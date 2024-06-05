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благодаря которым я и выбрала эту поездку. И теперь хочу по цепочке передать новым туристам свои впечатления, чтобы и они смогли получить удовольствие от этой программы. Программа не только очень интересная и насыщенная "по картинке", но, благодаря Ибрагиму - интеллигентнейшему и очень эрудированному человеку - вы, как и я, узнаете очень многое, увидите возрождённый Грозный глазами его коренного жителя. Важно и то, что Ибрагим классный водитель, автомобиль очень комфортный, благодаря чему не чувствуется никакой усталости от долгой поездки. Хочу выразить свою глубокую благодарность и гиду-водителю Ибрагиму, и организаторам этой программы - вы лучшие! Искренне хочу сказать, что заинтересована теперь воспользоваться и другими программами вашей команды.