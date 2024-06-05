Экскурсии из Владикавказа в Грозный

Найдено 5 экскурсий в категории «Грозный» во Владикавказе, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
178 отзывов
Владикавказ: путешествие по трём ущельям с экскурсоводом
Завораживающее путешествие по ущельям Северной Осетии, полное открытий и неповторимых впечатлений
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 3 чел.
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
28 отзывов
В тренде
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Отправиться за новыми впечатлениями в столицу Чечни и горную долину реки Аргун
Начало: В центре Владикавказа
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
2 700 за человека
Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
37 отзывов
Из Владикавказа в возрожденный Грозный: экскурсия по городу-фениксу
Погрузитесь в удивительный мир Грозного, где история и современность переплетаются в едином танце. Вас ждет незабываемое путешествие
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Грозный, сердце Чечни
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Из Владикавказа - в Грозный, сердце Чечни
Познакомиться с главными достопримечательностями столицы и прикоснуться к истории чеченского народа
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Путешествие из Владикавказа в Грозный
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Посетить главные достопримечательности чеченской столицы и полюбоваться великолепными мечетями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
    Интересно составлен маршрут, сначала по красивейшему ущелью. Ближе к вечеру в город, жаль что ещё не стемнело, когда нам надо было уезжать домой. Не увидели город в сиянии огней.
  • T
    To
    31 мая 2024
    Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
    Поставил бы 4,5 - в целом необычный маршрут, который затрагивает много локаций, вкусный обед и эрудированный гид. Единственный момент, который не
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    очень понравился: слишком много времени в рассказе гида было уделено вопросу депортации (понимаю, что тема для народа болезненная). Но уделять столько времени подробностям о том, кто и как кого расстреливал, кто и как умирал - это чересчур. Учитывая, что люди находятся в отпуске и время у нас и так не самое простое и хочется от такого отдохнуть. Думаю, достаточно обойтись сухими фактами и порекомендовать почитать источники тем, кто заинтересуется.

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
    Были на экскурсии в апреле, очень понравилось, особенно г. Грозный 😻 рекомендую!
    Были на экскурсии в апреле, очень понравилось, особенно г. Грозный 😻 рекомендую!Были на экскурсии в апреле, очень понравилось, особенно г. Грозный 😻 рекомендую!Были на экскурсии в апреле, очень понравилось, особенно г. Грозный 😻 рекомендую!Были на экскурсии в апреле, очень понравилось, особенно г. Грозный 😻 рекомендую!Были на экскурсии в апреле, очень понравилось, особенно г. Грозный 😻 рекомендую!Были на экскурсии в апреле, очень понравилось, особенно г. Грозный 😻 рекомендую!Были на экскурсии в апреле, очень понравилось, особенно г. Грозный 😻 рекомендую!Были на экскурсии в апреле, очень понравилось, особенно г. Грозный 😻 рекомендую!Были на экскурсии в апреле, очень понравилось, особенно г. Грозный 😻 рекомендую!
  • О
    Олег
    28 мая 2024
    1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
    На экскурсии были с Георгием. Очень вежливый, эрудированный молодой человек. Интересно рассказывал о посещаемых местах, а также о традициях и нравах Осетии. Машина комфортная. Соотношение цена/качество отличное.
  • К
    Ксения
    26 мая 2024
    1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
    Спасибо большое гиду Геворгу за эту экскурсию. Было чудесно 😍 эмоций и впечатлений и правда очень много! ❤️ Поездка была
    читать дальше

    комфортной, в нашем ритме, останавливались и были везде столько времени, сколько нам было нужно. На все вопросы о достопримечательностях гид давал пояснения. И ещё подарил нам много чудесных фотографий ❤️

  • Р
    Римма
    20 мая 2024
    Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
    Огромное спасибо за интереснейшую экскурсию! Перед Грозным мы заехали в Магас, столицу Ингушетии, поднялись на башню. Ибрагим потрясающий рассказчик, очень эрудированный, с великолепным чувством юмора и легкостью подачи информации, мы остались в полном восторге! Спасибо за прекрасный день!
    Огромное спасибо за интереснейшую экскурсию! Перед Грозным мы заехали в Магас, столицу Ингушетии, поднялись на башнюОгромное спасибо за интереснейшую экскурсию! Перед Грозным мы заехали в Магас, столицу Ингушетии, поднялись на башнюОгромное спасибо за интереснейшую экскурсию! Перед Грозным мы заехали в Магас, столицу Ингушетии, поднялись на башню
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
    Незабываемая поездка! Теперь и я могу присоединиться к тем восторженным отзывам туристов о поездке в Грозный и о гиде-водителе Ибрагиме,
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    благодаря которым я и выбрала эту поездку. И теперь хочу по цепочке передать новым туристам свои впечатления, чтобы и они смогли получить удовольствие от этой программы. Программа не только очень интересная и насыщенная "по картинке", но, благодаря Ибрагиму - интеллигентнейшему и очень эрудированному человеку - вы, как и я, узнаете очень многое, увидите возрождённый Грозный глазами его коренного жителя. Важно и то, что Ибрагим классный водитель, автомобиль очень комфортный, благодаря чему не чувствуется никакой усталости от долгой поездки. Хочу выразить свою глубокую благодарность и гиду-водителю Ибрагиму, и организаторам этой программы - вы лучшие! Искренне хочу сказать, что заинтересована теперь воспользоваться и другими программами вашей команды.

  • М
    Мария
    14 мая 2024
    Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
    Гид Ибрагим отлично провел экскурсию! Очень интересно и ненавязчиво вел рассказ, останавливался в красивых местах, показал Грозный со всех сторон. Спасибо огромное, приедем ещё!
  • О
    Олег
    19 апреля 2024
    Путешествие из Владикавказа в Грозный
    Владимир как экскурсовод очень эрудирован, терпелив, знает о городе всё что ни спросили.
  • Т
    Татьяна
    10 октября 2023
    Путешествие из Владикавказа в Грозный
    Были на экскурсии в Грозном. Хотим сказать большое спасибо Лиане за оперативную организацию нашего тура и рекомендацию посетить город именно
    читать дальше

    в вечернее время. Мы рады, что прислушались к Лиане, потому что вечерний Грозный был великолепен! Также, хотим выразить благодарность нашему гиду Магомеду за его интересный рассказ о Кавказе, дружелюбие, комфортное и безопасное путешествие! Обращайтесь к Лиане за организацией поездок, не пожалеете!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Грозный»

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Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Грозный" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 700 до 17 800. Туристы уже оставили гидам 263 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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