оперативную организацию нашего тура и рекомендацию посетить город именно
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Грозный»
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