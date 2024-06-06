Смотровые площадки Владикавказа

1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
В тренде
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Северная Осетия удивит вас своими горными перевалами, древними некрополями и величественными ущельями. Узнайте о жизни региона и его традициях
Начало: У вашего отеля
«Суаргомский перевал — вы подниметесь к облакам и сделаете потрясающие снимки со смотровой площадки»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Исследование Горной Ингушетии: Групповая экскурсия из Владикавказа
Путешествие по Горной Ингушетии в группе до 20 человек. В программе: башни Эрзи, Таргимская котловина, Тхаба-Ерды и многое другое
Начало: В центре города
«С высоты вам откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека — со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
Проведите день в Ингушетии, изучая старинные башни, древние храмы и живописные водопады. Узнайте о жизни ингушей в Средние века
Начало: У места вашего проживания
«Секреты Эрзи и смотровая площадка»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Экскурсия «Понять загадочный мир Ингушетии» - путешествие в глубину веков
Загадочная Ингушетия ждет вас: исследуйте уникальные башни и древние храмы, погрузитесь в историю и культуру народа
«На смотровой площадке «Тямаж» вам откроется зрелищный вид на Главный Кавказский хребет и гору Казбек»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию: уникальные места и истории
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии: от древних крепостей до высокогорных монастырей и уникальных природных памятников
Начало: Владикавказ
«Кроме того, вы подниметесь на смотровую площадку «Тропа чудес», увидите качели над пропастью и посмотрите, как делают домашний осетинский сыр»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
По древней земле Ингушетии: башни, храмы и природа
Погрузитесь в древнюю историю Ингушетии, посетив башенные комплексы и неприступный замок Вовнушки
Начало: С вашего отеля по городу
«Подниметесь на смотровую площадку на Цей-Лоамском перевале (2100 м)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Владикавказа в возрожденный Грозный: экскурсия по городу-фениксу
Погрузитесь в удивительный мир Грозного, где история и современность переплетаются в едином танце. Вас ждет незабываемое путешествие
«Поднимемся на смотровую площадку на 30-м этаже высотного комплекса Грозный-Сити и полюбуемся городом с высоты»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горная Дигория: Путешествие по Задалеску, Камунте и Галиату
Приглашаем вас в путешествие по волшебной Горной Дигории, где история и природа переплетаются в едином танце
Начало: У вашего отеля/апартаментов
«Вы прогуляетесь по старинным улочкам и рассмотрите аутентичную архитектуру, а потом подниметесь на смотровую площадку, где устроим чаепитие с ароматными горными травами, с видами на окрестные горы и ущелья»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Великолепие Горной Осетии: экскурсия за день
Откройте для себя уникальные красоты Горной Осетии, исследуя её сокровища в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Мы забираем вас от вашего места проживания в черте...
«Я расскажу, как создавался этот водный резервуар и отведу вас на лучшие смотровые площадки, созданные словно для съемок фильмов»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
16 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Затерянный мир Дигорского ущелья: средневековье и пикник в горах
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией в Дигорское ущелье. Старинные села и пикник в горах ждут вас
Начало: у места вашего проживания
«А виды, которые вы откроете со смотровой площадки на Собачей скале, подарят непередаваемые впечатления»
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
19 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Северная Осетия - рай на земле: индивидуальная экскурсия по Владикавказу
Приглашаем в насыщенное путешествие по Северной Осетии! Вас ждут горные виды, древние крепости, водопады и уникальные легенды. Ощутите самобытность края
Начало: Ваша гостиница
«Подниметесь на лучшие смотровые площадки, попробуете пироги на дровах и ощутите всю самобытность нашего края»
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
1400012 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Древняя и загадочная Северная Осетия: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Северной Осетии: Куртатинское, Даргавское и Кармадонское ущелья, водопады, каньоны, башни и некрополи. Узнайте о кавказских традициях
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
«Прокатитесь на качелях с панорамным видом на долину Куртатинского ущелья, увидите место схода ледника Колка и подниметесь на смотровую площадку «Тропа чудес»»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Прокатиться по канатной дороге, оценить Сказский ледник и искупаться в горячих источниках
Начало: У вашего отеля
«Здесь начнется настоящее приключение: вы подниметесь на кресельной канатной дороге к смотровой площадке на высоте 2500 метров и оцените мощь и величие Сказского ледника»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Секреты Северной Осетии: от Дарьяльского ущелья до Города мёртвых
Погрузитесь в удивительный мир Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией, полной истории и неповторимых пейзажей
Начало: Владикавказ
«По дороге с величественными видами поднимемся на смотровую Арвы Ком (1884 м), где вы сможете покататься на качелях над пропастью»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Влюбиться в Ингушетию за один день
Открыть потрясающие пейзажи заповедного Кавказа и ощутить дух Средневековья в гордой Стране башен
Начало: От места вашего проживания в городе Владикавказ
«А также поднимаетесь на смотровую площадку Цей-Лоам, где откроете незабываемые панорамы окрестностей с силуэтами Главного Кавказского хребта»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Все краски Северной Осетии
«Город мертвых», древние башни, ущелья, каньоны и монастыри на насыщенной автомобильной экскурсии
Начало: По желанию гостей (в пределах Владикавказа бесплат...
«Преодолеем два горных перевала, поднимемся на лучшие смотровые площадки и заедем в колоритные селения»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Познакомиться с традициями Северного Кавказа и вдохновиться видами Сулакского каньона
«Со смотровой вам откроется чудесный вид ярко-бирюзовой реки Сулак с каскадом гидроэлектростанций, в числе которых крупнейшая на Северном Кавказе»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию
Наскальная крепость, горный монастырь, каньоны, ущелья и тропа над пропастью за один день
Начало: В любом районе Владикавказа
«Подниметесь на две смотровые площадки, покормите бурых медвежат, увидите меч Кровника, услышите красивую историю о прощении и добре»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Головокружительная Северная Осетия: от водопада Фырыдон до Даргавского некрополя
Погрузитесь в мир удивительных ландшафтов и древних традиций Северной Осетии вместе с нашей экскурсией
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
«Заброшенная турбаза Кахтисар: гуляя среди развалин, вы представите, как раньше здесь кипела жизнь, а еще полюбуетесь со смотровой площадки видом на Кобанское и Даргавское ущелья»
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
11 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Природа и старинные селения Горной Дигории
Едем на запад республики - к фантастическим пейзажам, древним легендам и памятникам Средневековья
«А на смотровой площадке устроим атмосферное чаепитие с вдохновляющими видами на окрестности»
16 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Главное в Осетии: мастер-класс, культурное наследие и музыка
Захватывающее путешествие по Осетии с мастер-классом по выпечке пирогов и эксклюзивным музыкальным выступлением
Начало: На проспекте Коста
«В завершение на одной из смотровых площадок с фантастическим видом вы послушаете мое авторское живое выступление на национальном инструменте дала-фандыр»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
Увидеть природные символы Дагестана, проплыть по реке на катере и подняться на бархан Сарыкум
Начало: у места вашего проживания
«Мы поднимемся на смотровую площадку, с которой открывается потрясающий вид на каньон, посмотрим на пролетающих орлов и сделаем видео с квадрокоптера»
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
26 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день
Величественные ущелья, опасные перевалы, мистические башни и старинные легенды - прийти на зов гор
Начало: Владикавказ
«Ляжгинский водопад и смотровая площадка»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
26 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Вояж в самое сердце Осетии
Посетить Даргавский некрополь и проехать по Кармадонскому ущелью и Военно-Грузинской дороге
Начало: У вашего отеля
«Смотровая площадка Арвы-Ком — мы поднимемся на высоту 1880 метров и насладимся видом на ущелье и часть Джейрахского района Горной Ингушетии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
По живописной дороге: урочище Джилы-Су и пикник
Побывать в Долине нарзанов, впечатлиться силой водопадов и услышать о легендах этого края
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
«Смотровая площадка на горе Шатджатмаз, с которой открывается впечатляющий вид на седой Эльбрус»
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
27 220₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Посетить главные достопримечательности чеченской столицы и полюбоваться великолепными мечетями
Начало: У вашего отеля
«А поднявшись на скоростном лифте на смотровую площадку Грозный-Сити, рассмотрите с высоты комплекс современных небоскрёбов и весь город»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Необычная Кабардино-Балкария
Полюбоваться Чегемскими водопадами и посетить роскошную винодельню за один день
Начало: В любом районе Владикавказа
«Подниметесь на смотровую площадку и полюбуетесь панорамой величественного Чегемского ущелья»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
Увидеть невероятный Сулакский каньон, проплыть по нему по катере и узнать, чем славится республика
Начало: В любом районе Владикавказа
«Для этого сделаем остановку на смотровой площадке»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
39 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Заповедная Осетия - зарядиться энергией гор
Вдохновиться красотой Цейского ущелья, отведать целебной воды и увидеть памятники старины
Начало: Г. Владикавказ
«По канатной дороге летом можно будет добраться до фантастической смотровой на леднике «Сказка»»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1580013 430₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Тайны Дигорского ущелья
Средневековые интриги, следы разных цивилизаций, уникальные сооружения и потрясающие виды
Начало: на проспекте Коста
«Смотровая площадка с видом на Дигорию, спрятанная от посторонних глаз в сосновом лесу»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Полюбоваться бирюзовым озером и подняться по канатной дороге на «вершину мира»
Начало: У вашего отеля
«Эльбрус — вы подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку, откуда открывается сногсшибательная панорама седовласого Эльбруса и Главного Кавказского хребта»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
Насладиться горными пейзажами, побывать в древних аланских поселениях и прокатиться на канатке
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
«В завершение дня мы поднимемся на смотровую в Камунте, с которой вы насладитесь великолепными видами Дигорского ущелья»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горная Ингушетия по максимуму
Увидеть не только главные достопримечательности, но и посетить труднодоступные
Начало: У вашего отеля
«Кульминацией путешествия станет смотровая площадка на Цей-Лоамском перевале»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Треккинг к пику Туриста
Идеальный маршрут, чтобы полюбоваться панорамами гор с одной из лучших смотровых Северного Кавказа
«Пик Туриста (3100 м) — это не только прекрасная локация для отработки начальных навыков альпинизма, но и великолепная обзорная площадка, откуда видна вся красота Большого Кавказа»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур: горная Дигория на высоте орлиного полёта
Отправиться в захватывающее путешествие по одному из красивейших ущелий Северной Осетии
Начало: Во Владикавказе
«Смотровая площадка в Камунте, маленьком селении больших рекордов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
В горную Дигорию из Владикавказа
Увидеть красоты Осетии и услышать историю края
Начало: У места вашего проживания
«Прогуляемся по древним улочкам осетинского Мачу-Пикчу и полюбуемся Дигорским ущельем со смотровой площадки»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Северная Осетия в душевной компании
Посетить топовые места республики, узнать о них интересные факты и проникнуться местной жизнью
Начало: У вашего отеля
«Даргавcкий некрополь — вы разгадаете загадки крупнейшего могильника на Северном Кавказе, услышите мистические легенды и подниметесь на смотровую площадку с видом на селение Даргавс»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтонина6 июня 2024Прекрасный ознакомительный тур. Очень понравился гид Давид.
- ММаргарита6 июня 2024Отлично провели день с гидом Асланом. Посмотрели много красивых локаций, послушали интересные и познавательные истории. День прошёл позитивно. Всем членам семьи, включая детей 12 и 15 лет, очень понравилось.
- ЮЮлия5 июня 2024ГЕНА!!! ЭТО ПРОСТО САМЫЙ КРУТОЙ, САМЫЙ НЕВЕРОЯТНЫЙ, САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ГИД, О КОТОРОМ ТОЛЬКО МОЖНО БЫЛО МЕЧТАТЬ!!! СПАСИБОООООО! МЫ ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ДО
- ААйгуль5 июня 2024Ингушетия поразила своей природой и горами. Очень понравилось, хотя вроде и не так много мест к посещению, но мы наслаждались
- ЕЕлена3 июня 2024Очень интересный ая экскурсия, прекрасный гид, Ингушетия поразила красотой гор и башен
- ТТатьяна2 июня 2024Это было моё первое знакомство с Северной Осетией. Нам очень повезло с гидом. Георгий все рассказал,показал, ответил на интересующие вопросы.
- ААнтон1 июня 2024Прекрасная экскурсия и великолепный гид. Было очень интересно! Всем советую, стоит своих денег.
- TTo31 мая 2024Всё понравилось - много интересных локаций, хороший рассказ гида, а также обед в горах.
- ЕЕкатерина31 мая 2024Тур был организован качественно и быстро. Нас забрал из отеля гид Давид и мы отправились в мини путешествие) Давид, рассказал нам много
- ЕЕлена31 мая 2024Прекрасный Руслан! Много интересной информации в комбинации с личным опытом, преданиями и легендами. Чуткость и внимательность к участникам поездки) Юмор, национальный колорит и забота! Спасибо огромное за путешествие! Мы обязательно вернемся! И да, после Вашей экскурсии, мы забыли про Осетию 😂
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Смотровые площадки»
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