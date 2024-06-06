Смотровые площадки Владикавказа

По популярности

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 61 отзыв В тренде Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией» Северная Осетия удивит вас своими горными перевалами, древними некрополями и величественными ущельями. Узнайте о жизни региона и его традициях Начало: У вашего отеля «Суаргомский перевал — вы подниметесь к облакам и сделаете потрясающие снимки со смотровой площадки» 6 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 8 часов 159 отзывов Исследование Горной Ингушетии: Групповая экскурсия из Владикавказа Путешествие по Горной Ингушетии в группе до 20 человек. В программе: башни Эрзи, Таргимская котловина, Тхаба-Ерды и многое другое Начало: В центре города «С высоты вам откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека — со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото» 2 300 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 29 отзывов Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады Проведите день в Ингушетии, изучая старинные башни, древние храмы и живописные водопады. Узнайте о жизни ингушей в Средние века Начало: У места вашего проживания «Секреты Эрзи и смотровая площадка» 10 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 113 отзывов Популярное предложение Экскурсия «Понять загадочный мир Ингушетии» - путешествие в глубину веков Загадочная Ингушетия ждет вас: исследуйте уникальные башни и древние храмы, погрузитесь в историю и культуру народа «На смотровой площадке «Тямаж» вам откроется зрелищный вид на Главный Кавказский хребет и гору Казбек» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 29 отзывов На внедорожнике в загадочную Северную Осетию: уникальные места и истории Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии: от древних крепостей до высокогорных монастырей и уникальных природных памятников Начало: Владикавказ «Кроме того, вы подниметесь на смотровую площадку «Тропа чудес», увидите качели над пропастью и посмотрите, как делают домашний осетинский сыр» 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 75 отзывов По древней земле Ингушетии: башни, храмы и природа Погрузитесь в древнюю историю Ингушетии, посетив башенные комплексы и неприступный замок Вовнушки Начало: С вашего отеля по городу «Подниметесь на смотровую площадку на Цей-Лоамском перевале (2100 м)» 11 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 37 отзывов Из Владикавказа в возрожденный Грозный: экскурсия по городу-фениксу Погрузитесь в удивительный мир Грозного, где история и современность переплетаются в едином танце. Вас ждет незабываемое путешествие «Поднимемся на смотровую площадку на 30-м этаже высотного комплекса Грозный-Сити и полюбуемся городом с высоты» 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 62 отзыва Горная Дигория: Путешествие по Задалеску, Камунте и Галиату Приглашаем вас в путешествие по волшебной Горной Дигории, где история и природа переплетаются в едином танце Начало: У вашего отеля/апартаментов «Вы прогуляетесь по старинным улочкам и рассмотрите аутентичную архитектуру, а потом подниметесь на смотровую площадку, где устроим чаепитие с ароматными горными травами, с видами на окрестные горы и ущелья» 15 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 30 отзывов Великолепие Горной Осетии: экскурсия за день Откройте для себя уникальные красоты Горной Осетии, исследуя её сокровища в комфортной индивидуальной экскурсии Начало: Мы забираем вас от вашего места проживания в черте... «Я расскажу, как создавался этот водный резервуар и отведу вас на лучшие смотровые площадки, созданные словно для съемок фильмов» 16 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 25 отзывов Затерянный мир Дигорского ущелья: средневековье и пикник в горах Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией в Дигорское ущелье. Старинные села и пикник в горах ждут вас Начало: у места вашего проживания «А виды, которые вы откроете со смотровой площадки на Собачей скале, подарят непередаваемые впечатления» 19 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 9 часов 33 отзыва Северная Осетия - рай на земле: индивидуальная экскурсия по Владикавказу Приглашаем в насыщенное путешествие по Северной Осетии! Вас ждут горные виды, древние крепости, водопады и уникальные легенды. Ощутите самобытность края Начало: Ваша гостиница «Подниметесь на лучшие смотровые площадки, попробуете пироги на дровах и ощутите всю самобытность нашего края» 14000 12 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 39 отзывов Древняя и загадочная Северная Осетия: индивидуальная экскурсия Путешествие по Северной Осетии: Куртатинское, Даргавское и Кармадонское ущелья, водопады, каньоны, башни и некрополи. Узнайте о кавказских традициях Начало: У места вашего проживания во Владикавказе «Прокатитесь на качелях с панорамным видом на долину Куртатинского ущелья, увидите место схода ледника Колка и подниметесь на смотровую площадку «Тропа чудес»» 10 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 11 отзывов Путешествие на высокогорный курорт Цей Прокатиться по канатной дороге, оценить Сказский ледник и искупаться в горячих источниках Начало: У вашего отеля «Здесь начнется настоящее приключение: вы подниметесь на кресельной канатной дороге к смотровой площадке на высоте 2500 метров и оцените мощь и величие Сказского ледника» 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 10 отзывов Секреты Северной Осетии: от Дарьяльского ущелья до Города мёртвых Погрузитесь в удивительный мир Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией, полной истории и неповторимых пейзажей Начало: Владикавказ «По дороге с величественными видами поднимемся на смотровую Арвы Ком (1884 м), где вы сможете покататься на качелях над пропастью» 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Влюбиться в Ингушетию за один день Открыть потрясающие пейзажи заповедного Кавказа и ощутить дух Средневековья в гордой Стране башен Начало: От места вашего проживания в городе Владикавказ «А также поднимаетесь на смотровую площадку Цей-Лоам, где откроете незабываемые панорамы окрестностей с силуэтами Главного Кавказского хребта» 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 7.5 часов 26 отзывов Все краски Северной Осетии «Город мертвых», древние башни, ущелья, каньоны и монастыри на насыщенной автомобильной экскурсии Начало: По желанию гостей (в пределах Владикавказа бесплат... «Преодолеем два горных перевала, поднимемся на лучшие смотровые площадки и заедем в колоритные селения» 12 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 12 отзывов Из Владикавказа в головокружительный Дагестан Познакомиться с традициями Северного Кавказа и вдохновиться видами Сулакского каньона «Со смотровой вам откроется чудесный вид ярко-бирюзовой реки Сулак с каскадом гидроэлектростанций, в числе которых крупнейшая на Северном Кавказе» 27 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию Наскальная крепость, горный монастырь, каньоны, ущелья и тропа над пропастью за один день Начало: В любом районе Владикавказа «Подниметесь на две смотровые площадки, покормите бурых медвежат, увидите меч Кровника, услышите красивую историю о прощении и добре» 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 6 отзывов Головокружительная Северная Осетия: от водопада Фырыдон до Даргавского некрополя Погрузитесь в мир удивительных ландшафтов и древних традиций Северной Осетии вместе с нашей экскурсией Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа.... «Заброшенная турбаза Кахтисар: гуляя среди развалин, вы представите, как раньше здесь кипела жизнь, а еще полюбуетесь со смотровой площадки видом на Кобанское и Даргавское ущелья» 11 100 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Природа и старинные селения Горной Дигории Едем на запад республики - к фантастическим пейзажам, древним легендам и памятникам Средневековья «А на смотровой площадке устроим атмосферное чаепитие с вдохновляющими видами на окрестности» 16 900 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 1 отзыв Главное в Осетии: мастер-класс, культурное наследие и музыка Захватывающее путешествие по Осетии с мастер-классом по выпечке пирогов и эксклюзивным музыкальным выступлением Начало: На проспекте Коста «В завершение на одной из смотровых площадок с фантастическим видом вы послушаете мое авторское живое выступление на национальном инструменте дала-фандыр» 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚤 На катере Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа Увидеть природные символы Дагестана, проплыть по реке на катере и подняться на бархан Сарыкум Начало: у места вашего проживания «Мы поднимемся на смотровую площадку, с которой открывается потрясающий вид на каньон, посмотрим на пролетающих орлов и сделаем видео с квадрокоптера» 26 700 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день Величественные ущелья, опасные перевалы, мистические башни и старинные легенды - прийти на зов гор Начало: Владикавказ «Ляжгинский водопад и смотровая площадка» 26 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 4 отзыва Вояж в самое сердце Осетии Посетить Даргавский некрополь и проехать по Кармадонскому ущелью и Военно-Грузинской дороге Начало: У вашего отеля «Смотровая площадка Арвы-Ком — мы поднимемся на высоту 1880 метров и насладимся видом на ущелье и часть Джейрахского района Горной Ингушетии» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 4 отзыва По живописной дороге: урочище Джилы-Су и пикник Побывать в Долине нарзанов, впечатлиться силой водопадов и услышать о легендах этого края Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа.... «Смотровая площадка на горе Шатджатмаз, с которой открывается впечатляющий вид на седой Эльбрус» 27 220 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 8 отзывов Путешествие из Владикавказа в Грозный Посетить главные достопримечательности чеченской столицы и полюбоваться великолепными мечетями Начало: У вашего отеля «А поднявшись на скоростном лифте на смотровую площадку Грозный-Сити, рассмотрите с высоты комплекс современных небоскрёбов и весь город» 17 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Необычная Кабардино-Балкария Полюбоваться Чегемскими водопадами и посетить роскошную винодельню за один день Начало: В любом районе Владикавказа «Подниметесь на смотровую площадку и полюбуетесь панорамой величественного Чегемского ущелья» 25 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚤 На катере Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Путешествие в Дагестан из Владикавказа Увидеть невероятный Сулакский каньон, проплыть по нему по катере и узнать, чем славится республика Начало: В любом районе Владикавказа «Для этого сделаем остановку на смотровой площадке» 39 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Заповедная Осетия - зарядиться энергией гор Вдохновиться красотой Цейского ущелья, отведать целебной воды и увидеть памятники старины Начало: Г. Владикавказ «По канатной дороге летом можно будет добраться до фантастической смотровой на леднике «Сказка»» 15800 13 430 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Тайны Дигорского ущелья Средневековые интриги, следы разных цивилизаций, уникальные сооружения и потрясающие виды Начало: на проспекте Коста «Смотровая площадка с видом на Дигорию, спрятанная от посторонних глаз в сосновом лесу» 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 6 отзывов Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа Полюбоваться бирюзовым озером и подняться по канатной дороге на «вершину мира» Начало: У вашего отеля «Эльбрус — вы подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку, откуда открывается сногсшибательная панорама седовласого Эльбруса и Главного Кавказского хребта» 24 900 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день Насладиться горными пейзажами, побывать в древних аланских поселениях и прокатиться на канатке Начало: В удобном вам месте Владикавказа «В завершение дня мы поднимемся на смотровую в Камунте, с которой вы насладитесь великолепными видами Дигорского ущелья» 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Горная Ингушетия по максимуму Увидеть не только главные достопримечательности, но и посетить труднодоступные Начало: У вашего отеля «Кульминацией путешествия станет смотровая площадка на Цей-Лоамском перевале» 14 700 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Треккинг к пику Туриста Идеальный маршрут, чтобы полюбоваться панорамами гор с одной из лучших смотровых Северного Кавказа «Пик Туриста (3100 м) — это не только прекрасная локация для отработки начальных навыков альпинизма, но и великолепная обзорная площадка, откуда видна вся красота Большого Кавказа» 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Джип-тур: горная Дигория на высоте орлиного полёта Отправиться в захватывающее путешествие по одному из красивейших ущелий Северной Осетии Начало: Во Владикавказе «Смотровая площадка в Камунте, маленьком селении больших рекордов» 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов В горную Дигорию из Владикавказа Увидеть красоты Осетии и услышать историю края Начало: У места вашего проживания «Прогуляемся по древним улочкам осетинского Мачу-Пикчу и полюбуемся Дигорским ущельем со смотровой площадки» 13 000 ₽ за всё до 4 чел.